Elég pár nap fagy, hogy az egekbe lőjön az európai gázár – ezen az amerikai LNG sem segít

Miközben az Európai Unió az orosz gáz kitiltásán dolgozik, pár napi fagy bemutatta, hogy milyen törékeny a kontinens ellátása. Az európai gázár egy hónap alatt évek óta nem ugrott ekkorát.
K. B. G.
2026.01.30, 12:45
Frissítve: 2026.01.30, 12:57

Évek óta nem drágult annyit egy hónap alatt a földgáz Európában, mint a mostani januárban, miután a tavalyi évet jellemző csökkenő árak trendjét megszakította a fagyos január. A megnövekedett fűtési igények hatására gyorsan apadtak a tárolókban lévő készletek, miközben a tengerentúlon szintén fagyok akadályozták a termelést és hajtották felfelé az árakat.

A fagyok miatt megnőtt a fűtési igény, és egekbe szökött a gázár / Fotó: AFP

Egekben a gázár, vészes ütemben fogynak a készletek

Pénteken így az európai TTF gáztőzsdén a 40 euró per megawattóra szintet közelítették az árak, ez mintegy 38 százalékos drágulás idén. Hasonló mértékű havi drágulásra 2023 nyara óta nem volt példa az európai gázpiacon, miután előbb az enyhe tél, utóbb az amerikai és katari LNG-kínálat bővülése vetett gátat az árak elszabadulásának. Most januárban azonban sarkvidéki hideg lepte be Európát, ráadásul február elején is többfelé visszatérhet a fagy a kontinensen, miközben a gáztárolók gyorsan ürülnek.

 

A Gas Infrastucture Europe adatai szerint 

az Európai Unió területén a tárolók töltöttségi szintje szerdán 42,9 százalékos volt, szemben az egy évvel ezelőtti 55,05 százalékkal. 

Az árak emelkedését az időjárás és a készletek apadása mellett a gázárak további esésére fogadó short pozíciók zárása is erősítette, ahogy a Grönland körüli feszültségek és az amerikai termelést egyes helyeken szó szerint befagyasztó vihar a múlt héten.

A Közel-Keleten kiújuló feszültségek szintén felfelé hajtják az árakat, ám elemzők szerint a kockázatok továbbra is az áremelkedés felé mutatnak, a szokatlanul alacsony készletek miatt – írja a Bloomberg

Az alacsony készletek miatt ráadásul akár tartósan emelkedettek maradhatnak az árak a készletek feltöltésére szolgáló tavaszi és nyári hónapokban is a rekordmennyiségű új LNG-kínálat ellenére is, különösen, hogy az Európai Unió az idei év végétől az orosz LNG behozatalát is megtiltotta, pedig az európai cseppfolyósított földgáz importjának mintegy 15 százalékát adta tavaly.

