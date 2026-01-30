Befektetés 2026-ban: AI, kriptók, háborúk és pánikciklusok jönnek-mennek – de a pénz továbbra is saját szabályai szerint bukik vagy gyarapszik

Sok magyar háztartásnál merül fel ugyanaz a kérdés: mihez kezdjenek a félretett pénzzel egy kiszámíthatatlan gazdasági környezetben? Az infláció ugyan mérséklődött az elmúlt évek extrém szintjeihez képest, de továbbra sem elhanyagolható, a kamatkörnyezet változékony, a globális piacokat pedig geopolitikai feszültségek és technológiai átalakulás formálja, ebből következően a befektetés nem csupán lehetőség, hanem sok esetben szükségszerűség.

A befektetés nem érdekelt a pánikban, csak a következetességben / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

A válasz azonban nem az, hogy „melyik eszköz lesz a nyerő 2026-ban”. A valódi kérdés inkább az: hogyan érdemes gondolkodni a befektetésről, különösen akkor, ha a rendelkezésre álló összeg néhány millió forint.

Nincs univerzális befektetés

Az egyik leggyakoribb tévhit, hogy létezik olyan befektetés, amely mindenki számára megfelelő. A valóság ezzel szemben az, hogy a „mibe fektessek?” kérdés önmagában félrevezető. A befektetési döntés ugyanis mindig több tényező eredője:

az időtávé,

a kockázattűrő képességé,

a pénzügyi céloké

és nem utolsósorban a befektető tudásáé.

Más eszköz való annak, aki egy-két éven belül lakásfelújításra gyűjt, és megint más annak, aki hosszú távon, például nyugdíjcélra fektetne be. Aki ezt nem veszi figyelembe, az könnyen csalódhat – még akkor is, ha látszólag „jó befektetést” választott.

A tudás szerepe kulcsfontosságú

A befektetések világában sincs ingyenebéd: a magasabb hozam rendszerint magasabb kockázattal jár, a kockázat kezeléséhez pedig elengedhetetlen az ismeret.

Az a befektető, aki nem érti pontosan, hogyan működik egy adott eszköz, milyen tényezők befolyásolják az árfolyamát, és milyen helyzetekben szenvedhet veszteséget, lényegében vakon dönt. Ez különösen igaz azokra az eszközökre, amelyek időről időre divatba jönnek – legyen szó egyedi részvényekről, kriptodevizákról vagy új technológiai trendekhez például mesterséges intelligenciához kötődő befektetésekről.

Ezek önmagukban nem ördögtől valók, de csak akkor indokoltak, ha a befektető tisztában van a működésükkel és a kockázataikkal.

Miért nem egyedi részvénytippek hozzák a legtöbb sikert?

A tőkepiacok hosszú távú tapasztalata azt mutatja, hogy a részvények túlnyomó többsége nem teljesít kiemelkedően. A piaci hozamok jelentős részét viszonylag kevés, kimagaslóan sikeres vállalat adja.

Ebből következik, hogy egy-egy „tuti tipp” hajszolása helyett sok esetben észszerűbb széles körben diverzifikált megoldásokban gondolkodni.

Ezt a képet nemcsak befektetői tapasztalatok, hanem kiterjedt tudományos elemzések is alátámasztják: Hendrik Bessembinder, az Arizona State University pénzügyprofesszora a Journal of Financial Economics című vezető szaklapban megjelent tanulmányában azt vizsgálta, hogy az egyedi részvények hosszú távon valóban felülteljesítik-e a kockázatmentes befektetéseket.