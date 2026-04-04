Asiana Airlines
Az egyik kulcsbefektető ország légitársasága lép be a magyar piacra

Új ázsiai légitársaság jelenik meg Budapesten, tovább erősítve a magyar–dél-koreai gazdasági kapcsolatokat és a légi összeköttetéseket. Az Asiana Airlines közvetlen járatokkal lép be a piacra.
VG
2026.04.04, 10:39
Frissítve: 2026.04.04, 13:07

A Korean Air után a Dél-Koreai Köztársaság második legjelentősebb légitársasága, az Asiana Airlines is közvetlen járatokat indít Budapest és Szöul között – közölte a nemzetgazdasági minisztérium.

An Asiana Airlines Airbus A380 flies over Barcelona after a go-around
Heti három közvetlen légijáratot indít az Asiana Airlines Budapest és Szöul között / Fotó: NurPhoto / AFP

Az új járatokkal a nyári időszakban már heti hét közvetlen összeköttetés áll majd az utasok rendelkezésére a két főváros között. 

Dél-Korea és Magyarország légiügyi hatóságainak közelmúltbeli megállapodása alapján a bilaterális utasforgalmi jogokat heti 6 járatról 14-re bővítik, ami lehetőséget nyit az Asiana Airlines új járatának megindítására is. 

A Budapest és Szöul közötti járatok fontos indikátorai a dél-koreai piac európai közvetlen járatok iránti igényének, valamint a Magyarország és Dél-Korea között erősödő gazdasági és turisztikai kapcsolatoknak.

 A minisztérium közölte, hogy 

a Dél-Koreai Köztársaság Magyarország negyedik legjelentősebb befektetője, 

2023-ban az ázsiai ország közvetlen külföldi tőkeállománya több mint 9 milliárd dollárt tett ki, ami a magyarországi teljes FDI- (külföldi közvetlentőke-befektetés) állomány 7,7 százalékát adta, a Magyarországon jelen lévő 259 dél-koreai vállalat pedig összesen mintegy 24 ezer főt foglalkoztatott. 

A dél-koreai befektetők aktivitása a jövőben is erős maradhat, az autóipari beszállító Harman Becker jelenleg is egyszerre három projekttel erősít Magyarországon a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség közreműködésével, a társaság fejlesztéseinek összértéke meghaladja a 130 millió eurót. A turizmusban szintén kiemelkedő az érdeklődés, tavaly közel 295 ezer vendégéjszakát töltöttek hazánkban dél-koreai turisták.

2025-ben átlagosan heti három menetrend szerinti légi járat közlekedett a magyar és a dél-koreai főváros között, kiemelkedő, 90 százalékot meghaladó átlagos kihasználtsággal, összesen 148 ezer utast szállítva. Az Asiana Airlines által ma bejelentett járatindítás révén a nyári főszezonban összesen heti hét légi járat közlekedhet Budapest és Szöul között, az Asiana Airlines a legmodernebb, Airbus A350 típusú repülőgépekkel szolgálja majd ki a keresletet.

„A Budapest Airport folyamatosan dolgozik azon, hogy kínálatát minél több nagy potenciállal rendelkező, változatos járattal egészítse ki” – hangsúlyozta Lóga Máté, a nemzetgazdasági minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, egyben a Budapest Airport Zrt. igazgatóságának elnöke a járatindítás alkalmából tartott ünnepélyes sajtótájékoztatón. 

„A 2024 nyarán ismét állami többségi tulajdonba állított Budapest Airport az ország első számú légikapuja, Magyarország konnektivitásának kulcsfontosságú eszköze. A repülőtér teljesítménye sorra dönti a historikus csúcsokat, a közelmúltban avatott észak-amerikai járatok mellett az ázsiai régió számos országába repülhetnek közvetlenül Budapestről utazók, mely tovább erősíti Magyarország nyugati és keleti országok közötti gazdasági és kulturális híd szerepét. Ebbe a sorba illeszkedik be az Asiana Airlines által most bejelentett járat is, mely Magyarország és az egyik legfontosabb gazdasági partnerének minősülő Dél-Korea között szinergiák még inkább fokozódhatnak.”

