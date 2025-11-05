Deviza
EUR/HUF386.85 -0.35% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.8 -0.29% PLN/HUF90.89 -0.24% RON/HUF76.09 -0.33% CZK/HUF15.89 -0.23% EUR/HUF386.85 -0.35% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.8 -0.29% PLN/HUF90.89 -0.24% RON/HUF76.09 -0.33% CZK/HUF15.89 -0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,267.36 -0.71% MTELEKOM1,778 +1.01% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,230 -2.64% OPUS549 +1.64% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,148.27 -0.31% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,285.15 -0.2% BUX107,267.36 -0.71% MTELEKOM1,778 +1.01% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,230 -2.64% OPUS549 +1.64% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,148.27 -0.31% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,285.15 -0.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Sziget
fesztivál
Gerendai Károly

Kiderültek a részletek: Gerendai visszaszerezte a Szigetet, de a külföldi tulaj még így is hosszú évekig profitál a fesztiválból

Kiderült, hogy mennyiért vették meg a Szigetet. Gerendai Károlynak nyomasztó érzés volt visszatérni a fesztivál élére.
VG
2025.11.05, 11:10
Frissítve: 2025.11.05, 12:16

„Elég váratlanul ért, hogy az én nyakamba zuhant a felelősség, lesz-e továbbra is Sziget. Nyomasztó érzés volt. Hiszen már nyolc éve is azért mondtam, hogy nem akarom folytatni, mert úgy éreztem, nem értek hozzá eléggé” – fogalmazott Gerendai Károly, a Sziget friss tulajdonosa a Forbesnak.

GERENDAI Károly
 Gerendai Károly  visszaszerezte a Szigetet / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A szervezők már bejelentették, a jövő évi Szigetet 2026. augusztus 11–15. között tervezik megrendezni. Gerendai közölte, hogy a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveik szerint közösen fogják finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként.

A tervezett megállapodás szerint a mostani Sziget-tulajdonos, a luxemburgi Superstruct Entertainment, pontosabban a mögötte álló KKR amerikai befektetési alap ötmillió-nyolcszáz forintért, azaz a Sziget Zrt. alaptőkéjének megfelelő vételárért visszaadja a régi-új tulajoknak a céget.

A rendezvényhez kapcsolódó jogok ugyanakkor elkerülnek a Szigettől, a brandet megtartja az amerikai cég, és annak használatáért licencdíjat fizetnek az új tulajdonosok az aktuális éves fesztiválbevételek százalékában. A mostani elképzelés szerint tizenöt évre szól a licencszerződés.

Az eddigi befektető tulajdonosok azt kérték Gerendaitól, hogy mutasson fel kétmilliárd forint biztosítékot, hogy az esetleges veszteségeket finanszírozni tudja majd. 

A tervezett megállapodás szerint a luxemburgi Superstruct Entertainment / KKR amerikai befektetési alap 5,8 millió fontért, azaz a Sziget alaptőkéjének megfelelő áron adja vissza a Sziget Zrt.-t a régi-új tulajdonosoknak, de a brand jogok az amerikai cégnél maradnak. 

Az új tulajdonosok licencdíjat fizetnek az aktuális éves bevételek százalékában, a licencszerződés tervezett időtávja 15 év.

A szervezés nagy részét továbbra is a Sziget Zrt. végzi. Az új felállásban Gerendai üzlettársa lehet Kádár Tamás főszervező és Csókás Sándor pénzügyi vezető is, míg a cég többi munkatársának munkavállalói részvényprogramot dolgoznának ki.

A Sziget az eddigi menedzsmenttel és szervezői csapattal, az egykori alapító Gerendai Károly stratégiai vezetésével vág neki a 2026-os rendezvény szervezésének. 

A szervezők úgy fogalmaztak, hogy ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a Sziget ismét független fesztiválként, az egyediségét és a korábbi értékeit hangsúlyosabban kiemelve a nemzetközi piacon is unikális rendezvényként tovább erősítse pozícióját a nemzetközi élvonalban. 

Gerendai szerint az lehet a hosszú távú jövő alapjának biztosítéka, ha sikerül a Sziget egyediségét és értékeit hangsúlyosabban kiemelni, a fesztivál kulturális lenyomatát jobban erősíteni, illetve Budapest és a Sziget szinergiáját jobban kihasználni. 

„Nem szeretném, hogy a Sziget egy korosztályos kalitkába záródjon, s bár természetesen a legerősebb célcsoportunk továbbra is a mai fiatalok maradnak itthon és külföldön egyaránt, a régebbi látogatókat is fontosnak tartom megszólítani” – tette hozzá. „Célunk, egy mindenki számára szerethető, a nemzetközi piacon is unikális fesztivál új lendülettel történő szervezése” – mondta a Sziget régi-új tulajdonosa. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu