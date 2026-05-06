Ryanair

Nem érti, hogy miért isznak az emberek, betiltaná a sörözést a Ryanair-vezér – lassan szondáztat is O’Leary?

Michael O’Leary közölte: meg kellene tiltani az alkoholfelszolgálást a repülőtereken a kora reggeli órákba. A Ryanair vezetője szerint a járataikon szinte naponta vannak gondok a részeg és agresszív emberek miatt.
2026.05.06, 08:44
Frissítve: 2026.05.06, 09:26

A repülőtéri bároknak meg kellene tiltaniuk az alkoholfelszolgálást a kora reggeli órákban – jelentette ki Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója, aki szerint egyre több problémát okoznak a részeg utasok a járatokon.

Ryanair press conference
Kiakadt a Ryanair vezetője / Fotó: APA-PictureDesk / AFP

A Mirror cikke szerint több mint harminc éve a fapados légitársaságot vezető O’Leary azt mondta: 

a Ryanair járatain szinte naponta vannak problémák az agresszív vagy ittas utasok miatt. 

A problémát szerinte az okozza, hogy sok turista már a repülőút előtt órákon át alkoholt fogyaszt a repülőtéri bárokban.

„Nem értem, miért szolgálnak ki embereket alkohollal a reptéri bárokban reggel öt vagy hat órakor. Kinek van szüksége sörre ilyen időpontban?” – fogalmazott az üzletember.

O’Leary szerint a repülőtereken működő bárokra ugyanazokat a szigorú szabályokat kellene alkalmazni, mint a hagyományos vendéglátóhelyekre. Jelenleg ugyanis a repülőtéri egységek nem minden esetben tartoznak ugyanazon engedélyezési korlátozások alá, mint a városokban működő pubok és bárok.

A Ryanair vezetője szerint, a szabályozás szigorítása nemcsak a légitársaságoknak segítene, hanem csökkentené az agresszív viselkedést és javítaná a repülés biztonságát is.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy szokatlanul nagy forgalom alakult ki a Wizz Air forintos részvényének kereskedésében a Budapesti Értéktőzsde BÉTa piacán.

A háttérben elsősorban a londoni jegyzés gyengülése állt. 

A Wizz Air részvénye ugyanis a londoni tőzsdén is esett, miután a rivális Ryanair vezérigazgatója borús képet festett a fapados szektor kilátásairól. 

Az ír légitársaság vezetője az utazási kereslet lassulására és a költségnyomásra figyelmeztetett, ami az egész szektorra negatívan hathatott.

A budapesti és a londoni kereskedés árfolyammozgása idén többször eltért egymástól.

A befektetői érdeklődést az is fokozta, hogy az iráni konfliktus kirobbanása idején új nagybefektető jelent meg a társaságban. 

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary úgy nyilatkozott, hogy a vállalat vezetősége jelenleg nyugodtan alszik, mivel az üzemanyag 80 százalékát a konfliktus előtt hordónként 67 dolláros áron rögzítették, 2027 márciusáig érvényes fedezettel. 

Ez a döntés stratégiai fontosságúnak bizonyult, de nem volt elég. Mivel a nyílt piacon vásárolt 20 százalék ára, míg februárban, a háború előtt 74 dollár volt, a következő hónapokban több mint kétszeresére, 150 dollárra emelkedett. 

