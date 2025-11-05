Washingtoni csúcstalálkozó: Orbán Viktor máris meglepte Trumpot - ilyen repülőgéppel még nem érkezett senki az amerikai elnökhöz – így utazik a magyar delegáció

Hamarosan az Egyesült Államokba látogat egy népes delegáció élén Orbán Viktor miniszterelnök, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon, és nem akármilyen repülőgéppel szeli át az óceánt.

Orbán Viktor a Wizz Air különgépén érkezik Donald Trumphoz / Fotó: AFP

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebookon közzétett bejegyzése szerint a delegáció annyira nagy lesz, hogy azt a Wizz Air egy rendhagyó gépe szállítja az Egyesült Államokba. Bár a fapados légitársaság menetrend szerinti járatokat nem üzemeltet Budapest és Amerika között, a különleges útra alkalmas géppel rendelkezik.

Ezért képes a Wizz Air elvinni Orbán Viktorékat Washingtonba

Budapest és Washington távolsága 7350 km, amit a Wizz Air leggyakoribb repülőgépe, az Airbus A320neo ugyan nem tud megugrani, mivel maximális hatótávolsága csak 6300 kilométer, ám

a Wizz Air idén már átvehette a nagy hatótávolságú A321XLR gépekből az első darabokat, amiknek 8700 kilométer a hatótávolsága.

Az Airbus A321XLR egy hosszú távú, keskeny törzsű repülőgép, amely a 2019-ben bemutatott A321neo és A321LR modellekből fejlődött ki. Képességei lehetővé teszik számára, hogy transzkontinentális útvonalakat teljesítsen. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságtól a charterjárat üzemeltetésére.

A repülőgép így alkalmas arra, hogy betöltse a szélesebb törzsű gépek által dominált réseket a piacon. A repülőgépen jellemzően 206-220 fő utazhat egyszerre.