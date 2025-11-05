Deviza
Elrontották az OTP ünnepét, nagyon ütik a Richtert – a forint eddig a nap nyertese

Rossz a nemzetközi befektetői hangulat szerdán, a pesti tőzsdén nem terem ma sok babér. A forint ugyanakkor lendületbe jött az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2025.11.05, 12:12
Frissítve: 2025.11.05, 12:18

Erősödő pályán maradt a forint szerda délelőtt. A hazai fizetőeszköz piacán kedvező a széljárás, így számottevő előnnyel fordulhatott rá a délutánra a meghatározó devizákkal szemben.

Lendületbe jött a forint, a pesti tőzsdén nem terem ma sok babér / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 0,15 százalékkal került lejjebb, a váltási árfolyam ezzel már 387,6 forintnál jár. A dollárt 0,2 százalékkal váltják alacsonyabb árfolyamon, a kurzus ezzel benézett 337,5 forint alá.

A régiós pénzekhez viszonyítva is pozitív az összkép. A cseh korona jegyzése stagnál, a lenygel zlotyhoz képest pedig 0,1 százalékkal erősödött a forint. Délután a lengyel jegybank kamatdöntő ülést tart.

Az Erste elemzői kommentárjukban arra hívják fel a figyelmet, hogy az MNB ma teszi közzé a legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, ugyanakkor lényegi újdonságra nem számítanak. Csütörtökön a szeptemberi konjunktúraadatok érkeznek majd, de elsősorban a külhoni folyamatok lehetnek mérvadóak a forint kereskedésében.

Az európai tőzsdéken pesszimista a hangulat, a befektetőket a részvények magas értékeltsége aggasztja leginkább. A pesti börzén reggelhez képest nőtt az eladói nyomás. A BUX 1,1 százalékkal került lejjebb, a fő index 106 830 pontig ereszkedett.

Az esést a blue chipek közül a Richter vezeti 2,5 százalékkal. A Mol papírjait 1,3 százalékkal ütötték lejjebb, a tőzsdére lépése 30. évfordulóját ünneplő OTP árfolyama pedig 0,9 százalékkal csökken. A Magyar Telekom ezúttal felülteljesít félszázalékos emelkedéssel.

