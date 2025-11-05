Papírja van a Revolutnak arról, hogy megbízható, ennek a magyar ügyfelek is örülhetnek

A Revolut Digital Assets Europe hivatalosan is megkapta az úgynevezett MiCA-engedélyt (Markets in Crypto-Assets) a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől. A vállalat tájékoztatása szerint ez számukra fontos lépés, az ügyfelek számára pedig jobb védelmet, átláthatóságot és hosszú távú megbízhatóságot jelent – számol be arról az Origo.

Megkapta a MiCA-engedélyt a Revolut / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Revolut: a MiCA-engedély remek dolog, de a magyarországi ügyfeleknek még várni kell

A lap felidézi, hogy idén július első napjaiban a Revolut kriptovaluta-szolgáltatásai működését azonnali hatállyal felfüggesztették Magyarországon. Az intézkedés indokaként azt jelölték meg, hogy jelenleg nem tudnak megfelelni kriptopiaci szolgáltatásaikkal a friss magyar jogszabályoknak.

A döntés mögött egészen pontosan az áll, hogy Magyarországon 2025. július 1-jén lépett életbe egy olyan jogszabály-módosítás, mely több versenyképességi törvényt módosít. Büntetőjogi kategóriaként emeli be a hazai gazdasági jogba a kriptoeszközzel való visszaélést, valamint az arra vonatkozó jogosulatlan átváltási szolgáltatást. Utóbbi büntetési tétele akár 2 évig terjedő szabálysértés is lehet. Néhány nappal később, július közepén aztán visszállították a kriptokivét lehetőségét, de a korlátozások jelentős része továbbra is érvényben van.

A MiCA‑engedély a kriptovállalatok esetében alkalmazandó új európai szabvány. A MiCA-engedély alapján az azzal bíró cégek az EU területén határon túl is nyújthatnak például kriptoszolgáltatásokat. Magyarországon néhány tucat vállalat rendelkezik ilyen engedéllyel, a vonatkozó jogszabályok 2024. december végétől való alkalmazása az MNB feladatkörébe tartozik.

Az engedéllyel rendelkező cégeknek szigorú szabályokat kell, hogy kövessenek a fogyasztóvédelem, az eszközök átláthatósága, a kockázatkezelés és a működésbiztonság tekintetében.

A Revolut ezt az ügyféloldalon a következők szerint valósítja meg a vállalat tájékoztatása alapján.

Nagyobb átláthatóság: egyértelmű, ellenőrzött információkat kapnak arról, hogyan kezeli a cég a kriptoeszközeit.

Fokozott védelem: erős védelem a pénzeszközök és az ügyféladatok számára.

Megerősített fogyasztóvédelem: a MiCA egyértelmű kockázati, költség- és tokenirányítási nyilatkozatokat ír elő, amelyek segítenek a megalapozott döntéshozatalban.

Lényeges változás, hogy az engedély alapján az ügyfelek megbízásait már nem közvetítik harmadik felek felé. Ehelyett a Revolut saját tőkét használva közvetlen tranzakciókat bonyolít le, és önálló kereskedési platformjukat (Revolut X) is maguk üzemeltetik.