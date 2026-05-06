EUR/HUF360,23 -0,29% USD/HUF306,94 -0,46% GBP/HUF417,19 -0,29% CHF/HUF393,24 -0,35% PLN/HUF84,98 -0,14% RON/HUF68,72 -0,36% CZK/HUF14,79 -0,18%
BUX136 449,96 +0,38% MTELEKOM2 498 +0,8% MOL4 238 -1,79% OTP43 340 +1,78% RICHTER12 770 -0,55% OPUS322,5 -2,17% ANY7 440 +1,48% AUTOWALLIS149,5 +1% WABERERS4 580 +3,71% BUMIX9 105,93 +0,51% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 800,14 +1,77%
Csúcsra jár a forint, az euró és a dollár is rég volt ennyire olcsó – ralival kezdett az OTP

Kedvező a hangulat szerda reggel a piacokon, a pesti tőzsde felfelé vette az irányt. A forint négyéves csúcsra futott az euróval szemben, a dollárhoz képest is nagyot javított a magyar pénz.
K. T.
2026.05.06, 09:06

Az amerikai-iráni feszültségek enyhülése miatt optimista várakozások előzték meg a szerdai kereskedés indulását a piacokon, miközben a vállalati gyorsjelentések is muníciót adhatnak a kereskedőknek. 

Rég látott erőt mutat a forint szerda reggel / Fotó: Mehes Daniel

A pesti tőzsde jelentős plusszal indított, a BUX 0,8 százalékkal magasabban, 136 973 ponton rajtolt. A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP kezdett a legjobban, 1,6 százalékkal 43 230forintra drágulva. 
  • A Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 860 forintig került feljebb, 
  • a Magyar Telekom 0,1 százalékkal 2 480 forintig kapaszkodot fel. 
  • A Mol ellenben 0,1 szzalékkal 4 310 forintig csúszott vissza.

Európában szintén indexemelkedéssel kezdődött a tőzsdei kereskedés.

Befektetői szempontból bizakodásra ad okot, hogy az Egyesült Államok megerősítette az Iránnal kötött tűzszünetet, valamint hogy a támadó műveletek véget értek. Donald trump amerikai eénök ideiglenesen felfüggesztette a Hormuzi-szorosból kijutni kívánó, ott rekedt hajók kimentésére irányuló erőfeszítéseit, hogy időt biztosítson az esetleges tárgyalásokra.

A forint építeni tudott előző napi lendületére, és szerda reggel is jelentős erőt mutat a meghatározó devizákkal szemben, amiben a kedvező nemzetközi hangulat is segíti.

Az euró/forint devizapár a fontos 360-as szintet is letörte, a magyar pénz fél százalékkal javított a közös uniós fizetőeszközzel zemben: a tőzsdenyitás előtt 359,8-nál járt a jegyzés. Legutóbb az orosz-ukrán háború kitörése előtt, 2022 febrárjában volt ennyire erős a hazai fizetőeszköz.

A dollárhoz képest 0,8 százalékot erősödött a forint, a keresztárfolyam ezzel 307 alá jött le.

A régiós devizákkal összevetve is tekintélyes forintelőny látható: a cseh korona és a lenygel zloty egyarnt 0,3 százalékkal kerül kevesebb.

Az olajárak némileg csökkentek a közel-keleti háborúról érkező kedvező fejleményekre, az árazás azonban továbbra is tükrüzi a bizonytalanságokat. A Brent típusú északi-tengeri olajfajta jegyzése 1,6 százalékkal mérséklődött.

A hétfői emelkedést követően csökkenés volt látható kedden a Brent árfolyamában, de nagyobb visszaesésről egyelőre nem lehet beszélni. Ezzel együtt ma reggel 108 dollár közelében mozog az árfolyam, ami továbbra is csúcsközeli szinteket jelent. A közel-keleti helyzet változatlanul sok bizonytalanságot teremt az energiapiacokon, így akár a további volatilitás sem zárható ki – írják reggeli jegyzetükben a K&H Értékpapír elemzői.

Az amerikai nyersolajtípus, a WTI ára pedig ugyancsak 1,6 százalékkal 100,6 dollárra ereszkedett szerda reggelre. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
