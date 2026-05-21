Putyin nem áll le: titkos programot folytathat Oroszország, amelyben nukleáris rakétákat telepítene a tengerbe – semmi esélye nem lesz a NATO-nak ellenük
Oroszország állítólag egy titkos katonai program keretében atomrakétákat telepítene a tengerfenékre, akár több száz méteres mélységben. A „Szkíta” fedőnevű projektet nyugati hírszerzések is figyelik, mert a rakéták gyakorlatilag észrevehetetlenek lehetnek a NATO számára.
A német Welt értesülései szerint a rakétákat speciális silókban vagy konténerekben helyeznék el akár több száz méteres mélységben, hosszú időre.
A rendszer egyik legnagyobb veszélye éppen az, hogy válsághelyzetben a NATO rendkívül nehezen tudná észlelni a fegyvereket vagy azok indítási platformjait.
A projekt középpontjába az oroszországi Szeverodvinszk városa került, amely a Fehér-tenger partján található. Itt állomásozik állítólag a „Zvezdochka” nevű hajó is, amelyet nyugati hírszerző szervek már egy ideje figyelnek. A gyanú szerint a hajó kulcsszerepet játszhat a víz alatti silók vagy rakétakonténerek telepítésében, mivel képes lehet nehéz berendezések mozgatására nyílt tengeri környezetben is.
A WDR és az NDR szerint a kutatásuk hírszerzési forrásokra, katonai szakértőkre, műholdfelvételekre és orosz adatbázisok elemzésére épül. A jelentések alapján Oroszország akár évek óta dolgozhat a mélytengeri rakétarendszeren. A rendszer működésének egyik legijesztőbb eleme, hogy a rakéták vagy robbanófejek távoli vezérléssel is aktiválhatók lehetnek. Ez jelentősen megnehezítené a korai figyelmeztető rendszerek dolgát, miközben új szintre emelné a nukleáris elrettentést és a stratégiai bizonytalanságot.
A NATO egyelőre nem kommentálta hivatalosan az értesüléseket, ahogy az orosz védelmi minisztérium sem reagált a sajtójelentésekre. A hallgatás azonban csak tovább növeli a találgatásokat arról, mennyire előrehaladott állapotban lehet a projekt.
Újabb szuperfegyverrel bővül az orosz arzenál
Az ügy különösen érzékeny időszakban került nyilvánosságra. Nemrég Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy sikeresen tesztelték az RSz-28 Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát, amely nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas. Az orosz elnök a világ legerősebb rakétarendszerének nevezte a fegyvert.
A Nyugaton csak „Sátán II” néven ismert Szarmat rakéta az első olyan orosz „szupernehéz” rakétarendszer, amelyet már a hidegháború után fejlesztettek ki. Putyin szerint a rakéta hatótávolsága elérheti a 35 ezer kilométert, és a nyugati rendszereknél jóval nagyobb tömegű robbanófejek hordozására képes.
Moszkva már évekkel ezelőtt azt ígérte, hogy a Szarmat rendszer hadrendbe áll 2022-ben, ugyanabban az évben, amikor Oroszország elindította Ukrajna elleni nagyszabású invázióját. Most pedig úgy tűnik, a Kreml nemcsak a szárazföldön és a levegőben, hanem a tengerek mélyén is új nukleáris képességeket építhet ki.
