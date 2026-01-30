Már nagyon elfelejtené a Wizz Air a hajtóműügyet, éves szinten 100 millió utast akarnak Váradi Józsefék

A Wizz Air elérte az európai rekordnak számító 500 milliomodik utast, ez 21 év alatt sikerült neki. A korábbi rekord 34 év volt – mondta el a magyar gyökerű légitársaság pénteki sajtótájékoztatóján Váradi József vezérigazgató. Hozzátette, hogy ez a szám több, mint az Európia Unió teljes lakossága, ami 450 millió fő.

Programozott növekedési pályán repül a Wizz Air / Fotó: Shutterstock

Váradi elmondta, hogy a Wizz Air Európa leggyorsabban növekvő légitársasága, és vitathatatlanul piacvezető Közép-Európában. Az Airline Ratings minősítése szerint a világ egyik legbiztonságosabb légitársaságának számít. Ez a repülőgépflotta fiatal átlagéletkorának és a légitársaság világszinten is szigorú pilótasztenderdjeinek köszönhető.

Erős a magyar jelenlét a Wizz Airnél

A vállalat több mint 250 repülőgéppel rendelkezik, több mint ezer útvonalat repül. A flotta 73 százaléka Airbus A320 Neo repülőgépekből áll, amelyek károsanyag-kibocsátásban, zajszennyezésben és üzemanyag-felhasználásban is a leversenyképesebbek közé tartoznak. Közel tízezer munkatársuk van világszerte, ők 116 különböző országból származnak.

Váradi József kiemelte, hogy a magyarországi jelenlét erős: 19 repülőgépük van Budapesten, és 1500 munkatársuk dolgozik itt, ezzel ők a legnagyobb foglalkoztató a légi közlekedési szektorban hazánkban. 2025-ben több mint 7,4 millió magyarországi utasuk volt. 2026-ban várakozásaik szerint 8,3 millió lesz ez a szám. 2025-ben ezt az utasszámot 34 400 Budapestről és Debrecenből induló vagy ide érkező járattal érték el, az idei várakozás 41 ezer ilyen járat.

Az eddig bejelentetteken felül újdonság a Budapest–Szófia járat, amely a nyáron indul, és hetente négyszer közlekedik majd.

Ambiciózus hosszú távú tervek

A vezérigazgató elmondta, hogy nem egyik pillanatról a másikra terveznek, 2018-ban készítettek egy tízéves stratégiát, amelyet megkavart a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború és a hajtóműprobléma is. Jelenleg egy programozott növekedési pályán állnak, 2032-ig vannak ütemezett terveik. Ennek alapján 2028-ban elérheti az évi 100 millió utast a Wizz Air.

Váradi József reagált arra is, hogy a csütörtökön megjelent friss negyedéves adatokat a piac kedvezően fogadta. Ennek kapcsán elmondta, hogy az árfolyam messze nem ott van, ahol kellene. A piac rövidebb távon értékeli a teljesítményt. Amikor letisztul az égbolt, és túl lesznek azokon a kihívásokon, amelyeken át kell menni – ez a hajtóművek miatt egy nagyjából négyéves ciklus, amelyből még két év hátra van –, akkor nagyon erős versenystruktúrával és az egyik legversenyképesebb flottával rendelkeznek majd.

Úgy gondolja, hogy lesz egy átfutás, mire ezt a piac is értékelni fogja.