Deviza
EUR/HUF390,17 0% USD/HUF338,07 0% GBP/HUF448,43 0% CHF/HUF423,37 0% PLN/HUF90,8 0% RON/HUF76,42 0% CZK/HUF15,86 0% EUR/HUF390,17 0% USD/HUF338,07 0% GBP/HUF448,43 0% CHF/HUF423,37 0% PLN/HUF90,8 0% RON/HUF76,42 0% CZK/HUF15,86 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
divat
ruhamárka
Primark

Berobbant a magyarok kedvenc ruhamárkája: meglepő piacon hódít, szomszédunkban pedig egymás után nyitja az üzleteket

Látványos terjeszkedésbe kezdett az ír fast fashion cég, a Primark. Közben éppen a legfontosabb piacon gyengélkedik.
Sz. E.
2026.03.29., 06:02

Folytatja terjeszkedését a Primark: az ír divatcég további új üzletek megnyitását jelentette be Európában, miközben a Közel-Keleten is új növekedési lehetőségeket keres.

A Primark a legfontosabb régiójában gyengélkedik / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A kedvező árairól ismert Primark három új üzletet nyit Franciaországban, valamint további hármat a Közel-Keleten a következő időszakban. A március eleje óta a divatcéget vezető Eoin Tonge elsősorban a bolthálózat bővítésére koncentrál, megerősítve a jelenlétét kulcsfontosságú piacain.

Az ír cég 2013 óta van jelen a francia piacon, ahol jelenleg 30 üzletet működtet és közel 7000 főt foglalkoztat. A most bejelentett bővítés ennek a jelenlétnek a további erősítését célozza. A Primark Franciaországban

mintegy 30 millió eurós (közel 12 milliárd forintos) beruházást valósít meg, több mint 6000 négyzetméternyi területen.

Új piacra lépett a Primark

A Primark a Dubai Mallban nyitotta meg nemrég legújabb boltját, amely egyben a vállalat második üzlete a Közel-Keleten. A nyitás mérföldkő az ír divatmárkának, hiszen ezzel immár 19. piacára lépett be globálisan, folytatva nemzetközi terjeszkedési stratégiáját. A Primark az Alshaya Grouppal együttműködésben valósítja meg közel-keleti terjeszkedését.

Miközben Dubaj a luxussal és csillogással azonosított város, érdekes döntésnek tűnik, hogy pont itt nyit üzletet egy olcsó termékeiről ismert ruhamárka. 

A Primark vezérigazgatója szerint az Egyesült Arab Emírségekbe való belépés fontos mérföldkő, amely a kuvaiti indulás sikerére épít.

„Büszkék vagyunk, hogy elhozhatjuk a Primark kedvező árú divatkínálatát Dubajba, és a következő hónapokban tovább erősíthetjük jelenlétünket a régióban” – mondta.

John Hadden, az Alshaya Group vezérigazgatója az üzletnyitásról hangsúlyozta: a vállalat büszke arra, hogy megnyithatta az első Primark üzletet Dubajban, amely egyben az Egyesült Arab Emírségek egyik leginkább várt kiskereskedelmi nyitása volt 2026-ban. Hozzátette, hogy a vásárlók várhatóan nagy érdeklődéssel fogadják majd az új üzletet, amely különleges vásárlási élményt kínál. Úgy fogalmazott, hogy a mostani nyitás csupán a kezdet, az Alshaya és a Primark közösen dolgozik azon, hogy a márka jelenlétét tovább erősítse a Közel-Keleten.

A tervek szerint ennek részeként a következő két hónapban további két üzlet nyílik Dubajban, folytatva a márka terjeszkedését. A divatlánc nemrég Nagy-Britanniában is megnyitotta legújabb óriásüzletét, amellyel több mint 90 új munkahelyet is teremtett.

A korábbi House of Fraser áruház helyén kialakított üzlet előtt már a reggeli nyitásnál hatalmas tömeg várta a rolók felhúzását. A nyitás hangulatáról – amely a lánc 199. brit üzlete –  DJ gondoskodott. 

Magyarország még elbírna egy új üzletet – Romániában már beindult a terjeszkedés

Hasonló körülmények között adták át 2024-ben Budapesten is az első Primark üzletet. A cég megfogalmazása szerint a magyar vásárlók nagy lelkesedéssel fogadták a márka kínálatát. Maciej Podwojski, a Primark kelet-közép-európai vezetője lapunknak korábban elárulta, hogy a ruhaüzlet kínálatában általánosságban a legnépszerűbb termékek közé tartoznak az alsóneműk, kiemelt tekintettel a zoknik. 

Korábban arra a kérdésre, hogy az ír divatcég tervez-e újabb magyar üzletet nyitni, a kelet-közép-európai vezető azt válaszolta, hogy „szívünkkel, lelkünkkel, eszünkkel az Aréna Mall Primark üzletére koncentrálunk”, de termesztésen figyelik a vásárlók reakcióit is. „Én azt gondolom, hogy Magyarország nem kis ország. Személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – tette hozzá Maciej Podwojski. 

A Primark tavaly a Világgazdasággal közölte, hogy folyamatosan vizsgálják az üzleti növekedés lehetőségeit, de 

jelenleg nincs olyan információ, amely megerősítené a terjeszkedés következő lépéseit a magyar piacon.

Magyarországhoz legközelebb Romániában lesz terjeszkedés: a divatlánc 2026-ban négy új üzletet nyit az országban. A bejelentés egybeesik a vállalat romániai jelenlétének harmadik évfordulójával, miután első üzletét 2023-ban nyitotta meg a bukaresti ParkLake bevásárlóközpontban.

A bővítések eredményeként a Primark 2026 végére nyolc üzlettel lesz jelen Romániában, ezzel megduplázza a hálózatát. A vállalat jelenleg négy üzletet működtet az országban: kettőt Bukarestben, egyet Temesváron és egyet Kolozsváron. A terjeszkedés a társaság hosszú távú elköteleződését tükrözi a román piac iránt, miközben célja, hogy egyre több vásárlónak tegye elérhetővé a megfizethető divatot.

Elismerte a Primark: nagy bajban van

Gyengén fordult rá 2026-ra az Associated British Foods (ABF) divatlánca, a Primark: a vállalat európai teljesítménye jelentősen romlott az év elején.

Az ír divatcég közlése szerint a kontinentális Európában – vagyis az Egyesült Királyságon és Írországon kívüli piacokon – 5,7 százalékkal estek vissza az üzletekben az eladások a január 3-ig tartó 16 hetes időszakban az előző év azonos időszakához képest.

Az ABF szerint a visszaesés mögött elsősorban a tartósan gyenge fogyasztói bizalom áll. A romló vásárlói hangulat különösen érzékenyen érinti a ruházati kiskereskedelmet, ahol a költések könnyen visszafoghatók.

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu