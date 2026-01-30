Az Audi győri gyára nagyon sikeres, folyamatosan növeli a termelését, és idén új elektromos motortípus gyártását is megkezdik – ismertette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten. A tárcavezető az Audi Hungaria vezetőivel folytatott egyeztetését követően üdvözölte, hogy a német vállalat győri üzeme egyre magasabb számokat produkál mind az autók, mind a motorok gyártása terén.

Indul az új motor gyártása a győri Audiban, a teljes Volkswagen a magyar várost figyeli – ebben van most minden reményük / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Rámutatott, hogy a győri gyár versenyképessége a ma ott dolgozó 11,5 ezer embernek köszönhetően a Volkswagen csoporton belül és általánosságban az autóiparban is kiemelkedőnek számít. „A vállalat vezetői arról számoltak be, hogy sikeres az Audi átállása az autóipar új korszakára, az elektromos autóipar korszakára, folyamatosan nő a győri gyárban legyártott motorok között az elektromos motoroknak az aránya. Mind a két modell, melyet Győrött gyártanak, a Cupra és a Q3 is fantasztikus piaci sikereket ér el” – mondta.

Majd hozzátette, hogy az Audi már készül arra, hogy az idei év közepén megindítják az újabb elektromos motorszéria gyártását.

Az előkészületek jól állnak, és ennek az új motortípusnak a gyártásával az Audi még fontosabb szerepet fog betölteni a Volkswagen konszernben

– húzta alá.

Győrben azonban nem csak gyártás zajlik – emlékeztetett Szijjártó Péter –, mivel az Audi Magyarországra telepített különböző regionális szolgáltatási funkciókat is. „Így az Audi tipikus példája annak, hogy hogyan nő a hozzáadott érték a magyar gazdaságban, és hogyan áll elő az, hogy azon vállalatok, melyek nagymértékű termelést valósítanak meg Magyarországon, azok később már a szolgáltatási és a kutatással-fejlesztéssel foglalkozó funkciókat is idehozzák” – emelte ki.

„Az Audi tehát továbbra is a magyar gazdaság fontos zászlóshajója. A magyar exportranglistának egyik vezető vállalata, több mint 11,5 ezer magyar, alapvetően győri, Győr környéki embernek adnak munkát, és beszállítóikon keresztül pedig több tízezer magyar család megélhetéséhez járulnak hozzá” – jegyezte meg.

„Ma tehát jó híreket kaptunk Győrből.

Az Audi győri gyára sikeres, és a következő időszakban még majd további sikerekről fognak tudni beszámolni a magyar nyilvánosságnak” – összegzett.