Megszületett a karácsonyi csoda: olyat tettek a MÁV vonatai, amire senki sem számított

Sok érdekesség olvasható ki 2025 utolsó hónapjának menetrendszerűségi statisztikájából, de a lényeg: bár az ünnepi időszak közlekedési csúcsszezonnak számít nálunk, a pontosságunk nem romlott, hanem még érdemben javult is – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

Fotó: Lázár János / Facebook

„Köszönet érte minden kollégámnak!” – írta Hegyi Zsolt a posztban, hozzátéve, hogy hamarosan jön a 2025-ös év összegzése.

Kiemelték, hogy 2025 decemberében 83,57 százalékos menetrendszerűséggel közlekedtek a vonatok, ami az előző hónapnál majdnem 7 százalékkal, 2024 decemberénél pedig több mint 5 százalékkal kedvezőbb adat.

az ünnepi forgalom csúcspontján, karácsony és szilveszter időszakában mintegy 3 százalékkal közlekedtek nagyobb pontossággal a vonatok, mint az előző évben.

Sőt, karácsony második napja rekordmagas, 90 százalékos végállomási pontosságú vonatközlekedéssel zárult.

Ugyancsak pozitív fejlemény, hogy minden idősávban csökkenteni tudták a késett vonatok számát. Ezzel párhuzamosan mérséklődött a késési biztosításban érintett, 20 perc feletti pontatlanságok mennyisége is: a vonatok mindössze 2,5 százaléka közlekedett 20 percet elérő vagy meghaladó késéssel, ami több mint 1 százalékponttal kedvezőbb az éves adatnál.

Kedvező eredmény az is, hogy a javulás területileg egyenletes, a hálózat egészére jellemző volt: az összes fővonal menetrendszerűsége javult novemberhez képest, míg Békéscsaba, Miskolc, Hidasnémeti, Sátoraljaújhely, Keszthely, Nagykanizsa, Tapolca és a budapesti elővárosi régióban Veresegyház felé kiemelkedő arányban vált pontosabbá a vonatok közlekedése – köszönhetően több nyári és őszi pályafenntartási munkálatnak, illetve az IC-vonatokat nagy számban továbbító nagy teljesítményű, korszerű villanymozdonyoknak.

Decemberben az autóbuszok közlekedése a szokásos mintázatot követte: a hónap első kétharmadában az igen magas ünnepek előtti közúti forgalom miatt alacsonyabb, majd a december 24–31. közötti napokon magas menetrendszerűség volt jellemző. A budapesti agglomerációs járatok pontossága romlott 2024 utolsó hónapjához képest.