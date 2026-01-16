Deviza
EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,79 -0,03% GBP/HUF444,05 -0,04% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,64 -0,08% CZK/HUF15,87 -0,02% EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,79 -0,03% GBP/HUF444,05 -0,04% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,64 -0,08% CZK/HUF15,87 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01% BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vonat
Hegyi Zsolt
MÁV Csoport

Megszületett a karácsonyi csoda: olyat tettek a MÁV vonatai, amire senki sem számított

Az év végi távolsági forgalom volumenét jelzi a közel egymillió eladott vasúti helyjegy. Javult a MÁV csoport pontossága tavaly decemberben.
VG/MTI
2026.01.16, 20:05

Sok érdekesség olvasható ki 2025 utolsó hónapjának menetrendszerűségi statisztikájából, de a lényeg: bár az ünnepi időszak közlekedési csúcsszezonnak számít nálunk, a pontosságunk nem romlott, hanem még érdemben javult is – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

havazás, vasút, vonat, közösségi közlekedés
Fotó: Lázár János / Facebook

„Köszönet érte minden kollégámnak!” – írta Hegyi Zsolt a posztban, hozzátéve, hogy hamarosan jön a 2025-ös év összegzése.

Kiemelték, hogy 2025 decemberében 83,57 százalékos menetrendszerűséggel közlekedtek a vonatok, ami az előző hónapnál majdnem 7 százalékkal, 2024 decemberénél pedig több mint 5 százalékkal kedvezőbb adat.

Rámutattak, hogy 

az ünnepi forgalom csúcspontján, karácsony és szilveszter időszakában mintegy 3 százalékkal közlekedtek nagyobb pontossággal a vonatok, mint az előző évben. 

Sőt, karácsony második napja rekordmagas, 90 százalékos végállomási pontosságú vonatközlekedéssel zárult.

Ugyancsak pozitív fejlemény, hogy minden idősávban csökkenteni tudták a késett vonatok számát. Ezzel párhuzamosan mérséklődött a késési biztosításban érintett, 20 perc feletti pontatlanságok mennyisége is: a vonatok mindössze 2,5 százaléka közlekedett 20 percet elérő vagy meghaladó késéssel, ami több mint 1 százalékponttal kedvezőbb az éves adatnál.

Kedvező eredmény az is, hogy a javulás területileg egyenletes, a hálózat egészére jellemző volt: az összes fővonal menetrendszerűsége javult novemberhez képest, míg Békéscsaba, Miskolc, Hidasnémeti, Sátoraljaújhely, Keszthely, Nagykanizsa, Tapolca és a budapesti elővárosi régióban Veresegyház felé kiemelkedő arányban vált pontosabbá a vonatok közlekedése – köszönhetően több nyári és őszi pályafenntartási munkálatnak, illetve az IC-vonatokat nagy számban továbbító nagy teljesítményű, korszerű villanymozdonyoknak.

Decemberben az autóbuszok közlekedése a szokásos mintázatot követte: a hónap első kétharmadában az igen magas ünnepek előtti közúti forgalom miatt alacsonyabb, majd a december 24–31. közötti napokon magas menetrendszerűség volt jellemző. A budapesti agglomerációs járatok pontossága romlott 2024 utolsó hónapjához képest.

A HÉV a megszokott módon 99,7 százalékon teljesített, még a nyugdíjas korú FényHÉV-ek is pontosan közlekedtek.

Az év végi távolsági forgalom volumenét jelzi a közel egymillió eladott vasúti helyjegy, a Hajdú-Bihar vármegyebérlet megugrása pedig annak köszönhető, hogy karácsony óta elfogadják a vármegyebérleteket a Debreceni Közlekedési Vállalat villamosain, trolijain, buszain is – ismertette a MÁV csoport.

A váltók és kitérők hó- és jégmentesítésével jelenleg 2316-an foglalkoznak országszerte – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter. A miniszter bejegyzésében kiemelte: a MÁV csoport munkatársai a szélsőséges időjárás kezdete óta is nagy létszámmal dolgoznak azon, hogy a vasúti üzemet és az utasok biztonságát fenntartsák.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu