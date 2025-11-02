Deviza
Rendkívüli bejelentés: Magyarországra költözik a svájci hadiipari cég, mostantól itt fog gyártani – csak így rendelnek tőle a NATO-tagok

Aranykor köszönt a magyar védelmi iparra, a németek után a svájciak áttelepülése is megkezdődött. Teljesen ellehetetlenülhet eközben a svájci hadiipar, ám a szövetségi parlament egyelőre hallani sem akar a szükséges törvénymódosításról.
Murányi Ernő
2025.11.02, 12:16
Frissítve: 2025.11.02, 12:53

A német Rheinmetall után jelentős kapacitásokat hoz Magyarországra a svájci Saltech is. Bingó – mondhatja Palkovics László, az Orbán-kormány egykori innovációs és technológiai minisztere, aki egy interjúban még 2021-ben arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy Magyarország hadiipara 2030-ra a térség meghatározó szereplőjévé fejlődik. 

fegyver, lőszer hadiipar
A svájci hadiipari cég lőszerei, melyeket a jövőben hazánkban gyártanak / Fotó: VBS

A svájci hadiipar ismert cége helyezi át a termelést hazánkba

Noha a miniszter akkor elsősorban a német és osztrák hadiipari vállalatok beköltözésével számolt, ami javarészt – főként a Rheinmetall gyárainak köszönhetően – meg is történt, most Svájcból is megerősítést kapott az előrejelzés és az előkészítő munka.

A svájci Tages-Anzeiger portál beszámolója szerint ugyanis a cseh Colt CZ csoport, amelyhez a Saltech is tartozik,

megerősítette, hogy a 12,7 milliméteres töltények gyártása a jövőben már nem Dänikenben, hanem Magyarországon történik.

A lőszert nehéz géppuskákhoz használják, többek között a svájci hadsereg is.  

Nagyjából hat éve, azaz 2019-ben az önmagát a Matterhornnal reklámozó Saltech például egy 100 millió svájci frank értékű nagy megrendelést kapott a szövetségi kormánytól ezeknek a patronoknak a gyártására.

Miért éppen Magyarország?

A portál szerint a cseheknek 2023-ban eladott Saltech egyébként főként azért döntött Magyarország mellett, mert egyrészt a cseh irányítás alatt álló csoportnak már van ott egy vállalata, másfelől a svájci fegyverexport szabályai meglehetősen szigorúak. 

Ezért sok NATO-ország kizárja a svájci beszállítókat a pályázatokból, ami Magyarország esetében a NATO-tagság miatt nem probléma

– állítják Prágában.

Emellett a svájci hadsereg beszerzési mennyiségei is csökkentek. "A döntést azért hoztuk, hogy biztosítsuk a csoporton belüli hosszú távú operatív rugalmasságot, és egyúttal betartsuk az összes svájci exportszabályt" – tették hozzá a csehek.

Mindenesetre öröm az ürömben a svájciak számára, hogy a Saltech körülbelül 80 alkalmazottját – Dänikenben és Dullikenben – az áthelyezés nem érinti. "Úgy véljük, hogy üzleti tevékenységünk továbbra is változatlan számú munkahelyet biztosít alkalmazottjainknak" – írja erről a Colt CZ. 

Bajban a Swiss P Defence is

Nem voltak ilyen szerencsések egy másik svájci lőszergyártó, a thurni Swiss P Defence munkavállalói, hiszen a 2022-ben az olasz Berettának eladott cég, amely – a fegyvergyártás világszerte látható fellendülése ellenére – szintén súlyos gazdasági nehézségekkel küzd, az év elején több tíz embert tett az utcára.

A veszteségek és az elbocsátások miatt Svájcban joggal tartanak tőle, hogy a termelést itt is leállítják vagy külföldre helyezik át.

Az érintett körzeteket képviselő svájci politikusok a sokasodó problémák miatt egyre jobban aggódnak a helyi fegyveripar miatt. A parlamentben meg is kezdték a vitát az exportszabályok enyhítéséről, valamint a svájci államszövetség és a nehéz helyzetben lévő cégek közötti fegyveripari együttműködésről, ám  a szövetség egyelőre hallani sem akar egy esetleges törvénymódosításról.

 

