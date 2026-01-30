Példátlan lépésre készülhet Donald Trump az Egyesült Államok és Kanada egyre feszültebb kereskedelmi vitájában: az amerikai elnök nyíltan azzal fenyeget, hogy megfosztja az Egyesült Államokban való repülési engedélytől a Kanadában gyártott repülőgépeket, ami gyakorlatilag teljes kitiltást jelentene az amerikai légtérből.

Példátlan döntésre készül Trump: durván bepipult, leradírozná az összes kanadai gépet az égről – teljes tiltás jöhet / Fotó: Jim Watson / AFP

Trump egy csütörtök esti Truth Social-bejegyzésében azt állította, hogy Kanada „jogellenesen és következetesen” megtagadta több amerikai üzleti repülőgép – köztük a Gulfstream 500, 600, 700 és 800 típusok – tanúsítását. Erre válaszul az elnök bejelentette: „ezennel megvonja a tanúsítást a kanadai gyártású Bombardier Global Express repülőgépektől”, sőt kijelentette, hogy minden Kanadában készült repülőgépre kiterjesztené az intézkedést.

Az elnök nemcsak a légtérhasználatot érintő korlátozással fenyegetett, hanem súlyos vámintézkedésekkel is. Trump közölte:

50 százalékos vámot vetne ki minden Kanadából az Egyesült Államokba értékesített repülőgépre,

ha Ottawa nem változtat azonnal az álláspontján. A lépés súlyos csapást mérhetne Kanada egyik stratégiai jelentőségű iparágára.

A konfliktus időzítése sem véletlen. A fenyegetés alig egy héttel azután érkezett, hogy Mark Carney Davosban arról beszélt: Washington politikája „repedéseket okoz a világrendben”. Trump emellett a hét végén már azzal is riogatott, hogy akár 100 százalékos vámot vetne ki Kanada ellen, miután az nyitott Kína felé a kereskedelemben.

Trump nem először fenyegetőzik ilyen nagy vámokkal

Az elnök rendszeresen jelent be rendkívül kemény vám- és kereskedelmi lépéseket – Iránnal, Kanadával vagy egyes európai országokkal szemben –, melyeket később vagy nem hajt végre, vagy jelentősen felpuhít. Elnöksége első évében is gyakori volt, hogy szigorú intézkedéseket helyezett kilátásba, majd kivételeket, halasztásokat vagy visszavonásokat alkalmazott. Többnyire azért, mert sikerült megegyezni a felekkel.

Kanada eddig több mentességet is kapott Trump úgynevezett „kölcsönös vámjai” alól, ugyanakkor az Egyesült Államok már bevezetett 50 százalékos vámot a kanadai acélra és alumíniumra, valamint további terheket vetett ki a faipari termékekre.

Egy átfogó repülőgép-tilalom azonban nagyságrendekkel súlyosabb következményekkel járna.

A kanadai repülőgépipar 2024-ben 34,2 milliárd kanadai dollárral (mintegy 8900 milliárd forinttal) járult hozzá az ország GDP-jéhez, és nagyjából 225 ezer embernek ad munkát a hivatalos adatok szerint. Egy ilyen döntés ezért nemcsak kereskedelmi, hanem munkaerőpiaci és geopolitikai szempontból is nagy feszültséget okozna.