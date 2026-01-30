Deviza
Byd
Szeged
gyár

Szegedi BYD-gyár: annyian járnak majd külföldről dolgozni, hogy külön sávot nyitnak az ingázóknak a magyar határon – megszólaltak a kínaiak az átadásról

Januárban elindult a szegedi BYD-gyárban a próbagyártás, amit Botka László, a város polgármestere csütörtök este jelentett be. Bár a Világazdaság megkereste a vállalatot, hogy reagáljanak a hírre, azt a választ kaptuk, hogy harmadik fél információit nem kívánják kommentálni. Mindenesetre úgy tűnik, hogy már javában tart a toborzás a szegedi BYD-gyárban, aminek haszonélvezői a szegediek mellett a vajdasági magyarok lehetnek, akiknek a határon történő átjutását egyszerűbbé teszi a kormány.
Járdi Roland
2026.01.30., 16:14
Fotó: Joó István / Facebook

Külön gyorsítósávot kapnak a röszkei közúti átkelőhelyen azok a vajdasági magyar munkavállalók, akik a határ túloldalán, a szegedi BYD-gyárban fognak dolgozni – erről beszélt csütörtök este Botka László, Szeged polgármestere, aki egy közéleti rendezvényen árulta el, hogy különösebb hírverés nélkül, de januárban elindult a próbagyártás az üzemben

szegedi BYD-gyár
Máris brutális hatása van a szegedi BYD-gyárnak: annyian járnak majd ide külföldről dolgozni, hogy külön sávot nyitnak az ingázóknak a magyar határon – megszólaltak a kínaiak az átadásról / Fotó: Joó István / Facebook

Máris brutális hatása van a szegedi BYD-gyárnak

A városvezető szerint a BYD már 960 munkavállalót vett fel szegedi gyárába, 70 százalékuk magyar dolgozó, nagyobbik részük szegedi. Ugyanakkor számítanak munkavállalókra

  • Szeged vonzáskörzetéből, 
  • a többi közt Makó térségéből, 
  • valamint a Vajdaság északi részéből. 

Utóbbiak számára kívánja megkönnyíteni a határon való átkelést a kormány azzal, hogy külön sávot kapnak a röszkei határon. Botka László elmondta azt is, lesznek külföldi, ázsiai vendégmunkások a gyárban. Az SZTE-n azonban jelenleg is több mint 5 ezer külföldi hallgató tanul, akik jelentős része Európán kívülről érkezett, a szegedieknek nincs különösebb problémájuk velük. A városban élők már az 1970-es, 80-as évektől a magyar átlagnál jobban hozzá vannak szokva ahhoz, hogy nem csak európaiak vesznek részt a város mindennapi életében. Vendégmunkásokra és a vajdasági magyarokra már csak azért is szükség lesz a gyárban, mert Szegeden gyakorlatilag elfogyott a szabad munkaerő. A munkanélküliségi ráta Botka szerint mindössze 1,3 százalék a városban, ami országosan is a legalacsonyabb érték.

A Világgazdaság kereste a BYD-t, hogy megerősítik-e Botka László értesüléseit a próbagyártás elindításáról, ám érdemben nem kívántak reagálni.

Harmadik féltől származó értesüléseket nem kommentálunk

– mondták szűkszavúan, majd figyelmünkbe ajánlották Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke korábban elmondott szavait. A szakember novemberben jelezte, a gyártás előkészületei, beleértve a Dolphin Surf modellek előszériás példányainak összeszerelő soron történő gyártáspróbáit, 2026 első negyedévében kezdődnek meg a szegedi üzemben. 

A felfutási szakasz, valamint a teljes termelés 2026 második negyedévében indul.

Az építkezés és az üzem indulásának előkészítése tehát a tervek szerint halad. „A kommunikációs ütemtervünkkel összhangban a gyártás fontos mérföldköveinek eléréséről folyamatosan tájékoztatják a sajtó képviselőit” – tették hozzá.

Később készülhet el a présüzem és a fényezőcsarnok

A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban időről időre felmerülnek kételyek, legutóbb tavaly októberben, amikor a Szegeder.hu több képet is közölt a beruházás állásáról, amelyek alapján a cikk írója szkeptius volt abban, hogy a gyár időben el tud indulni. Erhardt Péter, a cég kommunikációs igazgatója akkor azt nyilakozta a Világgazdaságnak, hogy a vállalat terve az, hogy 2025 végéig elinduljon a termelés, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgálják Európát. Azt viszont érzékeltette, hogy a gyártás felfuttatása időigényes folyamat, ami fokozatosan fog megtörténni, így például a présüzem és a fényezőcsarnok csak egy későbbi fázisban fog csatlakozni a termeléshez.

Ennek az oka, hogy présüzem egy nagyon speciális üzemegység, sokkal bonyolultabb és komplexebb, mint az összeszerelő csarnok megépítése. Ugyan a BYD igyekszik minél több komponenst maga gyártani, de ez nem jelenti azt, hogy mindent a nulláról kezdenek. A KD-üzemegységek alkatrész-logisztikai raktárak lesznek, ahol azoknak az alkomponenseknek az összeszerelése zajlik majd, amelyek aztán a végösszeszerelőben beépülnek az autóba.

Ezek alapján a leghamarabb az összeszerelő csarnok épülhetett fel, ahol már azelőtt megindulhatott a gyártás, hogy a fényezőcsarnok és a présüzem építési munkái befejeződtek volna.

Bár azt nem lehet tudni, hogy a 300 hektáron elterülő teljes komplexum pontosan mikorra készül el, erre a BYD menedzsere sem tudott válaszolni, az viszont ismert, hogy elsőként a Dolphin Surf modell gördülhet le a gyártószalagokról. A gyártási kapacitás pedig kezdetben évi 150 ezer autó lehet, amit idővel 300 ezerre bővítenek.

A Reuters már egyszer eltemette a BYD-gyárat

Júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást, és a kapacitását csak a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, míg a gyár a tervezettnél több autót készítene el törökországi üzemében.

Ez mind-mind valótlan állítás, ilyenről szó sincsen

– erősítette meg ezúttal is Erhardt Péter. Annál is inkább így lehet, mert a törökországi gyár területén a nyár közepén még egy kapavágás sem történt. Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos akkor a Facebook-bejegyzésében több képpel szemléltette, hogy miért képtelenségek ezek az állítások. Míg a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok, addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik. Ráadásul ellentmond a magyarországi termelés visszafogásának az is, hogy a BYD időközben bejelentette: a vállalat európai központja Magyarországon lesz.  

A Reuters értesülése már csak azért is teljesen hamis, mert azóta sem történt érdemi előrelépés a törökországi Manisában, sőt! 

A törökök emiatt attól tartanak, hogy a kínaiak végül nem Törökországban, hanem az EU-n belül, Spanyolországban fogják felépíteni a gyárat

Európában elsőként Magyarországon épít gyárat a BYD

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg. A beruházás költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon. 

A magyar járműipar gondjaira a BYD lehet az egyik megoldás. Hiába voltak sokáig a magyar modell alapjai az idetelepült német prémiummárkák, a nehézségekkel küzdő Mercedes és Audi egyre inkább tehertételt jelentenek a hazai növekedésre. A Szegeden hamarosan elkészülő Dolphin előnye, hogy egy kicsi, kompakt modell, és ezekre, úgy tűnik, erős kereslet van Európában. Ráadásul a BYD mellett szól, hogy azzal, hogy az EU-n belül építkezik, kikerüli a vámokat, és nem kell 27 százalékos vámot fizetni az autók után.
 

