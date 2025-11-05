A magyarok népszerű munkavállalási célországa megint emelhet a minimálbéren - a legkisebb fizetés elérheti a diplomások keresetét

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter november végén mutatja be az új költségvetést. Szakértők szerint ennek egyik biztos eleme lehet, hogy emelik a minimálbért. Az elemzők 4 százalékos minimálbér-emelést valósítanak a 21 év feletti dolgozóknak. Tehát számításuk szerint az összeg 2026 áprilisától óránként 12,70 fontra, azaz 5590 forintra nőhet. Ez évi bruttó 26 416 font, azaz 11,6 millió forint jövedelmet jelentene egy heti 40 órában foglalkoztatott dolgozó számára – számolta ki a CNBC.

Minimálbér-emelés jöhet a briteknél, amivel a legkisebb fizetés elérheti a diplomások keresetét / Fotó: Shakirov Albert / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az emelés megerősítené az Egyesült Királyság pozícióját mint a világ harmadik legmagasabb törvényben garantált minimálbérrel rendelkező országa Ausztrália és Új-Zéland mögött.

A legkisebb bért idén áprilisban óránként 12,21 fontra, azaz 5 370 forintra emelték, növelték a munkáltatói biztosítási járulékot és egyúttal csökkentették azt a jövedelemszintet, amely felett ez érvénybe lép. Ezek az intézkedések jelentősen megemelték a foglalkoztatás költségeit, ami miatt a vállalatok munkahelyeket szüntettek meg. Az Egyesült Királyságban a bejelentett alkalmazottak száma 115 ezerrel csökkent 2024 augusztusa és 2025 augusztusa között. Ezenkívül az intézkedések növelték az inflációt is – magyarázta az üzleti lap.

A minimálbér emelése átrendezheti a brit munkaerőpiacot

A most várható újabb béremelés viszont más következményekkel is járhat. A Financial Times szerint sok munkáltató attól tart, hogy a növekedés után

a legkisebb bért kereső 21 év felettiek már közel ugyanannyit fognak kapni, mint a friss diplomások a pénzügy, a jog vagy a számvitel területein.

A bérfeszültség megrengetheti azt a régi alapelvet, miszerint egyetemi végzettséggel biztosabb és jobban fizető állás érhető el.

Emiatt pedig

csökkenhet a fiatalok továbbtanulási kedve, hiszen nem érdemes hatalmas összeg diákhitelt felvenni és éveket tanulni, ha kétkezi munkával hasonló szinten kereshetnek, mint diplomával.

Az egyetemi tandíj évente 9535 font (4,2 millió forint) Angliába, míg Walesben és Észak-Írországban alacsonyabb, Skóciában pedig a helyi hallgatók nem fizetnek tandíjat. A legtöbben diákhitelt vesznek fel a tanuláshoz, amelyet akkor kell törleszteni, ha a fizetés eléri az évi 25 000 fontot, azaz 11 millió forintot. A törlesztés mértéke pedig a jövedelem 9 százaléka.