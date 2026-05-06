Erre vártunk hónapok óta: életjelet mutatott a magyar ipar – lendületet kaphat a termelés

2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt a 2026. februári adatnál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatója szerint.

Egy hónappal korábban, idén februárban tovább romlott a hazai ipar teljesítménye: a termelés volumene 1,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben havi alapon is visszaesés volt tapasztalható a KSH adatai szerint.

Márciusban a feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.

Az ipari termelés a 2026-os év első három hónapjában 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 3,1 százalékkal emelkedett.

Az elemzőket is meglepte a friss ipari adat

„Az elmúlt évek egyik legnagyobb pozitív meglepetését könyvelhetjük el. Azt már az első negyedéves GDP-adatból sejteni lehetett, hogy erős lehetett a márciusi ipari teljesítmény, hiszen a KSH az ahhoz fűzött kommentárjában az ipart pozitív hozzájárulóként emelte ki” – emelte ki kommentárjában Virovácz Péter. Az ING vezető közgazdásza szerint kijelenthető, hogy nem egyetlen ágazat beinduló termelése húzta fel a magyar ipart, hanem egy általánosan javuló tendenciát látunk. Ezt már némiképp előrevetítette az április végén publikált friss felmérés is.

„A fentiek alapján és bízva az idei év hátralévő részében sorozatosan belépő vagy éppen már felfutó új exportkapacitások miatt bizakodhatunk a tartósabb javulásban. Ennek hatására még az is megtörténhet, hogy az idei év végére a fix bázisú index elérheti, sőt érdemben meg is haladhatja a 2021. év havi átlagát. Így a magyar ipar egész éves teljesítménye 2026-ban akár 4–5 százalék körüli növekedést is elérhet átlagban. Vagyis három év ipari recesszió után az ipar ismét pozitívan járulhat hozzá a magyar gazdaság összteljesítményéhez, feltéve, hogy mindezen kilátásokat nem dönti romba a Hormuzi-szoros tartós blokádja” – ismertette várakozásait Virovácz Péter.