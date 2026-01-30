Szegedi BYD-gyár: annyian járnak majd külföldről dolgozni, hogy külön sávot nyitnak az ingázóknak a magyar határon – megszólaltak a kínaiak az átadásról
Külön gyorsítósávot kapnak a röszkei közúti átkelőhelyen azok a vajdasági magyar munkavállalók, akik a határ túloldalán, a szegedi BYD-gyárban fognak dolgozni – erről beszélt csütörtök este Botka László, Szeged polgármestere, aki egy közéleti rendezvényen árulta el, hogy különösebb hírverés nélkül, de januárban elindult a próbagyártás az üzemben.
Máris brutális hatása van a szegedi BYD-gyárnak
A városvezető szerint a BYD már 960 munkavállalót vett fel szegedi gyárába, 70 százalékuk magyar dolgozó, nagyobbik részük szegedi. Ugyanakkor számítanak munkavállalókra
- Szeged vonzáskörzetéből,
- a többi közt Makó térségéből,
- valamint a Vajdaság északi részéből.
Utóbbiak számára kívánja megkönnyíteni a határon való átkelést a kormány azzal, hogy külön sávot kapnak a röszkei határon. Botka László elmondta azt is, lesznek külföldi, ázsiai vendégmunkások a gyárban. Az SZTE-n azonban jelenleg is több mint 5 ezer külföldi hallgató tanul, akik jelentős része Európán kívülről érkezett, a szegedieknek nincs különösebb problémájuk velük. A városban élők már az 1970-es, 80-as évektől a magyar átlagnál jobban hozzá vannak szokva ahhoz, hogy nem csak európaiak vesznek részt a város mindennapi életében. Vendégmunkásokra és a vajdasági magyarokra már csak azért is szükség lesz a gyárban, mert Szegeden gyakorlatilag elfogyott a szabad munkaerő. A munkanélküliségi ráta Botka szerint mindössze 1,3 százalék a városban, ami országosan is a legalacsonyabb érték.
A Világgazdaság kereste a BYD-t, hogy megerősítik-e Botka László értesüléseit a próbagyártás elindításáról, ám érdemben nem kívántak reagálni.
Harmadik féltől származó értesüléseket nem kommentálunk
– mondták szűkszavúan, majd figyelmünkbe ajánlották Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke korábban elmondott szavait. A szakember novemberben jelezte, a gyártás előkészületei, beleértve a Dolphin Surf modellek előszériás példányainak összeszerelő soron történő gyártáspróbáit, 2026 első negyedévében kezdődnek meg a szegedi üzemben.
A felfutási szakasz, valamint a teljes termelés 2026 második negyedévében indul.
Az építkezés és az üzem indulásának előkészítése tehát a tervek szerint halad. „A kommunikációs ütemtervünkkel összhangban a gyártás fontos mérföldköveinek eléréséről folyamatosan tájékoztatják a sajtó képviselőit” – tették hozzá.
Később készülhet el a présüzem és a fényezőcsarnok
A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban időről időre felmerülnek kételyek, legutóbb tavaly októberben, amikor a Szegeder.hu több képet is közölt a beruházás állásáról, amelyek alapján a cikk írója szkeptius volt abban, hogy a gyár időben el tud indulni. Erhardt Péter, a cég kommunikációs igazgatója akkor azt nyilakozta a Világgazdaságnak, hogy a vállalat terve az, hogy 2025 végéig elinduljon a termelés, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgálják Európát. Azt viszont érzékeltette, hogy a gyártás felfuttatása időigényes folyamat, ami fokozatosan fog megtörténni, így például a présüzem és a fényezőcsarnok csak egy későbbi fázisban fog csatlakozni a termeléshez.
Ennek az oka, hogy présüzem egy nagyon speciális üzemegység, sokkal bonyolultabb és komplexebb, mint az összeszerelő csarnok megépítése. Ugyan a BYD igyekszik minél több komponenst maga gyártani, de ez nem jelenti azt, hogy mindent a nulláról kezdenek. A KD-üzemegységek alkatrész-logisztikai raktárak lesznek, ahol azoknak az alkomponenseknek az összeszerelése zajlik majd, amelyek aztán a végösszeszerelőben beépülnek az autóba.
Ezek alapján a leghamarabb az összeszerelő csarnok épülhetett fel, ahol már azelőtt megindulhatott a gyártás, hogy a fényezőcsarnok és a présüzem építési munkái befejeződtek volna.
Bár azt nem lehet tudni, hogy a 300 hektáron elterülő teljes komplexum pontosan mikorra készül el, erre a BYD menedzsere sem tudott válaszolni, az viszont ismert, hogy elsőként a Dolphin Surf modell gördülhet le a gyártószalagokról. A gyártási kapacitás pedig kezdetben évi 150 ezer autó lehet, amit idővel 300 ezerre bővítenek.
A Reuters már egyszer eltemette a BYD-gyárat
Júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást, és a kapacitását csak a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, míg a gyár a tervezettnél több autót készítene el törökországi üzemében.
Ez mind-mind valótlan állítás, ilyenről szó sincsen
– erősítette meg ezúttal is Erhardt Péter. Annál is inkább így lehet, mert a törökországi gyár területén a nyár közepén még egy kapavágás sem történt. Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos akkor a Facebook-bejegyzésében több képpel szemléltette, hogy miért képtelenségek ezek az állítások. Míg a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok, addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik. Ráadásul ellentmond a magyarországi termelés visszafogásának az is, hogy a BYD időközben bejelentette: a vállalat európai központja Magyarországon lesz.
A Reuters értesülése már csak azért is teljesen hamis, mert azóta sem történt érdemi előrelépés a törökországi Manisában, sőt!
A törökök emiatt attól tartanak, hogy a kínaiak végül nem Törökországban, hanem az EU-n belül, Spanyolországban fogják felépíteni a gyárat.
Európában elsőként Magyarországon épít gyárat a BYD
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg. A beruházás költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon.
A magyar járműipar gondjaira a BYD lehet az egyik megoldás. Hiába voltak sokáig a magyar modell alapjai az idetelepült német prémiummárkák, a nehézségekkel küzdő Mercedes és Audi egyre inkább tehertételt jelentenek a hazai növekedésre. A Szegeden hamarosan elkészülő Dolphin előnye, hogy egy kicsi, kompakt modell, és ezekre, úgy tűnik, erős kereslet van Európában. Ráadásul a BYD mellett szól, hogy azzal, hogy az EU-n belül építkezik, kikerüli a vámokat, és nem kell 27 százalékos vámot fizetni az autók után.