Gigantikus megrendelést kapott a Rheinmetall, kilőtt az árfolyam

Felpattantak a német védelmi ipari részvények.A Rheinmetall leányához befutott óriási megrendelés adta meg az alaphangot.
Murányi Ernő
2025.10.20., 17:17

Teljes gőzzel folyik Európa fegyverkezése, újabb óriási megrendelést kapott a Rheinmetall is, ugyanis az OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'ARmement) vagyis az  európai kormányközi intézményként működő Közös Fegyverzeti Együttműködési Szervezet megbízta a Rheinmetall Artec GmbH nevű leányvállalatát, hogy összesen 222 darab „Schakal” (sakál) gyalogsági harcjárművet szállítson a német és a holland fegyveres erőknek - közölte a Rheinmetall.

"Heavy infantry weapon carriers" of the Bundeswehr Rheinmetall
A Rheinmetall Boxer nevű járműve / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a harcjármű úgy áll össze, hogy a Boxer kerekes páncélozott jármű alvázára építik rá a Puma gyalogsági harcjármű tornyát. A Boxert gyártó Artec GmbH pedig a Rheinmetall és a KNDS Deutschland közös vállalalata. 

A Rheinmetall sajtóközleményében kiemelte, hogy 150 sakált a német hadseregnek, 72-t pedig a hollandnak szállítanak. A német és holland hadseregeknek szóló teljes megrendelés értéke bruttó 3,41 milliárd euró, 

amelyből közel 3 milliárd euró jut a Rheinmetallnak.

A járművek mellett a szerződés egy átfogó logisztikai csomagot is tartalmaz alkatrészekkel, kiképzőanyagokkal és speciális szerszámokkal. További 248 jármű megrendelésére is opciót kötött ki magának a megrendelő.

Ezenkívül az Artec GmbH szállíthatja az RCH 155 kerekes tüzérségi tarackokat is a kormányközi szervezet megrendelésére. Ez a fegyver a már bevált Boxer kerekes páncélozott jármű hajtásmoduljának és a Panzerhaubitze 2000 önjáró tarack kombinációja.

A befektetők természetesen pozitívan reagáltak a frankfurti tőzsdén. 

A Rheinmetall részvényei délután háromig 5,6 százalékkal, 1755 euróra erősödtek, amivel a német vezető index, a DAX legjobban teljesítői papírjai voltak.

 A másik két német védelmi ipari részvény, Renk (+7 százalék) és a Hensoldt (+8 százalék) is visszapattant a közelmúltbeli profitrealizálás után, és a német második liga, az MDAX legerősebb részvényei közé tartoztak hétfőn.

 A Thyssenkruppról hétfőn leválasztott, és önálló tőzsdei életét ezen a napon megkezdő Thyssenkrupp Marine Systemsről (TKMS) nem is beszélve, amelynek részvényei az előzetes várakozásokhoz mérten dupla árfolyamon forogtak.

Az OCCAR feladata egyébként, hogy az európai fegyverkezési programokat a fejlesztéstől a gyártásig hatékonyabbá és költséghatékonyabbá tegye. Alapító tagjai: Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság. Belgium és Spanyolország pedig később szintén teljes jogú tagként csatlakozott, más nemzetek pedig ad hoc vehetnek részt egyes programokban.

