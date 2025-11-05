Elrontották az OTP ünnepét, nagyon ütik a Richtert – a forint eddig a nap nyertese

Erősödő pályán maradt a forint szerda délelőtt. A hazai fizetőeszköz piacán kedvező a széljárás, így számottevő előnnyel fordulhatott rá a délutánra a meghatározó devizákkal szemben.

Lendületbe jött a forint, a pesti tőzsdén nem terem ma sok babér / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 0,15 százalékkal került lejjebb, a váltási árfolyam ezzel már 387,6 forintnál jár. A dollárt 0,2 százalékkal váltják alacsonyabb árfolyamon, a kurzus ezzel benézett 337,5 forint alá.

A régiós pénzekhez viszonyítva is pozitív az összkép. A cseh korona jegyzése stagnál, a lenygel zlotyhoz képest pedig 0,1 százalékkal erősödött a forint. Délután a lengyel jegybank kamatdöntő ülést tart.

Az Erste elemzői kommentárjukban arra hívják fel a figyelmet, hogy az MNB ma teszi közzé a legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, ugyanakkor lényegi újdonságra nem számítanak. Csütörtökön a szeptemberi konjunktúraadatok érkeznek majd, de elsősorban a külhoni folyamatok lehetnek mérvadóak a forint kereskedésében.