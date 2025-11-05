Washingtoni csúcstalálkozó: kiderült, kik kísérik Orbán Viktort a történelmi amerikai-magyar megállapodásra – már holnap indulnak Trumphoz

„Holnap irány Amerika” – írta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Facebookon. Mint ismert, a kormányfő a héten érkezik a Fehér Házba, ahová népes magyar delegáció kíséri, a kormány több csúcsminisztere is részt vesz a történelmi tárgyalássorozaton.

Fotó: Orbán Viktor, Facebook

Az Orbán Viktor által feltöltött képek tanúsága szerint a miniszterelnököt elkíséri többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi tárcavezető, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs.

Mellettük több vállalat vezetője is ott lesz Washingtonban. Szijjártó Péter a magyar–amerikai csúccsal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a miniszterelnök és Donald Trump elnök tárgyalása mellett a miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú megbeszéléseket is folytatnak majd partnereikkel és cégvezérekkel.

A tárgyalások egyik célja egy átfogó gazdasági és energetikai csomag létrehozása, ami hozzájárul Magyarország hosszú távú energiabiztonságának garantálásához, egyben növeli a magyar gazdaság teljesítményét azáltal, hogy beruházások érkeznek az Egyesült Államokból Magyarországra.

A felek megteremtik a gazdasági együttműködés stabil pénzügyi hátterét is. A pénteki találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetősége szintén hangsúlyos napirendi pontként fog szerepelni. Szijjártó ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország készen áll arra, hogy Budapesten adjon otthont a lehetséges békecsúcsnak.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy Donald Trump hivatalba lépésével januárban megkezdődött a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykora, így visszahelyezték Magyarországot a vízummentes utazási programba. Mindez hatalmas váltás Joe Bidenhez képest, amikor az amerikai kormány ellenségesen viszonyult Magyarországhoz.

Szijjártó azt is közölte, hogy az idei esztendőben eddig 9 jelentős amerikai vállalati beruházás bejelentésére került közel 100 milliárd forintos értékben. A politikus végül elárulta, hogy delegáció a Wizz Air repülőgépével utazik az Egyesült Államokba.