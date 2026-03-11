Meglepő helyről érkezhet segítség az olajpiacra: bejelentkezett egy ország, hogy mindenkit megment – elhalasztja a karbantartásokat és felpörgetik a termelést

Bár a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közelgő döntése a stratégiai tartalékok felszabadításáról némiképp megnyugtatta az olajpiacokat, a Hormuzi-szoros továbbra sem hajózható és egyelőre az is kérdéses, hogy Katar mikortól lehet képes újraindítani az LNG-szállításokat. Ráadásul a térségben nemcsak az földgáz cseppfolyósítását állították le, de számos ország rendelt el kényszerszünetet egyre több olajmezőn.

Kanada olajtermelése enyhíthet a hiányon, de megoldást nem jelent / Fotó: Jesse Winter / Reuters

Kanada az LNG- és az olajexport felpörgetésére is készül

A globális energiaválság fenyegetése közepette teljes sebességre kapcsolt a Shell vezette kanadai vállalkozás, az LNG Canada, mely március első 11 napján már öt szállítmányt küldött Ázsia felé az LSG adatai szerint, ami több mint a februári export fele. A hatodik szállítmány pedig kedden indult útnak. A Brit Columbiában található létesítmény tavaly júniusban kezdte meg működését, ám teljes, évi 14 millió tonnás (19 milliárd köbméter, nagyjából az éves magyarországi fogyasztás duplája) kapacitását csak mostanra érte el.

A terminál földrajzi helyzete miatt nem meglepő módon mind

az öt szállítmány Ázsia felé indult, 2-2 Japán és Dél-Korea felé, míg az ötödik célja a Fülöp-szigetek.

A létesítmény érkezésére váró kanadai gáztermelők felpörgették a termelésüket tavaly nyáron, ám a vártnál lassabb indulás miatt ez később az árak összeomlásával járt, így a kanadai gázár még a szintén alacsony amerikai árszintnél is 25 százalékkal olcsóbb az Alberta Energia Company tárolóközpontjában – írja a Reuters.

A tavaszi karbantartás várhat Kanadában

Az Egyesült Államok északi szomszédja az olajpiaci sokkra válaszul az ország tartományaival is konzultál, hogy hogyan lehetne mielőbb felpörgetni az olajkínálatot és változtasson a szállítási útvonalakon tengeren és vasúton egyaránt – mondta Tim Hodgson kanadai energiaminiszter szóvivője, Charlotte Power. A Bloomberg forrásai szerint felmerült a tervezett karbantartások elhalasztása is a termelés felpörgetése érdekében.

Kanada a világ negyedik legnagyobb olajtermelője, mely főként az Egyesült Államokba szállít, ám a 2024-ben megnyitott Trans Mountain vezeték már az ázsiai szállításokat is lehetővé teszi. A vezeték kihasználtsága 81 százalék volt a múlt hónapban. Emellett a vasúti szállítás is egy lehetőség, noha a tranzit ezen módja csökkent az elmúlt években megnyitott új vezetékek eredményeképp.

Miközben az olajpiac kulcsfontosságú ütőerének számító Hormuzi-szoros továbbra is hajózhatatlan, az albertai olajtermelők a tavaszi karbantartásra készülnek,

ami több mint napi 150 ezer hordóval foghatja vissza a termelést a második negyedévben. Ezek a karbantartások és az iráni háború hatására a kanadai nehézolaj diszkontja hordónként 16 dollárról 13 dollárra csökkent, míg a Western Canadian Select olajfajta ára is több mint hároméves csúcsra kúszott fel.