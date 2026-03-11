Meglepő helyről érkezhet segítség az olajpiacra: bejelentkezett egy ország, hogy mindenkit megment – elhalasztja a karbantartásokat és felpörgetik a termelést
Bár a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közelgő döntése a stratégiai tartalékok felszabadításáról némiképp megnyugtatta az olajpiacokat, a Hormuzi-szoros továbbra sem hajózható és egyelőre az is kérdéses, hogy Katar mikortól lehet képes újraindítani az LNG-szállításokat. Ráadásul a térségben nemcsak az földgáz cseppfolyósítását állították le, de számos ország rendelt el kényszerszünetet egyre több olajmezőn.
Kanada az LNG- és az olajexport felpörgetésére is készül
A globális energiaválság fenyegetése közepette teljes sebességre kapcsolt a Shell vezette kanadai vállalkozás, az LNG Canada, mely március első 11 napján már öt szállítmányt küldött Ázsia felé az LSG adatai szerint, ami több mint a februári export fele. A hatodik szállítmány pedig kedden indult útnak. A Brit Columbiában található létesítmény tavaly júniusban kezdte meg működését, ám teljes, évi 14 millió tonnás (19 milliárd köbméter, nagyjából az éves magyarországi fogyasztás duplája) kapacitását csak mostanra érte el.
A terminál földrajzi helyzete miatt nem meglepő módon mind
az öt szállítmány Ázsia felé indult, 2-2 Japán és Dél-Korea felé, míg az ötödik célja a Fülöp-szigetek.
A létesítmény érkezésére váró kanadai gáztermelők felpörgették a termelésüket tavaly nyáron, ám a vártnál lassabb indulás miatt ez később az árak összeomlásával járt, így a kanadai gázár még a szintén alacsony amerikai árszintnél is 25 százalékkal olcsóbb az Alberta Energia Company tárolóközpontjában – írja a Reuters.
A tavaszi karbantartás várhat Kanadában
Az Egyesült Államok északi szomszédja az olajpiaci sokkra válaszul az ország tartományaival is konzultál, hogy hogyan lehetne mielőbb felpörgetni az olajkínálatot és változtasson a szállítási útvonalakon tengeren és vasúton egyaránt – mondta Tim Hodgson kanadai energiaminiszter szóvivője, Charlotte Power. A Bloomberg forrásai szerint felmerült a tervezett karbantartások elhalasztása is a termelés felpörgetése érdekében.
Kanada a világ negyedik legnagyobb olajtermelője, mely főként az Egyesült Államokba szállít, ám a 2024-ben megnyitott Trans Mountain vezeték már az ázsiai szállításokat is lehetővé teszi. A vezeték kihasználtsága 81 százalék volt a múlt hónapban. Emellett a vasúti szállítás is egy lehetőség, noha a tranzit ezen módja csökkent az elmúlt években megnyitott új vezetékek eredményeképp.
Miközben az olajpiac kulcsfontosságú ütőerének számító Hormuzi-szoros továbbra is hajózhatatlan, az albertai olajtermelők a tavaszi karbantartásra készülnek,
ami több mint napi 150 ezer hordóval foghatja vissza a termelést a második negyedévben. Ezek a karbantartások és az iráni háború hatására a kanadai nehézolaj diszkontja hordónként 16 dollárról 13 dollárra csökkent, míg a Western Canadian Select olajfajta ára is több mint hároméves csúcsra kúszott fel.
A stratégiai tartalékok foltozhatják be a hiányt
Kedden a G7-országok energiaminiszterei, köztük Hodgson arra kérték a Nemzetközi Energiaügynökséget (IEA), hogy vázoljon fel forgatókönyveket a vészhelyzeti tartalékok felszabadítására. Bár nettó exportőrként Kanada nem rendelkezik az Egyesült Államokhoz hasonló stratégiai tartalékokkal, az országban is van némi vészhelyzeti tartalék belföldi használatra Powers szerint.
A Bloomberg egyik forrása szerint azonban erre csak szélsőséges helyzetben kerülhet sor és egyelőre az észak-amerikai és európai piacokra a kőolaj továbbra is utat talál, még ha az árakban nagyok is az ingadozások. A G7-országok vezetői Mark Carney kanadai miniszterelnök Emmanule Macronnal folytatott telefonhívása utáni szavai szerint szerdán találkoznak, hogy megvitassák a válságot, beleértve az emelkedő energiaárakat is.
Mi van most?
Az olajárak szerdán reggel hevesen ingadozni kezdtek, miután a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének legnagyobb stratégiaiolajkészlet-felszabadítását javasolta az iráni háború okozta ellátási zavarok ellensúlyozására.
Az irányadó Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 11 centtel, azaz 0,13 százalékkal, 87,91 dollárra emelkedett hajnalban, az amerikai West Texas Intermediate (WTI) pedig 7 centtel, vagyis 0,08 százalékkal drágult, hordónként 83,52 dollárra.
Mindkét olajtípus ára esni kezdett, miután a The Wall Street Journal beszámolt a Nemzetközi Energiaügynökség döntéséről, a WTI pedig ezzel korrigálta is a korábbi minimális drágulást – írta a Reuters. A WSJ az ügyet ismerő tisztviselőkre hivatkozva azt írta, hogy az IEA által javasolt készletfelszabadítás meghaladná azt a 182 millió hordó olajat, amelyet a szervezet tagállamai két részletben szabadítottak fel 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörésekor.
Egyelőre sem a Nemzetközi Energiaügynökség, sem a Fehér Ház nem reagált a Reuters megkeresésére.
Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael kedden olyan intenzív légi csapásokat mért Iránra, amelyeket a Pentagon és a helyszínen tartózkodó irániak egyaránt a február 28-án kezdődött iráni háború eddigi leghevesebb támadásainak neveztek. Az amerikai hadsereg kedden megsemmisített 16 iráni aknatelepítő hajót is a Hormuzi-szoros közelében az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint.
Eközben Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy Iránnak haladéktalanul el kell távolítania a szorosban esetlegesen elhelyezett aknákat. Trump korábban többször is kijelentette, hogy Washington szükség esetén kész tankereket kísérni a Hormuzi-szoroson keresztül. Erre azonban egyelőre még nem került sor.