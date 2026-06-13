Műholdfelvételek bizonyítják: Putyin mozgásba hozta az orosz hadsereget a NATO közvetlen határánál, kiterjedt katonai munkálatok kezdődtek – pánikban az északi tagállamok

A finn–orosz határon kiterjedt erdőirtást végeztek, és gyors ütemben épülnek új laktanyakomplexumok az orosz oldalon. A NATO katonai szövetség gyanakvással figyeli, hogy az orosz hadsereg egyre nagyobb létszámban jelenik meg ott. Az északi hírszerző ügynökségek figyelmeztetést adtak ki egy orosz támadás lehetőségéről, arra mutatva rá, hogy az orosz fegyverkezés egy nagyszabású stratégia része, amely az egész balti-tengeri régiót célozza meg – írja hosszú elemzésében a Frankfurter Rundschau.

Egyre több jel mutat arra, hogy Oroszország megtámadhatja a NATO-t a térségben / Fotó: Alekszej Eremin

A NATO észak-európai országai szerint Oroszország már készíti elő az újabb háború megindítását

Az dán hírszerzők jelentése szerint műholdfelvételek azt mutatják, hogy az orosz katonai létesítményeket jelentősen bővítik, különösen az újonnan létrehozott leningrádi katonai körzetben. A finnországi határ mentén, Petrozavodszk közelében kiterjedt erdőterületeket irtottak ki új járműtelepek és logisztikai központok építése céljából. Hasonló építési tevékenység figyelhető meg a Novaja Vilga bázison és Alakurttiban, a Kola-félszigeten. Katonai szakértők elemzése szerint ezeket az újonnan létrehozott építményeket elsősorban nagyszámú nehézgép és páncélozott jármű állandó és időjárásálló elhelyezésére tervezték közvetlenül a NATO-határon.

Történelmi mértékű az átrendeződés. Az északi hírszerző ügynökségek elemzései szerint Oroszország azt tervezi, hogy az ukrajnai harcok befejezése után akár 115 ezer katonával is növeli fegyveres erőit az északnyugati országrészen.

A Frankfurter Rundschau megjegyzi, hogy az információkat nem tudta ellenőrizni, és az adatok nagy része anonim forrásokból származik. Rámutat ugyanakkor, hogy Oroszország egy ideje szisztematikusan provokálja a Nyugatot, és állandó fenyegetettséget teremt. Különösen Dmitrij Medvegyev, Oroszország keményvonalas politikusa fenyegette ismételten és nyíltan katonai csapásokkal a Nyugatot. A balti-tengeri régióban pedig gyakran előfordulnak kisebb határincidensek.

Claudia Major biztonsági szakértő szerint Oroszország elsősorban azt szeretné megtudni, hogyan viselkedne az Egyesült Államok válság esetén a NATO-szövetségi kötelezettségeivel kapcsolatban.