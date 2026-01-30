Csalódottak az elemzők a vártnál gyengébb GDP-adatok láttán, de rámutattak az asztalon heverő csodaszerre

„A magyar gazdaság továbbra is alacsony növekedési szinten van, bár nincsen recesszió, de az érdemi növekedés továbbra is hiányzik” – így kommentálta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel közölt adatait Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ahogy megírtuk, továbbra sem tud kitörni a stagnálás közeli állapotából a magyar gazdaság , amelybe három éve beragadt, erre utal, hogy a bruttó hazai össztermék, azaz a GDP a tavalyi negyedik negyedévben a szezonálisan kiigazított adatok szerint éves bázison mindössze 0,5 százalékkal, míg negyedéves alapon 0,2 százalékkal emelkedett. Nemcsak hogy rosszabb lett mindkét érték a piaci konszenzusnál, az egész GDP-növekedés is lejjebb csúszott. Összességében így 2025-ben a magyar GDP 0,3 százalékkal bővült, ami igencsak gyatra teljesítmény az év elején várt 3,4 százalékhoz képest.

Csalódottak az elemzők a vártnál gyengébb GDP-adatok láttán, de az idei növekedésről nem mondtak le / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Magyar gazdaság: csalódottak az elemzők a vártnál gyengébb GDP-adatok láttán

Regős Gábor a vártnál rosszabb növekedési számokat többek között az ipar gyenge teljesítményével magyarázta, amiben szerinte szerepe van a német gazdaság szintén alacsony növekedésének, a hiányzó keresletnek, de a belső tényezőket is kiemelte, köztük a magas energiaárakat, illetve jelen lévő autógyárak termékei iránti alacsony keresletet. Mindez azért probléma véleménye szerint, mert a gazdaságpolitikai célkitűzések középpontjában az ipar állt, áll, és az ágazat a jelentős támogatások ellenére sem tud bővülni.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője azt emelte ki kommentárjában, hogy a friss GDP-adat megint nem hozott pozitív meglepetést, pedig nem volt túl magasan a léc.

Habár stagnálás helyett legalább már némi növekedés mutatkozott újfent, de így is elmondható, hogy folytatódott a gazdaság fűrészfogazása: egy jobb negyedévet egy rosszabb követ és fordítva

– állapította meg, majd kiemelte, hogy a magyar gazdaság éves bázisú növekedési üteme még lassult is a negyedik negyedévben a harmadikhoz képest a szezonálisan és naptárhatással igazított adatok alapján, amire szinte senki nem számított. Persze a nyers adat mutat némi gyorsulást, de az a több munkanap hatása. A 0,7 százalékos (igazítatlan) éves bázisú növekedés azonban aligha nevezhető kirobbanónak. A friss adat egyben azt is jelenti, hogy év végére még az 1 százalékos növekedést sem sikerült elérni, így 2025 átlagában meg kellett elégedni egy 0,4 százalékos gazdasági növekedéssel, ami messze-messze alulmúlta az év eleji várakozásokat.