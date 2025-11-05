Oroszország új sugárhajtású siklóbombákat vet be Ukrajna mélyén

Oroszország új, sugárhajtású siklóbombákat vet be Ukrajnában, amelyek hatótávolsága elérheti a 200 kilométert. Az orosz hadsereg októberben először használta ezeket a modernizált, szovjet eredetű KAB bombákat az ország déli részén, Odessza és Mikolajiv környékén, valamint az északkeleti Poltava régióban.

Orosz siklóbomba okozta károk Harkivban / Fotó: NurPhoto via AFP

A szárnyas bombák kis, összecsukható szárnyakkal rendelkeznek és a leválás után 50–120 kilométert siklanak a levegőben, amíg elérik célpontjukat. A leggyakoribb orosz típusok 50–80 kilométeres hatótávolságúak, de egyes modellek akár 120 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhetnek, és 10 méteres pontossággal képesek célba találni.

Egy részük a szovjet időkből maradt bombák módosításán alapul: a fél tonna robbanóanyagot szállító bombák szárnyakat és navigációs rendszereket kaptak, ami nagyobb pontosságot tesz lehetővé a hagyományos fegyverekhez képest. Az alacsonyan repülő és kis méretük miatt radarral nehezen észlelhető siklóbombák sok fejtörést okoznak az ukrán légvédelemnek, ráadásul a hidegháborúban felhalmozott készletek és a hadiipar felpörgetése miatt

Oroszország aligha fog kifogyni belőlük.

A fejlesztés akkor történt, amikor Oroszország a tél előtt fokozta légi támadásait. Az ukrán légvédelem erőforrásai szűkösek, az ország már így is alig bírja visszaverni a drónokkal, rakétákkal és siklóbombákkal végrehajtott légi csapásokat, amelyek áramkimaradásokat okoznak Kijevben és más városokban.

A Financial Times emlékeztet: az orosz rakéták elfogási aránya a nyári 37 százalékról szeptemberben 6 százalékra esett vissza, miközben a öngyilkos drónok egyre nagyobb pusztítást okoznak. Ilyen helyzetben a 200 kilométeres hatótávolságú, sugárhajtású szárnyas bombák még több kellemetlenséget okoznának.

Ukrán tisztviselők szerint Moszkva egyelőre teszteli a fejlesztést, a hajtóművet jelenleg Kínából szerzik be, de csak idő kérdése, hogy beinduljon a tömeggyártás. Kijev azzal igyekszik hűteni a kedélyeket, hogy számos cég aktívan fejleszti a szárnyas bombák elleni védelmet, többek között speciális elfogódrónokat.