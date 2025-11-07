Deviza
Karácsonyi nyitvatartás: közölte az Aldi, hogy bezár-e december 24-én

Az Aldi üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva hozott döntést az ünnepi nyitvatartásról.
VG
2025.11.07, 09:06
Frissítve: 2025.11.07, 09:26

Az Aldi a karácsonyt megelőző napokban is biztosítja az alapvető élelmiszerek, hozzávalók, az ünnepi készülődés kellékei és az ajándékok elérhetőségét. December 24-én minden üzletbe friss áru érkezik, az áruházak aznap 12 óráig tartanak nyitva – közölte a cég.

Aldi
Karácsonyi nyitvatartás: közölte az Aldi, hogy bezár-e december 24-én / Fotó: Shutterstock

 

Az Aldi közlése szerint a délelőtti nyitvatartás hozzájárul az ünnepek előtti napok megnövekedett forgalmának egyenletesebb eloszlásához, így az áruházlánc valamennyi üzletében zökkenőmentes vásárlást nyújt a vásárlóknak.

Az Aldi dolgozóinak többsége, mintegy 70 százaléka december 24-én már pihenőnapját tölti. 

A 187 áruház rövidített, zavartalan működését a létszám mintegy 30 százaléka biztosítja, akik a déli zárás után idejében megkezdhetik a készülődést a szentestére.

Az üzletek szilveszterkor 16:00 óráig tartanak majd nyitva, így a kora délutáni órákban is van lehetőség a szilveszteri vagy az újévi menühöz szükséges termékek beszerzésére.

Az Aldi-áruházak év végi, ünnepi nyitvatartása:

  • 2025. december 24.:              07:00–12:00
  • 2025. december 25–26.:       minden üzlet zárva
  • 2025. december 31.:              07:00–16:00
  • 2026. január 1.:                      minden üzlet zárva

A Lidl azonban folytatja a 2023-ban elindított kezdeményezését, így december 24-én, szenteste napján áruházai országszerte zárva lesznek. Az áruházaik december 24-től 26-ig nem nyitnak ki. Vásárlóikat pedig december 23-án országszerte mindenhol 22:00 óráig tartó nyitvatartással várják majd.

A többi nagykereskedelmi egység még nem ismertette az ünnepi nyitvatartását, azonban tavaly a Penny, a Tesco, a Spar és Interspar is korai zárással, de nyitva volt december 24-én.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja a fogyasztóvédelmi törvény módosítását, amely januártól lépne életbe. 

A csomag egyszerre támogatja a kis- és mikrovállalkozásokat, és teszi lehetővé az ünnepnap előtti kedvezményes élelmiszer-értékesítést a pazarlás csökkentése érdekében.

