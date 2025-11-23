Botrány Londonban: Ricky Gervais szerint elhallgattatják a reklámjait
Az elmúlt hetekben elárasztotta az internetet Ricky Gervais brit humorista posztjai, miszerint vodkamárkáját cenzúrázzák a brit fővárosban.
A Dutch Barn vodka akkor vált ismertté, amikor az író-komikus 2023-ban az alkoholos ital társtulajdonosává vált, azóta pedig aktívan részt vesz a márka kreatív irányításában és globális népszerűsítésében.
Ennek érdekében pedig mindent bevett: Gervais plakáton gúnyolódik a szigetország fővárosának közbiztonságán. A londoni metrón jelent meg a humorista vodkamárkája azzal a szöveggel, hogy „Üdv Londonban! Fogja a telefonját!”
A The Telegraph cikke szerint a vodkamárka ezzel a telefonlopások gócpontjaként hírhedtté vált városon élcelődik. A lopások száma Sadiq Khan polgármestersége alatt jelentősen megnőtt.
A lap megjegyzi, hogy a londoni rendőrség adatai szerint tavaly 117 211 telefont loptak el, szemben a 2019-es 91481 esettel – ez 25 százalékos növekedést jelent.
Ricky Gervais korábban az Instagramon közölte, hogy ez a plakát egyike azon kevés reklámfelületnek, amelyek a megfogalmazása szerint túlélték a Transport for London állítólagos cenzúráját.
A humorista az új kampány bejelentésekor elmondta, az első plakát a Bank állomáson került ki, és arra buzdította rajongóit, hogy készítsenek róla fotót: „Ezek nem olcsók, és lehet, hogy eltávolítják, ha panaszkodnak rájuk.”
Gervais azt mondta, hogy a vodkáját népszerűsítő reklámokat – amelyek a bűnözésre hívták fel a figyelmet – betiltották a metrón. Október 30-án posztolt egy ilyen reklámfelületet a közösségi oldalán. A plakáton az szerepel, hogy „Üdvözöljük Londonban: ne felejtsen el szúrásvédő mellényt viselni.”
Két nappal később, november 1-jén, egy férfi szállt fel egy vonatra a London King’s Cross állomáson, és 11 embert szúrt meg. Az elkövető több kísérleti emberölés vádjával állították a bíróság elé.
Az elmúlt hetekben Gervais többször is megosztotta a plakátötleteit, amelyeket állítása szerint különböző okokból elutasítottak. Az Instagramon úgy fogalmazott, hogy „tökéletesen elegem van abból, hogy a hatalmon lévők mindig betiltják a ki******* plakátomat és a Dutch Barn reklámjait”.
A 64 éves komikus azt is írta, hogy a „gyáva f***ok” miatt utasították el ezeket a reklámokat.
Néhány állítólag elutasított reklámötletet is közölt a népszerű színész:
- „Egy nap örökre a metró alatt leszel”
- „Dutch Barn a metróvezető kedvenc reggeli itala”
- „Élvezd az életet, úgyis hamar meg fogsz halni”
Egy másik ötletet, amelyet Ricky Gervais „ez most már szóba sem jöhet” kommenttel osztott meg, pedig így szólt volna a metró megállójában:
Ne ugorj – mindenki elkésik a munkából, te önző se****j!
A Transport for London közlekedési vállalat Gervais állításai kapcsán tagadta, hogy bármilyen hirdetést elutasított volna eddig.
Ricky Gervais vodkamárkája a járvány idején született meg
A vodkamárka az Ellers Farm Distillery fenntarthatóságra épülő kézműves lepárlóhoz tartozik.
A céget 2020-ban alapította Chris Fraser. Az ötlet a koronavírus-járvány idején született meg, amikor Fraser úgy döntött, hogy hobbiját – az almabor készítését – professzionális szintre emeli, miután felfedezett egy elhagyatott gyümölcsöst a kertje végében, ahol az almák kárba vesztek.
A brit cég azt reméli, hogy Gervais befolyását felhasználva a Dutch Barnt globális márkává formálhatják. „Hosszú távú tervünk az, hogy a következő hét-tíz éven belül megpróbáljuk a világ 20 legjobb vodkája közé tenni” – nyilatkozta korábban Chris Fraser, az Ellers Farm Distillery alapítója.
Hozzátette: a másik cél az, hogy
felkeltsék a figyelmet egy olyan területen, amely „meglehetősen unalmas”.
A Growjo becslése szerint az Ellers Farm Distillery bevétele idén körülbelül 3,5 millió dollár (több mint 11,5 milliárd forint), alapvető termékük a Dutch Barn Orchard Vodka, amit brit almából állítanak elő, a portfolióba tartoznak még egyéb ízesített vodkák, illetve készítenek likőröket, gint, valamint angol whiskyt is.