Az egyik kulcsbefektető ország légitársasága lép be a magyar piacra

A Korean Air után a Dél-Koreai Köztársaság második legjelentősebb légitársasága, az Asiana Airlines is közvetlen járatokat indít Budapest és Szöul között – közölte a nemzetgazdasági minisztérium.

Az új járatokkal a nyári időszakban már heti hét közvetlen összeköttetés áll majd az utasok rendelkezésére a két főváros között.

Dél-Korea és Magyarország légiügyi hatóságainak közelmúltbeli megállapodása alapján a bilaterális utasforgalmi jogokat heti 6 járatról 14-re bővítik, ami lehetőséget nyit az Asiana Airlines új járatának megindítására is.

A Budapest és Szöul közötti járatok fontos indikátorai a dél-koreai piac európai közvetlen járatok iránti igényének, valamint a Magyarország és Dél-Korea között erősödő gazdasági és turisztikai kapcsolatoknak.

A minisztérium közölte, hogy

a Dél-Koreai Köztársaság Magyarország negyedik legjelentősebb befektetője,

2023-ban az ázsiai ország közvetlen külföldi tőkeállománya több mint 9 milliárd dollárt tett ki, ami a magyarországi teljes FDI- (külföldi közvetlentőke-befektetés) állomány 7,7 százalékát adta, a Magyarországon jelen lévő 259 dél-koreai vállalat pedig összesen mintegy 24 ezer főt foglalkoztatott.

A dél-koreai befektetők aktivitása a jövőben is erős maradhat, az autóipari beszállító Harman Becker jelenleg is egyszerre három projekttel erősít Magyarországon a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség közreműködésével, a társaság fejlesztéseinek összértéke meghaladja a 130 millió eurót. A turizmusban szintén kiemelkedő az érdeklődés, tavaly közel 295 ezer vendégéjszakát töltöttek hazánkban dél-koreai turisták.

2025-ben átlagosan heti három menetrend szerinti légi járat közlekedett a magyar és a dél-koreai főváros között, kiemelkedő, 90 százalékot meghaladó átlagos kihasználtsággal, összesen 148 ezer utast szállítva. Az Asiana Airlines által ma bejelentett járatindítás révén a nyári főszezonban összesen heti hét légi járat közlekedhet Budapest és Szöul között, az Asiana Airlines a legmodernebb, Airbus A350 típusú repülőgépekkel szolgálja majd ki a keresletet.