Deviza
EUR/HUF380,95 +0,11% USD/HUF319,18 +0,38% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,45 -0,12% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,74 +0,13% CZK/HUF15,66 +0,13% EUR/HUF380,95 +0,11% USD/HUF319,18 +0,38% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,45 -0,12% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,74 +0,13% CZK/HUF15,66 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 643,82 +0,59% MTELEKOM1 994 +1,2% MOL3 914 +0,31% OTP40 530 +0,69% RICHTER10 710 +0,93% OPUS553 +0,36% ANY7 640 +1,05% AUTOWALLIS167 +0,9% WABERERS5 380 0% BUMIX10 240,14 -0,48% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 681,75 -0,15% BUX128 643,82 +0,59% MTELEKOM1 994 +1,2% MOL3 914 +0,31% OTP40 530 +0,69% RICHTER10 710 +0,93% OPUS553 +0,36% ANY7 640 +1,05% AUTOWALLIS167 +0,9% WABERERS5 380 0% BUMIX10 240,14 -0,48% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 681,75 -0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

A GDP-adatotokat és az iráni fejleményeket is érezte a forint, végül sikerült faragnia veszteségeiből a magyar devizának

A vártnál gyengébb hazai GDP és a geopolitikai helyzet is betett a magyar devizának, de némiképp sikerült ledolgozni a veszteséget.
Murányi Ernő
2026.01.30, 11:49
Frissítve: 2026.01.30, 12:24

Gyengén indult a pénteki kereskedés a forint piacán. A hazai fizetőeszköz kora reggel lefordult a globálisan meghatározó és a régiós devizák ellenében is, ám később a veszteséget részben sikerült ledolgoznia. A negyedik negyedéves GDP-adatok gyengébbek lettek a vártnál.

forint Pan-Strait of Hormuz, Gulf Region
A Hormuzi-szoros lezárásától is retteg a forint /Fotó: StockTrek Images via AFP

Hormuz is aggasztja a forint piacát

Ugyanakkor a globális piacon a befektetők ismét Irán miatt aggódnak – írja az Equilor Befektetési Zrt.

Miután az Egyesült Államok jelentős katonai erőt csoportosított Irán térségébe, reális esély van a támadásra, mely nagy valószínűséggel nukleáris létesítményeket, illetve katonai bázisokat célozna. Ugyanakkor Teherán hadgyakorlatot jelentett be a Hormuzi-szorosnál, ami arra utal, hogy egy amerikai támadás esetén Irán megpróbálhatja lezárni a Perzsa-öböl kijáratát képező szorost, elvágva az olajtankerek útvonalát. Ez pedig elhúzódó ellátási válsághoz vezethet.

Mivel a Hormuzi-szoroson keresztül zajlik a globális olajkereskedelem több mint 20 százaléka, a tegnapi kereskedésben több mint 3 százalékkal emelkedett az olaj árfolyama.  

A geopolitikai bizonytalanság miatt megnőtt a volatilitás az euró-forint árfolyamában, amely azonban továbbra is a 380–382-es sávban mozog, felül 381,90 közelében, majd 382,60-nál húzódnak ellenállási szintek, alul 380-nál erős támasz látható

– teszi hozzá a brókercég.

Gyengíti a forintot a dollár látványos erősödése is, az euró-dollár közel fél százalékkal, 1,1910-re esett. 

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Úgy tűnik, az amerikai jegybank, vagyis a Fed vezetésére Kevin Warsh a legesélyesebb jelölt. Közben pedig megegyezés körvonalazódik a két nagy amerikai párt között, tehát elkerülhető lehet az újabb kormányzati leállás.

Az euró kurzusa délelőtt 11-ig 0,4 százalékkal, 381,8 forintra emelkedett, miután reggel 8 körül 382 forint fölé is bekukkantott.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár 0,9 százalékkal erősödve meg sem állt 320,8 forintig.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A magyar deviza 0,2 százalékot veszített a zlotyval és 0,3 százalékot a cseh koronával szemben. 

PLN / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1448 cikk

 

  

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu