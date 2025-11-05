Deviza
Oroszország új sugárhajtású siklóbombákat vet be Ukrajna mélyén

Oroszország sugárhajtású siklóbombákat tesztel Ukrajnában, amelyek hatótávolsága elérheti a 200 kilométert, míg a korábbi modellek 50–120 kilométeres hatósugárral rendelkeztek. A fejlesztés akkor történt, amikor Oroszország a tél előtt fokozta légi támadásait, és Ukrajna alig bírja visszaverni a légi csapásokat.
Hornyák Szabolcs
2025.11.05, 12:35
Frissítve: 2025.11.05, 13:09

Oroszország új, sugárhajtású siklóbombákat vet be Ukrajnában, amelyek hatótávolsága elérheti a 200 kilométert. Az orosz hadsereg októberben először használta ezeket a modernizált, szovjet eredetű KAB bombákat az ország déli részén, Odessza és Mikolajiv környékén, valamint az északkeleti Poltava régióban.

Glide bomb launched by Russian forces explodes near hospital in Kharkiv Oroszország új sugárhajtású siklóbombákat vet be Ukrajna mélyén siklóbomba
Orosz siklóbomba okozta károk Harkivban / Fotó: NurPhoto via AFP

A szárnyas bombák kis, összecsukható szárnyakkal rendelkeznek és a leválás után 50–120 kilométert siklanak a levegőben, amíg elérik célpontjukat. A leggyakoribb orosz típusok 50–80 kilométeres hatótávolságúak, de egyes modellek akár 120 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhetnek, és 10 méteres pontossággal képesek célba találni.

Egy részük a szovjet időkből maradt bombák módosításán alapul: a fél tonna robbanóanyagot szállító bombák szárnyakat és navigációs rendszereket kaptak, ami nagyobb pontosságot tesz lehetővé a hagyományos fegyverekhez képest. Az alacsonyan repülő és kis méretük miatt radarral nehezen észlelhető siklóbombák sok fejtörést okoznak az ukrán légvédelemnek, ráadásul a hidegháborúban felhalmozott készletek és a hadiipar felpörgetése miatt 

Oroszország aligha fog kifogyni belőlük.

A fejlesztés akkor történt, amikor Oroszország a tél előtt fokozta légi támadásait. Az ukrán légvédelem erőforrásai szűkösek, az ország már így is alig bírja visszaverni a drónokkal, rakétákkal és siklóbombákkal végrehajtott légi csapásokat, amelyek áramkimaradásokat okoznak Kijevben és más városokban.

A Financial Times emlékeztet: az orosz rakéták elfogási aránya a nyári 37 százalékról szeptemberben 6 százalékra esett vissza, miközben a öngyilkos drónok egyre nagyobb pusztítást okoznak. Ilyen helyzetben a 200 kilométeres hatótávolságú, sugárhajtású szárnyas bombák még több kellemetlenséget okoznának.

Ukrán tisztviselők szerint Moszkva egyelőre teszteli a fejlesztést, a hajtóművet jelenleg Kínából szerzik be, de csak idő kérdése, hogy beinduljon a tömeggyártás. Kijev azzal igyekszik hűteni a kedélyeket, hogy számos cég aktívan fejleszti a szárnyas bombák elleni védelmet, többek között speciális elfogódrónokat.

