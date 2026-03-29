Berobbant a magyarok kedvenc ruhamárkája: meglepő piacon hódít, szomszédunkban pedig egymás után nyitja az üzleteket

Folytatja terjeszkedését a Primark: az ír divatcég további új üzletek megnyitását jelentette be Európában, miközben a Közel-Keleten is új növekedési lehetőségeket keres.

A Primark a legfontosabb régiójában gyengélkedik / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A kedvező árairól ismert Primark három új üzletet nyit Franciaországban, valamint további hármat a Közel-Keleten a következő időszakban. A március eleje óta a divatcéget vezető Eoin Tonge elsősorban a bolthálózat bővítésére koncentrál, megerősítve a jelenlétét kulcsfontosságú piacain.

Az ír cég 2013 óta van jelen a francia piacon, ahol jelenleg 30 üzletet működtet és közel 7000 főt foglalkoztat. A most bejelentett bővítés ennek a jelenlétnek a további erősítését célozza. A Primark Franciaországban

mintegy 30 millió eurós (közel 12 milliárd forintos) beruházást valósít meg, több mint 6000 négyzetméternyi területen.

Új piacra lépett a Primark

A Primark a Dubai Mallban nyitotta meg nemrég legújabb boltját, amely egyben a vállalat második üzlete a Közel-Keleten. A nyitás mérföldkő az ír divatmárkának, hiszen ezzel immár 19. piacára lépett be globálisan, folytatva nemzetközi terjeszkedési stratégiáját. A Primark az Alshaya Grouppal együttműködésben valósítja meg közel-keleti terjeszkedését.

Miközben Dubaj a luxussal és csillogással azonosított város, érdekes döntésnek tűnik, hogy pont itt nyit üzletet egy olcsó termékeiről ismert ruhamárka.

A Primark vezérigazgatója szerint az Egyesült Arab Emírségekbe való belépés fontos mérföldkő, amely a kuvaiti indulás sikerére épít.

„Büszkék vagyunk, hogy elhozhatjuk a Primark kedvező árú divatkínálatát Dubajba, és a következő hónapokban tovább erősíthetjük jelenlétünket a régióban” – mondta.

John Hadden, az Alshaya Group vezérigazgatója az üzletnyitásról hangsúlyozta: a vállalat büszke arra, hogy megnyithatta az első Primark üzletet Dubajban, amely egyben az Egyesült Arab Emírségek egyik leginkább várt kiskereskedelmi nyitása volt 2026-ban. Hozzátette, hogy a vásárlók várhatóan nagy érdeklődéssel fogadják majd az új üzletet, amely különleges vásárlási élményt kínál. Úgy fogalmazott, hogy a mostani nyitás csupán a kezdet, az Alshaya és a Primark közösen dolgozik azon, hogy a márka jelenlétét tovább erősítse a Közel-Keleten.