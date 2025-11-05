Berobbant a szlovák ingatlanpiac, a jelzálog-hitelezés és a tragikus lakáshiány hajtja fel az árakat
Szlovákiában a harmadik negyedévben 2814 euróra nőttek az átlagos ingatlanárak, ez 11,7 százalékkal magasabb, mint 2014 hasonló időszakában és 1,3 százalékkal magasabb a 2. negyedévi árszintnél – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) friss jelentéséből , amely a szlovák ingatlanpiac trendjeit elemzi.
Ezen belül
- a lakások négyzetméterenkénti árnövekedése volt a lendületesebb (éves szinten 12,8 százalékos növekmény), elérve a 3177 eurót,
- a családi házak esetében 8,6 százalék éves drágulásról következett be.
A jelzálog-hitelezés felfutása is hajtja a szlovák ingatlanpiac robbanását
Természetesen nem okozott meglepetést, hogy
- a legmagasabb átlagárakat Pozsony megyében mérték (3628 euró/nm),
- majd Kassa megye következik a sorban (2411 euró/nm),
- a legolcsóbb e szempontból Nyitra megye (1522 euró/nm).
Marián Búlik, az OVB Allfinanz Slovensko elemzője szerint
tartósan komoly árfelhajtó tényező a lendületes jelzálog-hitelezés.
Ráadásul a 3. negyedévben látványosan megnőtt a jelzáloghitelek felvétele: az
- idén januárban 242 millió euró hitelt vettek fel országosan,
- júliusban viszont már 650 milliót,
- augusztusban és szeptemberben pedig 600-600 millió euró környékén mozgott az idevágó adat.
Mindez annak ellenére következett be, hogy ebben az időszakban érdemben már nem mérséklődtek a kamatok:
- 2024 második felében az újonnan folyósított jelzáloghitelek átlagos kamata a nyári 4,51 százalékról az év végére 3,95 százalékra csökkent,
- 2025 első félévében a csökkenés mindössze 0,16 százalékpontos volt (3,79-ról 3,63 százalékra).
Pozsony és Kassa viszi a prímet, nagyon kevés új lakás épül
Különösen Pozsonyban és az ország második legnagyobb városában, Kassán nőtt az igény az új építésű lakások iránt.
A fővárosban például a 3. negyedévben közel 50 százalékkal több lakást vásároltak, mint 2024 hasonló időszakában.
Ugyancsak árfelhajtó tényező, hogy egyre kevesebb lakást adnak át. A Szlovák Statisztikai Hivatal (SSÚ) adatai szerint 2025 első félévében az elmúlt év hasonló időszakához képest 19 százalékkal kevesebb lakás épült.
Ezen belül a legpezsgőbb lakáspiacnak számító Pozsony megyében 2025 első 6 hónapjában az utóbbi 23(!) év legkevesebb lakását adták át.
Országos viszonylatban 2025 második negyedévében 3717 lakás készült el – ami az utóbbi 8 év legalacsonyabb második negyedéves mutatója. Az ingatlanfejlesztők csak 2024 utolsó negyedében gyújtották be a rakétákat, és idén már több lakás van épülőben mint 2024-ben, ám ez még mindig mintegy 20 százalékkal elmarad az elmúlt 10 év átlagától.
Az 5,4 milliós Szlovákiában visszafogott becslések szerint is mintegy 200 ezer lakás hiányzik a piacról.
Márpedig az igény nem csillapodik, ugyanis az Ipsos piackutató cég felmérése szerint az elkövetkező öt évben a polgárok 22,6 százaléka tervez ingatlanvásárlást, nem meglepő módon a 34 év alatti korosztály esetében e mutató eléri az 50 százalékot.