Hivatalos bejelentés: orosz gyorsétteremlánc jön Magyarországra, itt nyílik az első – az egész országot leuralnák

A Dodo Pizza bejelentette belépését a magyar piacra, amely egy stratégiai mesterfranchise-megállapodás keretében valósul meg a Pizza Me üzemeltetőjével.

Hivatalos bejelentés: orosz gyorsétteremlánc jön Magyarországra / Fotó: Dodo / LinkedIn

A márka hivatalos magyarországi indulását jelző első Dodo Pizzát Budapesten nyitják meg.

Ezzel Magyarország lesz a Dodo Pizza 12. európai piaca a vállalat 26 országot felölelő globális hálózatában – írja a Hello Magyar.

A cikk szerint Magyarország több olyan piaccal is határos, ahol a Dodo Pizza már jelen van, és több mint húsz éttermet üzemeltet, többek között Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában.

A piac mintegy 9,7 millió lakost és évente körülbelül 15 millió turistát szolgál ki.

Az étlap a helyi ízléshez fog igazodni, ugyanakkor megőrzi a nemzetközi minőségi és hatékonysági sztenderdeket. Az első budapesti éttermek zászlóshajó egységként szolgálnak majd, bemutatva a Dodo Pizza fő termékkínálatát, beleértve a kézzel készített pizzákat, előételeket és friss alapanyagokból készült desszerteket. A jövőbeli egységek az éttermi fogyasztást erős házhozszállítási és digitális rendelési fókusszal kombinálják.

„Ami a Dodo Pizzában igazán vonzó volt számunkra, az a koncepció ereje. Ez egy elsősorban kiszállításra épülő márka, amely hatékonyan skálázható a termékminőség megőrzése mellett. A technológia, a folyamatok és a helyi alkalmazkodóképesség kifejezetten alkalmassá teszik a modellt a magyar piacra” – mondta Eran Friedman, a Dodo Pizza magyarországi mesterfranchise-partnere.

A lánc tulajdonosa a LinkedIn-oldalán úgy fogalmazott, hogy a tervek szerint az első egységek nyitása 2026 ősze előtt várható: az első három évben mintegy tíz étterem megnyitását tervezik, hosszú távon pedig hozzávetőleg harminc egységben gondolkodnak.

Hozzátette, hogy stratégiai szempontból a magyarországi egység természetes lépés, amely erősíti jelenlétüket a régióban, emellett több olyan országgal is határos, ahol már jelen vannak.

Korábban arról is írtunk, hogy a Simon’s Burger tervei szerint minimum további öt egységet nyitnak idén. A magyar gyorsétteremlánc közölte:

huszonöt éttermet nyitottak három országban.

Tóth Simon és Tóth Máté a Simon’s Burger márkán kívül a Smashy Burger, a Buddy’s Burger és a Travis’ Tenders nevű almárkát is működteti a magyar fővárosban. A Tóth testvérpár már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést is: márciusban egy Smashy Burgert nyitottak New Yorkban.