Washingtoni csúcstalálkozó: Orbán Viktor máris meglepte Trumpot - ilyen repülőgéppel még nem érkezett senki az amerikai elnökhöz – így utazik a magyar delegáció
Hamarosan az Egyesült Államokba látogat egy népes delegáció élén Orbán Viktor miniszterelnök, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon, és nem akármilyen repülőgéppel szeli át az óceánt.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebookon közzétett bejegyzése szerint a delegáció annyira nagy lesz, hogy azt a Wizz Air egy rendhagyó gépe szállítja az Egyesült Államokba. Bár a fapados légitársaság menetrend szerinti járatokat nem üzemeltet Budapest és Amerika között, a különleges útra alkalmas géppel rendelkezik.
Ezért képes a Wizz Air elvinni Orbán Viktorékat Washingtonba
Budapest és Washington távolsága 7350 km, amit a Wizz Air leggyakoribb repülőgépe, az Airbus A320neo ugyan nem tud megugrani, mivel maximális hatótávolsága csak 6300 kilométer, ám
a Wizz Air idén már átvehette a nagy hatótávolságú A321XLR gépekből az első darabokat, amiknek 8700 kilométer a hatótávolsága.
Az Airbus A321XLR egy hosszú távú, keskeny törzsű repülőgép, amely a 2019-ben bemutatott A321neo és A321LR modellekből fejlődött ki. Képességei lehetővé teszik számára, hogy transzkontinentális útvonalakat teljesítsen. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságtól a charterjárat üzemeltetésére.
A repülőgép így alkalmas arra, hogy betöltse a szélesebb törzsű gépek által dominált réseket a piacon. A repülőgépen jellemzően 206-220 fő utazhat egyszerre.
Washingtoni csúcstalálkozó: kiderült, kik kísérik Orbán Viktort a történelmi amerikai-magyar megállapodásra – már holnap indulnak Trumphoz
Washinhgtonba utazik Orbán Viktor miniszterelnök, a népes magyar delegációban helyet kapott többek között Lázár János és Szalay-Bobrovniczky Kristóf, valamint számos vállalat vezetője. A pénteki találkozón az ukrajnai béketeremtésről, valamint egy gazdasági és energetikai csomagról tárgyalnak a felek.