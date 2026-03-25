Hamarosan a Xiaomi beveszi Európát, nálunk még egy kicsit várni kell rá

Valóságos álomrajtot vett a Xiaomi autógyártó üzletága: a korábban az okostelefonjairól és interneten vezérelhető eszközeiről ismert kínai vállalatnak sikerült az a bravúr, hogy indulásának második évében már nyereséget termelt. A Xiaomi 2024 áprilisában kezdte meg első elektromos szedánjának, az SU7-nek a forgalmazását, ebből egy év leforgása alatt több mint 200 ezret adtak el, és megelőzték az első számú riválisnak tekintett Tesla Model 3-at a kínai értékesítési statisztikákban.

A társaság a tavalyi harmadik negyedévben jelzésértékűen már felvillantott némi üzemi profitot, az utolsó negyedévben viszont belehúztak, így az év egészét 3,74 milliárd dolláros bruttó nyereséggel zárták, ez 24,3 százalékos bruttó haszonkulcsot jelent. Az árrés 6 százalékponttal nőtt, amit a magasabb haszonkulcsú járművek piacra dobásával magyaráznak.

A Xiaominak másfél év elég volt a nyereségességhez

Nettó profitadatokat a cég egyébként nem közöl az egyes üzletágakról, azt sem lehet tudni, hogy az autógyártás és a mesterségesintelligencia-alkalmazások egymás között milyen arányban dobták össze a közel négymilliárd dolláros bruttó profitot, amiből üzemi szinten 130 millió dollár maradt.

A Xiaomi annyi fogódzót azért adott, hogy autóipar járt ebben az élen, ahogy a bevételtermelésben is, ahol az EV+AI üzletág tavaly 224 százalékos emelkedéssel, 15,4 milliárd dollárt tett be a közösbe. A kiugró adat az alacsony bázis számlájára írandó, hiszen a 2024 tavaszáig az autógyártás még nem termelt bevételt, tavaly viszont 14,99 milliárd dollárral zárt. Ehhez az első, csonka évinél háromszor több, összesen 411 082 darab autó eladására volt szükség,

a Xiaominál az átlagos értékesítési ár 7,1 százalékkal, 36 440 dollárra, azaz 12,2 millió forintra emelkedett.

A Xiaomi járműkiszállításai decemberben rekordmagasságba szöktek, összesen 50 212 darabot értékesítettek, ebből 39 089 darab volt a júliusban piacra dobott első Xiaomi városi terepjáró (SUV), a YU7.

Eközben az SU7 szedán kiszállításai tovább csökkentek, mivel a vásárlók már a múlt héten bemutatott második generációs SU7-esre takarékoskodtak. Ez számos technikai és mesterséges intelligencia által vezérelt kényelmi-biztonsági újdonságot tartalmaz, persze magasabb áron. A szokásos besorolás szerint

a Standard változat 32 ezer dollárról,

a Pro változat 36 ezer dollárról,

a Max változat 44 ezer dollárról

indul. Érdekesség, hogy a Standard verziót drágították leginkább, 6,5 százalékkal, míg a jobban felszerelteknél beérték 1,5-2 százalékos áremeléssel. Az viszont alap, hogy a LiDAR, azaz autonóm vezetést segítő lézer-radar technológia immár alapfelszereltség, ami a biztonság terén nagy előrelépésnek számít. Az akkumulátortechnológiát is fejlesztették, 720-900 kilométeres hatótávot ígérve az egyes modelleknél.