Németország alaposan bevásárol drónokból, és azokat rögtön a NATO keleti szárnyára küldi

Már azt is lehet tudni, hogy kik kapják az óriási megrendelést. A drónok gyártása két hadiipari startupnak is óriási lökést adhat, miközben azért a Rheinmetall sem marad le az üzletről.
K. B. G.
2025.10.29, 10:12
Frissítve: 2025.10.29, 10:30

Németország fegyverkezésének legújabb állomásaként az ország 12 ezer kamikazedrónra adhat le megrendelést 900 millió euró értékben, amit két startup és némi meglepetésre az ország hadiipari bajnoka, a Rheinmetall nyerhet el.

Armaments company Helsing
A Helsing HX–2-es drónja / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A szerződést a Financial Times szerint egyenlő arányban oszthatják el a Helsing, a Stark és a Rheinmetall között, tehát mind a három cég 300 millió eurós megrendelésre számíthat, ami a startupok esetében könnyen jelentheti az eddigi legnagyobb megrendelést.

Rögtön az orosz határra kerülhetnek a német drónok

A német hadsereg által vásárolt drónok várhatóan a Litvániában állomásozó német dandár felszerelésében is helyet kapnak, melynek célja a NATO keleti szárnyának megerősítése. A döntéshozók a szerződés három részre osztásától az innováció felpörgetését várják a verseny fenntartásával. Az ügylet segítheti Európa törekvéseit, hogy megerősítse drónhadviselési és -gyártási képességét, miközben a földrész hadiipari startupjaihoz ömlik a pénz az Ukrajna elleni orosz támadás óta.

A Helsing, melyet többek között a Spotify alapító Daniel Ek finanszíroz, idei tőkeemelésén elért 12 milliárd eurós értékeltségével a kontinens legértékesebb hadiipari startupjává vált. Az elmúlt évben a cég mintegy 6 ezer drón Ukrajnába szállítását jelentette be, megvette a Grob német repülőgyártót, de 

a cég önvezető szoftverét a Gripen vadászgépeken is tesztelték 

és Nagy-Britanniával víz alatti megfigyelő rendszert is tervez. A tervek szerint a cég HX–2-es drónját veszik meg a németek.

A mindössze 15 hónapos Stark olyan befektetők támogatását nyerte el, mint Peter Thiel vagy a Sequoia Capital, az egyik legfontosabb szilícium-völgyi kockázati alap. A vállalatnak Ukrajnában is van egy csapata, mely fejlesztéssel és teszteléssel is foglalkozik, és júliusban bejelentette, hogy gyárat nyit az angliai Swindon városában. A Stark a szerződés keretében a Virtus drónját szállíthatja a németeknek.

A Rheinmetall nem a drónokról híres, de így is utat talált a megrendeléshez

Bár a három cég közül a Rheinmetall a legnagyobb, a főként tankokat és tüzérségi eszközöket gyártó vállalat fő profilját nem a drónok jelentik, sőt a cégvezető Armin Papperger a múlt hónapban arról is beszélt, hogy a drónok uralma kérészéletű lehet a csatatereken

Ennek ellenére a Rheinmetall együttműködik az amerikai dróngyártó startup Andurillal és az izraeli UVisionnal, és szeptemberben saját drónt is bemutatott az FV–014 képében. A Radier néven is ismert drón 100 kilométeres hatótávolságú és 5 kilogrammos robbanótöltetet hordoz. A már korábban is eurómilliárdos kormányzati megrendeléseket nyerő Rheinmetall így megtalálta az útját, hogy a dróngyártási üzletben is részt vehessen.

