Új vasúttársaság jelenthet meg Magyarországon: kínai szupervonatok járhatnak Budapestről Nyugat-Európába – a MÁV-val akarnak versenyezni

Az osztrák Westbahn magántársaság hamarosan elindíthatja járatait. A cseh Regiojet is bővíteni tervezi a meglévő szolgáltatását – írja az Iho.

Új vasúttársaság jelenthet meg Magyarországon: kínai szupervonatok járhatnak Budapestről Nyugat-Európába / Fotó: AFP

A Magyarország és Ausztria, valamint Németország között utazók száma folyamatosan növekszik.

A MÁV Személyszállítási Zrt. adatai alapján 2025 első három negyedévében összesen 130 milliárd forintnyi jegyárbevételt könyvelhettek el, ennek az összegnek a tizenhárom százalékát, 17,2 milliárd forintot tették ki a nemzetközi utasok által fizetett jegyek. Ezen belül az ausztriai jegyek a MÁV nemzetközi bevételeinek 58 százalékát adják, a Budapest–Bécs viszonylat nemzetközi jegyei pedig a teljes jegyárbevétel 7,7 százalékát teszik ki – vagyis kézzelfogható mértékű a jelentősége.

Budapest és Bécs között 2020 nyarán jelent meg az első konkurencia a Regiojet magántársaság formájában: a csehek saját szakállukra indítottak el közvetlen Budapest–Bécs–Prága vonatokat, a MÁV-ÖBB párosénál jóval alacsonyabb jegyárakkal.

A tavaly decemberi menetrendváltás óta pedig már napi négy vonatpár elérhető Bécs és Budapest viszonylatában.

A MÁV és az ÖBB persze még mindig sokkal nagyobb kínálatot nyújt, napi tizenhét járatpárral, szinte az egész napot lefedve, ennélfogva az utas kapacitás is sokkal bővebb. Az árak viszont borsosabbak: egy irányba 13–20 eurónál (aktuális árfolyam alapján 5000–7700 forintnál) kezdődnek, átlagosan viszont inkább harminc euróval (cirka 11 ezer 600 forinttal) kell számolni, az utolsó pillanatos vásárlásnál pedig már 55 eurót (bő 21 ezer forintot) kell kiadni egy utazásért.

Az osztrák Westbahn tavalyelőtt adott be kérelmet, hogy 2026 decemberétől napi öt vonatpárt indíthasson a Budapest–Bécs–Salzburg–München viszonylaton. Ezzel párhuzamosan a Regiojet is bővítene: hat pár vonatra növelné a kínálatot.

Az akár kétszáz kilométer per órás tempóra is képes, kétszintes vonatokat Ausztriában tavaly november végén állította menetrend szerinti forgalomba a Westbahn a Bécs–Linz–Salzburg tengelyen.

A budapesti Westbahn-járatokkal Bécsben lehetőség nyílna átszállni a társaság Salzburgba és Grazon át Klagenfurtba közlekedő vonataira is, ezzel újabb – részben magyar – utasokat csábítva át a magánvasút szolgáltatásaira a MÁV/ÖBB-járatokról. A G7 információi szerint a magyar kormány igyekezett tenni az ellen, hogy az osztrák magáncég be tudjon lépni a magyar piacra.