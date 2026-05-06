Csúcsra jár a forint, az euró és a dollár is rég volt ennyire olcsó – ralival kezdett az OTP

Az amerikai-iráni feszültségek enyhülése miatt optimista várakozások előzték meg a szerdai kereskedés indulását a piacokon, miközben a vállalati gyorsjelentések is muníciót adhatnak a kereskedőknek.

Rég látott erőt mutat a forint szerda reggel / Fotó: Mehes Daniel

A pesti tőzsde jelentős plusszal indított, a BUX 0,8 százalékkal magasabban, 136 973 ponton rajtolt. A vezető hazai részvények közül

az OTP kezdett a legjobban, 1,6 százalékkal 43 230forintra drágulva.

A Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 860 forintig került feljebb,

a Magyar Telekom 0,1 százalékkal 2 480 forintig kapaszkodot fel.

A Mol ellenben 0,1 szzalékkal 4 310 forintig csúszott vissza.

Európában szintén indexemelkedéssel kezdődött a tőzsdei kereskedés.

Befektetői szempontból bizakodásra ad okot, hogy az Egyesült Államok megerősítette az Iránnal kötött tűzszünetet, valamint hogy a támadó műveletek véget értek. Donald trump amerikai eénök ideiglenesen felfüggesztette a Hormuzi-szorosból kijutni kívánó, ott rekedt hajók kimentésére irányuló erőfeszítéseit, hogy időt biztosítson az esetleges tárgyalásokra.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint építeni tudott előző napi lendületére, és szerda reggel is jelentős erőt mutat a meghatározó devizákkal szemben, amiben a kedvező nemzetközi hangulat is segíti.

Az euró/forint devizapár a fontos 360-as szintet is letörte, a magyar pénz fél százalékkal javított a közös uniós fizetőeszközzel zemben: a tőzsdenyitás előtt 359,8-nál járt a jegyzés. Legutóbb az orosz-ukrán háború kitörése előtt, 2022 febrárjában volt ennyire erős a hazai fizetőeszköz.