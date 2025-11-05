Deviza
Fontos munkát kapott a Volkswagentől a győri Audi gyára: ez a stratégia átalakítás része

A lépés erősíti a vállalat szerepét a Volkswagen Konszern globális fejlesztési hálózatában és az elektromobilitás jövőjében. Az Audi Hungaria új mérföldkőhöz érkezett: Győrben önálló fejlesztési kompetenciaként jelenik meg a teljesítményelektronika.
VG
2025.11.05, 20:52

Újabb stratégiai területet épít ki a győri Audi Hungaria: önálló kompetenciaként jelenik meg a teljesítményelektronika-fejlesztés a vállalat Műszaki Fejlesztés üzletágában. Az új egység nemcsak a Volkswagen Konszern fejlesztési hálózatában erősíti Győr szerepét, hanem kulcsszerepet vállal az elektromos hajtások következő generációjának formálásában is.

audi
Az Audi Hungaria új fejlesztési területtel lép előre az elektromobilitásban: az önálló teljesítményelektronika-fejlesztés a vállalat egyik legfontosabb új stratégiai pillérévé válik / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Negyed évszázada indult el Győrben az Audi Hungaria műszaki fejlesztési tevékenysége, amely mára a motor- és járműgyártás mellett a konszern egyik leginnovatívabb bázisává nőtte ki magát. A Műszaki Fejlesztés üzletágban ma már mintegy 700 mérnök dolgozik hajtáslánc- és járműfejlesztési projekteken, és most új mérföldkőhöz érkeztek: az Audi Hungaria önálló kompetenciaként integrálta a teljesítményelektronika-fejlesztést.

Magyar fejlesztésekre építi az Audi az elektromos jövőt

Ez a lépés messze túlmutat egy új részleg létrehozásán. A teljesítményelektronika a modern elektromos hajtások szíve – az a technológia, amely irányítja az energiaáramlást a motor, az akkumulátor és az elektronikus vezérlés között. A fejlesztés Győrben öt éve indult, néhány fős csapattal, mára viszont közel negyven szakember dolgozik ezen a területen, és a következő években további bővülés várható.

A vállalat közleménye szerint a cél, hogy a növekvő feladatokhoz belső tudástranszferrel és célzott képzésekkel biztosítsa a szakmai utánpótlást. A győri fejlesztők kulcsszerepet kapnak a Volkswagen Konszern MEBeco platformjához készülő exkluzív teljesítményelektronika megalkotásában. A győri csapat elsősorban a hardverfejlesztésben vesz részt, de emellett a gyártósori tesztelés és a hardver-szoftver validálás is a feladatkörükbe tartozik.

A fejlesztésekhez a vállalat egy modern, mérőeszközökkel felszerelt laboratóriumot is létrehozott, ami jól mutatja a győri mérnökök önállóságát és innovációs képességét. A fejlesztési folyamatokban egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások – például a mesterséges intelligencia alapú szimulációk és az adatvezérelt optimalizálási módszerek.

A teljesítményelektronika-fejlesztés tehát nemcsak az Audi Hungaria technológiai portfólióját bővíti, hanem stratégiai pozícióját is megerősíti a konszernen belül. 

A cél, hogy Győr a jövőben még komplexebb fejlesztési feladatokban vegyen részt, hozzájárulva az elektromobilitás globális előretöréséhez.

A vállalat és a győri Széchenyi István Egyetem közötti együttműködés is ezt a törekvést tükrözi: a közös Járműhajtások Tanszék immár Járműhajtás Technológia és Teljesítményelektronika Tanszék néven működik tovább. A tanszék vezetését az Audi Hungaria Műszaki Fejlesztésének egyik szakembere látja el, erősítve a vállalati–akadémiai tudástranszfert és a mérnöki utánpótlást.

Az Audi Hungaria ezzel a lépéssel nemcsak követi az iparági trendeket, hanem maga is formálja azokat: Győr egyre inkább az elektromos mobilitás egyik kulcsfontosságú európai fejlesztési központjává válik.

Több irányból kapja a pofonokat, de így is csaknem megtriplázta nyereségét az Audi – a koccintással még várni kell

Amerikai gyáralapításra készül a német prémiumautó-gyártó. Vitték az Audi elektromos autóit, mint a cukrot, de sokba kerül a csoportnak az öldöklő piaci verseny Kínában és az Egyesült Államok vámpolitikája.

 

