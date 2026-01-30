A GDP-adatotokat és az iráni fejleményeket is érezte a forint, végül sikerült faragnia veszteségeiből a magyar devizának

Gyengén indult a pénteki kereskedés a forint piacán. A hazai fizetőeszköz kora reggel lefordult a globálisan meghatározó és a régiós devizák ellenében is, ám később a veszteséget részben sikerült ledolgoznia. A negyedik negyedéves GDP-adatok gyengébbek lettek a vártnál.

A Hormuzi-szoros lezárásától is retteg a forint /Fotó: StockTrek Images via AFP

Hormuz is aggasztja a forint piacát

Ugyanakkor a globális piacon a befektetők ismét Irán miatt aggódnak – írja az Equilor Befektetési Zrt.

Miután az Egyesült Államok jelentős katonai erőt csoportosított Irán térségébe, reális esély van a támadásra, mely nagy valószínűséggel nukleáris létesítményeket, illetve katonai bázisokat célozna. Ugyanakkor Teherán hadgyakorlatot jelentett be a Hormuzi-szorosnál, ami arra utal, hogy egy amerikai támadás esetén Irán megpróbálhatja lezárni a Perzsa-öböl kijáratát képező szorost, elvágva az olajtankerek útvonalát. Ez pedig elhúzódó ellátási válsághoz vezethet.

Mivel a Hormuzi-szoroson keresztül zajlik a globális olajkereskedelem több mint 20 százaléka, a tegnapi kereskedésben több mint 3 százalékkal emelkedett az olaj árfolyama.

A geopolitikai bizonytalanság miatt megnőtt a volatilitás az euró-forint árfolyamában, amely azonban továbbra is a 380–382-es sávban mozog, felül 381,90 közelében, majd 382,60-nál húzódnak ellenállási szintek, alul 380-nál erős támasz látható

– teszi hozzá a brókercég.

Gyengíti a forintot a dollár látványos erősödése is, az euró-dollár közel fél százalékkal, 1,1910-re esett.