Bejelentést tett a Sziget Fesztivál: kiderült, hány napos lesz – így lehet jövőre a legolcsóbban bérletet vásárolni
„Indul a Sziget 2026! Erősebb. Szabadabb. Még inkább a miénk” – közölte a Sziget Fesztivál kedden.
„Alig várjuk, hogy újra együtt lehessünk veletek. A világ minden tájáról emlékeztettek minket arra, hogy a Szabadság Szigete örökké az otthonunk lesz” – olvasható a fesztivál Facebook-oldalán.
A fesztivál közölte, hogy november 5. délig lehet regisztrálni, hogy a legjobb árú bérletekhez lehessen jutni november 7-én.
Újra magyar kézben Európa egyik legnagyobb fesztiválja. A Sziget az eddigi menedzsmenttel és szervezői csapattal, az egykori alapító, Gerendai Károly stratégiai vezetésével vág neki a 2026-os rendezvény szervezésének
– közölte a fesztivál.
A szervezők bejelentették, a jövő évi Szigetet 2026. augusztus 11-15. között tervezik megrendezni.
Gerendai Károly, a Sziget alapítója közölte, hogy a menedzsment részvétele mellett folynak az egyeztetések a rendezvény nagyobb alvállalkozóival és partnereivel is, akikkel a terveik szerint közösen fogjákk finanszírozni a fesztivált. Elsőként a Budapest Park csatlakozik szakmai befektetőként.
Múlt héten még nem támogatta a Fővárosi Közgyűlés azt a javaslatot, mely tíz évre rendezte volna a főváros és a Sziget szervezői közötti együttműködést.
Az előterjesztés értelmében Budapest az első három évre haladékot adott volna a területhasználati díj megfizetésére, ezzel segítve a fesztivál további működését. A szerdai szavazáson azonban nem alakult ki többség, ezért úgy tűnt, hogy nem lesz jövőre megtartva a fesztivál.
Gerendai Károly később arról számolt be, a Sziget jövőjét biztosító közgyűlési egyezség azután körvonalazódott, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke találkozót kezdeményezett vele, és két ponton megállapodtak a közgyűlés elé kerülő javaslat módosításában:
a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt, illetve minden magyar diák megkapja a diákkedvezményt, nem csak a fővárosiak.
Ennek ismeretében Karácsony Gergely később úgy fogalmazott, hogy már csak jogi formalitás választja el a Sziget Fesztivált attól, hogy 2026-ban is megrendezzék. A főpolgármester közölte, hogy a Sziget Zrt. és Gerendai Károly levele összhangban áll a Fővárosi Közgyűlés elé került javaslatával, így a fesztivál jövője biztosítottnak tűnik.
Hetei voltak hátra a Szigetnek
A koronavírus-járvány két éve alatt egyetlenegy fesztivál sem fogadhatott vendégeket. A legnagyobb magyar fesztiválnak ezek az évek több mint kétmilliárd forint veszteséget okoztak, a járvány idejére a Sziget Fesztiválra mintegy 1,4 milliárd forintnyi hitelt kellett felvenni.
2022-ben ismét kinyithatott a Sziget, akkor 355 millió forintnyi profitot produkált, azonban
2023-ban 1,8 milliárdos, majd 2024-ben már 3,8 milliárd forintos rekordveszteséggel zárt.
Az újranyitást követően másik két nagyobb fesztivál is bezárt: több mint két évtized után a VOLT Fesztivál 2022-ben szűnt meg, a Balaton Soundot 2024-ben tartották meg utoljára.
A negatív tendenciát érzékelve a Sziget külföldi tulaja kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. Így Magyarország legnagyobb fesztiváljának napjai is meg lettek számlálva. Ha a legnagyobb magyar fesztivál 2026-ban elmaradna, az az elemzések szerint több tízmilliárd forintos gazdasági sokkot idézne elő az országban.
A Szigetet 1993-ban rendezték meg először, a koronavírus-járvány két évét leszámítva minden évben meg volt tartva.