Berobbant a szlovák ingatlanpiac, a jelzálog-hitelezés és a tragikus lakáshiány hajtja fel az árakat

Északi szomszédunknál berobbant a jelzáloghitel-piac és tragikusan alacsony az újonnan épülő lakások száma. Ezek eredményeképp a szlovák ingatlanpiac folyamatosan drágul.
Sidó Zoltán
2025.11.05, 12:58
Frissítve: 2025.11.05, 13:17

Szlovákiában a harmadik negyedévben 2814 euróra nőttek az átlagos ingatlanárak, ez 11,7 százalékkal magasabb, mint 2014 hasonló időszakában és 1,3 százalékkal magasabb a 2. negyedévi árszintnél – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) friss jelentéséből , amely a szlovák ingatlanpiac trendjeit elemzi.

Pozsony szlovák ingatlanpiac szlovák ingatlanárak
Pozsony belvárosa: a jelzálog-hitelezés és a lakáshiány fűti a szlovák ingatlanpiac emelkedését / Fotó: Travellaggio

Ezen belül 

  • a lakások négyzetméterenkénti árnövekedése volt a lendületesebb (éves szinten 12,8 százalékos növekmény), elérve a 3177 eurót, 
  • a családi házak esetében 8,6 százalék éves drágulásról következett be. 

A jelzálog-hitelezés felfutása is hajtja a szlovák ingatlanpiac robbanását

Természetesen nem okozott meglepetést, hogy 

Marián Búlik, az OVB Allfinanz Slovensko elemzője szerint 

tartósan komoly árfelhajtó tényező a lendületes jelzálog-hitelezés. 

Ráadásul a 3. negyedévben látványosan megnőtt a jelzáloghitelek felvétele: az 

  • idén januárban 242 millió euró hitelt vettek fel országosan, 
  • júliusban viszont már 650 milliót, 
  • augusztusban és szeptemberben pedig 600-600 millió euró környékén mozgott az idevágó adat. 

Mindez annak ellenére következett be, hogy ebben az időszakban érdemben már nem mérséklődtek a kamatok:  

  • 2024 második felében az újonnan folyósított jelzáloghitelek átlagos kamata a nyári 4,51 százalékról az év végére 3,95 százalékra csökkent, 
  • 2025 első félévében a csökkenés mindössze 0,16 százalékpontos volt (3,79-ról 3,63 százalékra).

Pozsony és Kassa viszi a prímet, nagyon kevés új lakás épül

Különösen Pozsonyban és az ország második legnagyobb városában, Kassán nőtt az igény az új építésű lakások iránt. 

A fővárosban például a 3. negyedévben közel 50 százalékkal több lakást vásároltak, mint 2024 hasonló időszakában. 

Ugyancsak árfelhajtó tényező, hogy egyre kevesebb lakást adnak át. A Szlovák Statisztikai Hivatal (SSÚ) adatai szerint 2025 első félévében az elmúlt év hasonló időszakához képest 19 százalékkal kevesebb lakás épült. 

Ezen belül a legpezsgőbb lakáspiacnak számító Pozsony megyében 2025 első 6 hónapjában az utóbbi 23(!) év legkevesebb lakását adták át. 

Országos viszonylatban 2025 második negyedévében 3717 lakás készült el – ami az utóbbi 8 év legalacsonyabb második negyedéves mutatója. Az ingatlanfejlesztők csak 2024 utolsó negyedében gyújtották be a rakétákat, és idén már több lakás van épülőben mint 2024-ben, ám ez még mindig mintegy 20 százalékkal elmarad az elmúlt 10 év átlagától. 

Az 5,4 milliós Szlovákiában visszafogott becslések szerint is mintegy 200 ezer lakás hiányzik a piacról. 

Márpedig az igény nem csillapodik, ugyanis az Ipsos piackutató cég felmérése szerint az elkövetkező öt évben a polgárok 22,6 százaléka tervez ingatlanvásárlást, nem meglepő módon a 34 év alatti korosztály esetében e mutató eléri az 50 százalékot.

