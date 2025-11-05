Borotvaélen táncol az ukrán atomerőművek áramellátása
Folyik az ukrán Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) 330 kV-os Feroszplavna-1 villamosvezetékének javítása, miután azon a múlt héten további rongálódásokat fedeztek fel azt követően, hogy az erőművet sikeresen visszakapcsolták az országos villamosenergia-hálózatba – közölte Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója. Az erőmű külső áramellátásának helyreállítása miatt már eddig is egy teljes hónapig volt a létesítmény kívülről kapott áram nélkül. Az ukrán atomerőművek biztonsági helyzete messze nem megnyugtató a NAÜ legfrissebb jelentése szerint.
A Ferosplavna-1 egyike annak a tíz vezetéknek, amelyekhez a ZNPP a katonai konfliktus előtt hozzáfért. Ez volt a nemrég helyreállított Dnyiprovszkaja vezetékkel együtt az erőmű által használt két megmaradt vezeték egyike. A Ferosplavna-1 május 7-én esett ki, míg a Dnyiprovszkaja szeptember végén. Az orosz és az ukrán fél is a régióban zajló katonai tevékenységnek tulajdonítja a károkat.
Akkor is el kell látni árammal a létesítményt, ha nem termel
„Továbbra is intenzíven dolgozunk azon, hogy megteremtsük a további javítás feltételeit. A távvezeték helyreállítása elengedhetetlen a telephely törékeny nukleáris biztonságának javításához” – idézi Grossit a NAÜ közleménye.
Bár az erőmű hat reaktorát több mint három éve leállították, azok tehát nem termelnek áramot, ettől függetlenül továbbra is stabil áramellátásra van szükség az alapvető biztonsági rendszerek, köztük
- a hűtőszivattyúk
- és egyéb nukleáris biztonsági
- és védelmi berendezések működtetéséhez.
Az elmúlt hónapban ezeket a rendszereket vészhelyzeti dízelgenerátorok működtették, ami rávilágít az erőmű folyamatos sebezhetőségére a konfliktus közepette.
További ukrán atomerőművek hálózati kapcsolatai is kérdőjelesek
A NAÜ-t csütörtökön kora reggel tájékoztatták az ukrajnai katonai tevékenységről, amely az ukrajnai nukleáris biztonság és védelem szempontjából kritikus fontosságú alállomások károsodásához vezetett. Ezt követően a Dél-ukrajnai Atomerőmű (SUNPP) és a Hmelnickij Atomerőmű (KHNPP) NAÜ-csapatai arról számoltak be, hogy mindkét erőmű elvesztette a hozzáférést az egyik, a telephelyén kívüli elektromos vezetékükhöz. Továbbá a Rivnei Atomerőmű (RNPP) NAÜ-csapata arról is számolt be, hogy az erőmű a hálózat üzemeltetőjének kérésére csökkentette négy blokkjából kettő teljesítményét. A KHNPP üzemeltetőinek csütörtökön reggel több órát a szállodájukban kellett tölteniük.
„A nukleáris biztonságot fenyegető veszélyek továbbra is nagyon is valósak és állandóan jelen vannak” – mondta Grossi. „A nukleáris létesítmények közelében ismét a maximális katonai önmérsékletre, valamint a nukleáris biztonság és védelem hét nélkülözhetetlen pillérének teljes körű tiszteletben tartására szólítok fel.”
A NAÜ legfrissebb közleménye szerint sikerült megjavítani a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) külső áramellátását biztosító 750 kV-os vezetéket, így az atomerőmű fokozatosan leállíthatta a dízelgenerátorok használatát. Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója üdvözölte a fejleményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nukleáris létesítmények és környezetük továbbra is folyamatos fenyegetettségnek vannak kitéve, különösen a dróntámadások és az áramellátási zavarok jelentenek kiemelt kockázatot.
