Berobbant a szlovák ingatlanpiac, a jelzálog-hitelezés és a tragikus lakáshiány hajtja fel az árakat

Szlovákiában a harmadik negyedévben 2814 euróra nőttek az átlagos ingatlanárak, ez 11,7 százalékkal magasabb, mint 2014 hasonló időszakában és 1,3 százalékkal magasabb a 2. negyedévi árszintnél – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) friss jelentéséből , amely a szlovák ingatlanpiac trendjeit elemzi.

Pozsony belvárosa: a jelzálog-hitelezés és a lakáshiány fűti a szlovák ingatlanpiac emelkedését / Fotó: Travellaggio

Ezen belül

a lakások négyzetméterenkénti árnövekedése volt a lendületesebb (éves szinten 12,8 százalékos növekmény), elérve a 3177 eurót,

a családi házak esetében 8,6 százalék éves drágulásról következett be.

A jelzálog-hitelezés felfutása is hajtja a szlovák ingatlanpiac robbanását

Természetesen nem okozott meglepetést, hogy

a legmagasabb átlagárakat Pozsony megyében mérték (3628 euró/nm),

majd Kassa megye következik a sorban (2411 euró/nm),

a legolcsóbb e szempontból Nyitra megye (1522 euró/nm).

Marián Búlik, az OVB Allfinanz Slovensko elemzője szerint

tartósan komoly árfelhajtó tényező a lendületes jelzálog-hitelezés.

Ráadásul a 3. negyedévben látványosan megnőtt a jelzáloghitelek felvétele: az

idén januárban 242 millió euró hitelt vettek fel országosan,

júliusban viszont már 650 milliót,

augusztusban és szeptemberben pedig 600-600 millió euró környékén mozgott az idevágó adat.

Mindez annak ellenére következett be, hogy ebben az időszakban érdemben már nem mérséklődtek a kamatok:

2024 második felében az újonnan folyósított jelzáloghitelek átlagos kamata a nyári 4,51 százalékról az év végére 3,95 százalékra csökkent,

2025 első félévében a csökkenés mindössze 0,16 százalékpontos volt (3,79-ról 3,63 százalékra).

Pozsony és Kassa viszi a prímet, nagyon kevés új lakás épül

Különösen Pozsonyban és az ország második legnagyobb városában, Kassán nőtt az igény az új építésű lakások iránt.

A fővárosban például a 3. negyedévben közel 50 százalékkal több lakást vásároltak, mint 2024 hasonló időszakában.

Ugyancsak árfelhajtó tényező, hogy egyre kevesebb lakást adnak át. A Szlovák Statisztikai Hivatal (SSÚ) adatai szerint 2025 első félévében az elmúlt év hasonló időszakához képest 19 százalékkal kevesebb lakás épült.