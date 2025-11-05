Borotvaélen táncol az ukrán atomerőművek áramellátása

Folyik az ukrán Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) 330 kV-os Feroszplavna-1 villamosvezetékének javítása, miután azon a múlt héten további rongálódásokat fedeztek fel azt követően, hogy az erőművet sikeresen visszakapcsolták az országos villamosenergia-hálózatba – közölte Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója. Az erőmű külső áramellátásának helyreállítása miatt már eddig is egy teljes hónapig volt a létesítmény kívülről kapott áram nélkül. Az ukrán atomerőművek biztonsági helyzete messze nem megnyugtató a NAÜ legfrissebb jelentése szerint.

Kiemelt kockázatot jelentenek az ukrán atomerőművek közelében folyó harcok / Fotó: Energoatom

A Ferosplavna-1 egyike annak a tíz vezetéknek, amelyekhez a ZNPP a katonai konfliktus előtt hozzáfért. Ez volt a nemrég helyreállított Dnyiprovszkaja vezetékkel együtt az erőmű által használt két megmaradt vezeték egyike. A Ferosplavna-1 május 7-én esett ki, míg a Dnyiprovszkaja szeptember végén. Az orosz és az ukrán fél is a régióban zajló katonai tevékenységnek tulajdonítja a károkat.

Akkor is el kell látni árammal a létesítményt, ha nem termel

„Továbbra is intenzíven dolgozunk azon, hogy megteremtsük a további javítás feltételeit. A távvezeték helyreállítása elengedhetetlen a telephely törékeny nukleáris biztonságának javításához” – idézi Grossit a NAÜ közleménye.

Bár az erőmű hat reaktorát több mint három éve leállították, azok tehát nem termelnek áramot, ettől függetlenül továbbra is stabil áramellátásra van szükség az alapvető biztonsági rendszerek, köztük

a hűtőszivattyúk

és egyéb nukleáris biztonsági

és védelmi berendezések működtetéséhez.

Az elmúlt hónapban ezeket a rendszereket vészhelyzeti dízelgenerátorok működtették, ami rávilágít az erőmű folyamatos sebezhetőségére a konfliktus közepette.

További ukrán atomerőművek hálózati kapcsolatai is kérdőjelesek

A NAÜ-t csütörtökön kora reggel tájékoztatták az ukrajnai katonai tevékenységről, amely az ukrajnai nukleáris biztonság és védelem szempontjából kritikus fontosságú alállomások károsodásához vezetett. Ezt követően a Dél-ukrajnai Atomerőmű (SUNPP) és a Hmelnickij Atomerőmű (KHNPP) NAÜ-csapatai arról számoltak be, hogy mindkét erőmű elvesztette a hozzáférést az egyik, a telephelyén kívüli elektromos vezetékükhöz. Továbbá a Rivnei Atomerőmű (RNPP) NAÜ-csapata arról is számolt be, hogy az erőmű a hálózat üzemeltetőjének kérésére csökkentette négy blokkjából kettő teljesítményét. A KHNPP üzemeltetőinek csütörtökön reggel több órát a szállodájukban kellett tölteniük.