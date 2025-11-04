Bejelentést tett a Sziget Fesztivál: kiderült, hány napos lesz – így lehet jövőre a legolcsóbban bérletet vásárolni

„Indul a Sziget 2026! Erősebb. Szabadabb. Még inkább a miénk” – közölte a Sziget Fesztivál kedden.

Bejelentést tett a Sziget Fesztivál / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

„Alig várjuk, hogy újra együtt lehessünk veletek. A világ minden tájáról emlékeztettek minket arra, hogy a Szabadság Szigete örökké az otthonunk lesz” – olvasható a fesztivál Facebook-oldalán.

A fesztivál közölte, hogy november 5. délig lehet regisztrálni, hogy a legjobb árú bérletekhez lehessen jutni november 7-én.

Újra magyar kézben Európa egyik legnagyobb fesztiválja. A Sziget az eddigi menedzsmenttel és szervezői csapattal, az egykori alapító, Gerendai Károly stratégiai vezetésével vág neki a 2026-os rendezvény szervezésének

– közölte a fesztivál.

A szervezők bejelentették, a jövő évi Szigetet 2026. augusztus 11-15. között tervezik megrendezni.

Gerendai Károly, a Sziget alapítója közölte, hogy a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveik szerint közösen fogjákk finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként.

Múlt héten még nem támogatta a Fővárosi Közgyűlés azt a javaslatot, mely tíz évre rendezte volna a főváros és a Sziget szervezői közötti együttműködést.

Az előterjesztés értelmében Budapest az első három évre haladékot adott volna a területhasználati díj megfizetésére, ezzel segítve a fesztivál további működését. A szerdai szavazáson azonban nem alakult ki többség, ezért úgy tűnt, hogy nem lesz jövőre megtartva a fesztivál.

Gerendai Károly később arról számolt be, a Sziget jövőjét biztosító közgyűlési egyezség azután körvonalazódott, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke találkozót kezdeményezett vele, és két ponton megállapodtak a közgyűlés elé kerülő javaslat módosításában:

a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt, illetve minden magyar diák megkapja a diákkedvezményt, nem csak a fővárosiak.

Ennek ismeretében Karácsony Gergely később úgy fogalmazott, hogy már csak jogi formalitás választja el a Sziget Fesztivált attól, hogy 2026-ban is megrendezzék. A főpolgármester közölte, hogy a Sziget Zrt. és Gerendai Károly levele összhangban áll a Fővárosi Közgyűlés elé került javaslatával, így a fesztivál jövője biztosítottnak tűnik.