A ZNPP szeptember 23-án már a tizedik alkalommal vesztette el a külső áramellátását az erőműtől mintegy 1,5 kilométerre zajló katonai tevékenység miatt. A veszélyhelyzeti dízelgenerátorok rendeltetésszerűen, azonnal megkezdték működésüket, így biztosítva a hat reaktor és a kiégett fűtőelemek hűtését, valamint áramot szolgáltattak az egyéb biztonsági rendszerek működéséhez.
Vízelemzőt és egészségügyi eszközöket kap Ukrajna a NAÜ szervezésében
A NAÜ továbbra is végrehajtja az ukrajnai átfogó nukleáris biztonsági és védettségi támogatási programját. Októberben támogatási csomagot nyújtott a herszoni területet támogató és segítő missziója (ISAMKO) keretében, amelyet a Kahovka-gát 2023. júniusi pusztulása okozta katasztrofális árvízre válaszul hoztak létre. A csomag részeként az Ukrán Meteorológiai Intézet egy nagy pontosságú izotópos vízelemzőt kapott Ukrajna környezeti és hidrológiai monitoring erőfeszítéseinek támogatására. Az intézet munkatársai Bécsben kiképezték az eszköz használatáról a vízminták pontos izotópos elemzésének támogatása érdekében. A segítségnyújtást Japán támogatásával finanszírozták.
Az ISAMKO programot Ukrajna katasztrófa környezeti, egészségügyi és infrastrukturális hatásainak kezelésére való képességének megerősítésére tervezték. A program magában foglalja berendezések és kellékek beszerzését, műszaki tanácsadást és kapacitásépítést olyan kulcsfontosságú területeken, mint
- az építmények integritása,
- az élelmiszer- és vízbiztonság,
- a közegészségügy és az állategészségügy,
- valamint a mezőgazdasági helyreállítás.
Az ISAMKO keretében már szállítottak diagnosztikai berendezéseket a Herszoni Regionális Klinikai Kórháznak, sugárzásmérőket a Dél-ukrán Geológiai Társaságnak, a Mikolajiv megyei regionális állami laboratórium pedig egy generátort és egy valós idejű PCR-ciklert (polimeráz láncreakció, egy nukleáris eredetű technika) kapott a gyors és pontos elemzéshez, hogy segítsék a betegségek árvíz miatti terjedésének leküzdését.
„A NAÜ nemcsak a nukleáris biztonság és védelem fenntartásában segíti Ukrajnát, hanem a Kahovka-gát áradásának környezeti és egészségügyi hatásaira való reagálásban is” – mondta Grossi főigazgató. „Még a háború közepette is elengedhetetlen a nemzeti kapacitás kiépítése nukleáris eredetű eszközökkel az emberek és az ökoszisztémák védelme érdekében.” Az Ukrán Meteorológiai Intézet munkatársai a következő hónapokban további három képzést kapnak.
A NAÜ folytatta a nukleáris biztonsággal és védelemmel, valamint az orvosi segítséggel kapcsolatos szállításokat, így
a fegyveres konfliktus kezdete óta összesen 169 alapvető felszerelést és kelléket szállított Ukrajnába.
E szállítások részeként a Csernobili Atomerőmű (CSNPP) személyi védőfelszereléseket és orvosi eszközöket kapott, az RNPP és a SUNPP pedig különféle orvosi felszereléseket. A Szlavuticsi Városi Kórház, a Nemzeti Sugárgyógyászati Kutatóközpont (NRCRM), a Varas Kórház és a Dél-ukrajnai Városi Kórház, amelyek az atomerőmű személyzetének orvosi ellátását biztosították, számos orvosi berendezést és felszerelést kapott.
Mindezen szállítmányokat Olaszország, Japán és Svédország finanszírozása tette lehetővé. Ezekkel a szállítmányokkal több mint húszmillió euró értékű kiemelt felszerelés és kellék jutott el Ukrajnába a konfliktus kezdete óta.