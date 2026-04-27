Aldi
Bejelentették: óriási leépítésbe kezd a Magyarországon is jelen lévő német multi, 1250 munkahely szűnik meg – fizetnek a dolgozóknak, hogy mondjanak fel

Az Aldi Süd 1250 fős létszámleépítést tervez IT-területén 2027-ig, főként az Aldi DX digitális üzletágban. A cég önkéntes távozási programmal csökkentené az állományt, miközben költségcsökkentési és átszervezési lépéseket hajt végre.
VG
2026.04.27, 21:14
Frissítve: 2026.04.27, 21:26

Az Aldi Süd jelentős létszámleépítést jelentett be informatikai területén: a vállalat tervei szerint mintegy 1250 munkahely szűnhet meg a németországi Mülheimben 2027 végéig – számolt be a Handelsblatt.

Bejelentették: óriási leépítésbe kezd az Aldi, 1250 munkahely szűnik meg / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A döntésről egy hétfői virtuális értekezleten tájékoztatták a munkatársakat. A megszorítások legnagyobb része az Aldi DX nevű digitális üzletágat érinti, ahol 

több mint ezer állás szünhet meg.

Az Aldi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tervez kényszerű elbocsátásokat: a dolgozókat önkéntes kilépési programmal, végkielégítési csomagokkal ösztönöznék a távozásra. A lépés az Aldi International Services átszervezésének része, amely a salzburgi holding alá tartozó, nemzetközi szinten működő funkciókat fogja össze, beleértve az informatikát és a beszerzést is.

Nem ez az első leépítési hullám a diszkontláncnál. Már 2026 elején is bejelentettek több száz fős csökkentést a németországi központban, elsősorban a HR, a könyvelés és a beszerzés területén. A vállalat indoklása szerint a folyamatos hatékonyságnövelés és a működési struktúrák optimalizálása a cég „DNS-ének része”.

A mostani intézkedések mögött költségnyomás áll: az úgynevezett „Cost Leadership Reset” program keretében a vállalat elismeri, hogy költségelőnye meggyengült. Belső források szerint a kiadások gyorsabban nőttek, mint a bevételek, amit most korrekcióval kívánnak kezelni. A nyomás már hónapok óta érzékelhető, és egyes beszámolók szerint több száz dolgozó már el is hagyta a céget.

A munkakörülmények is szigorodtak: az eddigi rugalmas home office lehetőségek helyett a dolgozóknak ismét idejük 40 százalékát az irodában kell tölteniük. Ez a változás szintén hozzájárult a fluktuáció növekedéséhez. A munkavállalói elégedettség romlását jelzi, hogy az Aldi DX értékelése a Kununu platformon 2,5 pontra esett vissza az ötből.

Az Aldi az elmúlt években jelentősen bővítette digitális kapacitásait, és az IT-részleg létszáma időnként meghaladta a 4000 főt. Az Aldi DX-et 2024-ben hozták létre azzal a céllal, hogy egységes globális IT-rendszert építsenek ki „Ahead” néven. A projekt azonban költségesnek bizonyult, ezért a vállalat most részben kiszervezi az IT-feladatokat külső partnerekhez, például a Tata Consultancy Serviceshez.

A lépések jól mutatják, hogy még a nagy kiskereskedelmi láncok is újragondolják digitális stratégiáikat a növekvő költségek és a bizonytalan megtérülés miatt.

