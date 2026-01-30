"Ne nyúlj hozzá" – nagy a riadalom: tíztonnás kínai űrszemét csapódik Európába hamarosan, még ma

Amit bizonyosan tudni vélnek a jelentések: többtonnás kínai űrszemét csapódik be valahol Európában pénteken, valószínűsíthetően a reggeli órákban. Sokan tudják, annyi már az űrszemét, hogy a földi becsapódása nem ritka, ez az eset azonban kirívó, mert hátborzongatóan nagy darabról van szó. A súlya 11 tonna, a hossza 12-13 méter a belga jelentések szerint. Egy december elején felbocsátott kínai űrrakéta darabja fognak földet érni, nem tudni, hol.

Kínai űrszemét: nem egyedi a probléma, de most egy különösen nagy darab becsapódásáról van szó / Fotó: Science Photo Library via AFP

A becsapódás várható idejéről és helyéről változnak a feltételezések, a riadalom egyik országról a másikra terjed. Lehetséges, hogy miközben ez a cikk íródik, az űrszemét már be is csapódott valahol, csak még nem tudunk róla.

Belgiumban röviddel éjfél után jelentette a Nieuwsblad, hogy az országot űrszemét becsapódása fenyegeti. A cikk címében ez a figyelmeztetés szerepel: „Ne nyúlj hozzá szeméthez!”

Péntek reggel körülbelül 9:50-kor egy hordozórakéta darabjai várhatóan áthaladnak Belgium felett, és akár belga területre is lehullhatnak. Erről a Belspo, a Szövetségi Tudománypolitikai Szolgálat számolt be csütörtök este kiadott sajtóközleményében – tájékoztatott a lap.

Kínai űrszemét: károkat okozhat, semmiképp se nyúlj hozzá, hívd a 112-t

A Belspo szerint az Európai Űrmegfigyelő és Nyomkövető Rendszer (EU SST) figyelmeztetést adott ki egy 2025 decemberének elején fellőtt hordozórakéta egyes részeinek lehetséges visszatérése miatt. A terület, ahol a törmelék földet érhet, egyelőre nagyon nagy, ezért nem lehet pontosan meghatározni a kockázati zónát – mondták akkor.

Az érintett tagállamokat értesítették. A Belspo közlése szerint „a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, szoros együttműködésben az űradat-szolgáltatókkal”. A kellően nagy méretű törmelék megrongálhatja a tetőket, az autókat vagy más építményeket. A legtöbb alkatrész elég a légkörben, de nem mind.

A kormányzati szerv hangsúlyozza, hogy a földön talált törmeléket nem szabad megérinteni, mivel veszélyes lehet. Aki lehetséges űrszeméttel találkozik, azt kérik, hogy azonnal értesítse a segélyszolgálatokat a 112-es segélyhívó számon.

A veszély Belgiumról más európai országokra siklott át

Reggeli újabb cikkében már arról számolt be a Nieuwsblad, hogy a belgák fellélegezhetnek: a Belspo frissítése szerint náluk nagy valószínűséggel elmúlhatott a veszély, a figyelmeztetés más európai országokban azonban érvényben van.