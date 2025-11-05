Deviza
EUR/HUF386.85 -0.35% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.8 -0.29% PLN/HUF90.89 -0.24% RON/HUF76.09 -0.33% CZK/HUF15.89 -0.23% EUR/HUF386.85 -0.35% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.8 -0.29% PLN/HUF90.89 -0.24% RON/HUF76.09 -0.33% CZK/HUF15.89 -0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,266.57 -0.71% MTELEKOM1,778 +1.01% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,230 -2.64% OPUS549 +1.64% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,147.21 -0.32% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,285.21 -0.2% BUX107,266.57 -0.71% MTELEKOM1,778 +1.01% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,230 -2.64% OPUS549 +1.64% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,147.21 -0.32% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,285.21 -0.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
Donald Trump
Orbán Viktor
Wizz Air

Washingtoni csúcstalálkozó: Orbán Viktor máris meglepte Trumpot - ilyen repülőgéppel még nem érkezett senki az amerikai elnökhöz – így utazik a magyar delegáció

Orbán Viktor pénteken látogat az Egyesült Államokba, népes delegáció élén. A kormányfő és csapata a Wizz Air különgépén érkezik Washingtonba.
K. B. G.
2025.11.05, 12:39
Frissítve: 2025.11.05, 13:32

Hamarosan az Egyesült Államokba látogat egy népes delegáció élén Orbán Viktor miniszterelnök, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon, és nem akármilyen repülőgéppel szeli át az óceánt.

Orbán Viktor a Wizz Air különgépén érkezik Donald Trumphoz / Fotó: AFP

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebookon közzétett bejegyzése szerint a delegáció annyira nagy lesz, hogy azt a Wizz Air egy rendhagyó gépe szállítja az Egyesült Államokba. Bár a fapados légitársaság menetrend szerinti járatokat nem üzemeltet Budapest és Amerika között, a különleges útra alkalmas géppel rendelkezik.

Ezért képes a Wizz Air elvinni Orbán Viktorékat Washingtonba

Budapest és Washington távolsága 7350 km, amit a Wizz Air leggyakoribb repülőgépe, az Airbus A320neo ugyan nem tud megugrani, mivel maximális hatótávolsága csak 6300 kilométer, ám 

a Wizz Air idén már átvehette a nagy hatótávolságú A321XLR gépekből az első darabokat, amiknek 8700 kilométer a hatótávolsága. 

Az Airbus A321XLR egy hosszú távú, keskeny törzsű repülőgép, amely a 2019-ben bemutatott A321neo és A321LR modellekből fejlődött ki. Képességei lehetővé teszik számára, hogy transzkontinentális útvonalakat teljesítsen. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságtól a charterjárat üzemeltetésére.

A repülőgép így alkalmas arra, hogy betöltse a szélesebb törzsű gépek által dominált réseket a piacon. A repülőgépen jellemzően 206-220 fő utazhat egyszerre.

Washingtoni csúcstalálkozó: kiderült, kik kísérik Orbán Viktort a történelmi amerikai-magyar megállapodásra – már holnap indulnak Trumphoz
Washinhgtonba utazik Orbán Viktor miniszterelnök, a népes magyar delegációban helyet kapott többek között Lázár János és Szalay-Bobrovniczky Kristóf, valamint számos vállalat vezetője. A pénteki találkozón az ukrajnai béketeremtésről, valamint egy gazdasági és energetikai csomagról tárgyalnak a felek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu