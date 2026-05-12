Kitört a tojásbotrány a Sparban: évek óta átveri a vásárlókat a német beszállító, kiakadtak az osztrák gazdák – kiderült, került-e belőle Magyarországra
Komoly botrány robbant ki Ausztriában a SPAR egyik német tojásbeszállítója körül, miután fogyasztóvédők és állatvédő szervezetek szerint éveken keresztül félrevezető csomagolással árulhatták a tojásokat. A bajor Obermeier vállalat olyan dobozokban értékesítette a ketrecesnél ugyan jobb, de továbbra is zárttartásból származó tojásait, amelyeken szabadtartásban kapirgáló tyúkok szerepeltek. A felháborodás odáig jutott, hogy a cég kénytelen volt bejelenteni: azonnal lecserélik a csomagolást.
Közben az osztrák gazdák is kiakadtak, mert szerintük a SPAR már így is veszélyesen nagy arányban támaszkodik külföldi tojásra. A probléma az, hogy a dobozokon szabadban tartott tyúkok képei szerepeltek, miközben a jelölések alapján a tojások valójában németországi „Bodenhaltungból”, vagyis zárt, istállós tartásból származtak. Ez ugyan az uniós szabályok szerint legális tartási forma, de messze nem ugyanaz, mint a szabadtartás – írja az osztrák Die Presse.
A kritikát több szervezet egyszerre fogalmazta meg, köztük a Foodwatch, a Vier Pfoten, valamint az osztrák baromfiágazat képviselői. Szerintük
a vásárlók jelentős része könnyen azt hihette, hogy szabadtartásos tojást vesz, miközben valójában más terméket kapott.
A bajor családi vállalkozás vezetése végül bejelentette, hogy változtatnak. Franz-Josef Lohner ügyvezető az APA osztrák hírügynökségnek azt mondta, hogy az új csomagolásokon már nem lesznek tyúkokról készült szabadtartásos fotók vagy hasonló vizuális elemek a zárttartásból származó tojások esetében.
A vállalat ugyanakkor védekezett: azt állították, hogy ezt a dizájnt már 15 éve használják Németországban, és szerintük csak viszonylag kis mennyiséget szállítanak az osztrák SPAR-nak. Úgy fogalmaztak: nem akarják tönkretenni az osztrák tojástermelőket, és csak „feltöltő mennyiségeket” adnak a láncnak, főleg az ünnepi hiányidőszakokban.
Ausztriában komolyan kiakadtak
Az osztrák gazdák azonban ennél jóval keményebben ítélik meg a helyzetet. Már húsvét környékén is tiltakoztak amiatt, hogy a SPAR továbbra is német tojásokat árusít, miközben szerintük ez veszélyezteti a hazai termelést. Az ügyet különösen érzékennyé teszi, hogy Ausztriában a fogyasztók kifejezetten figyelnek a tojások eredetére és a tartási körülményekre.
A botrány odáig jutott, hogy az osztrák élelmiszer-hatóságok között is vita alakult ki arról, ki illetékes az ügyben.
A bécsi piacfelügyelet szerint a csomagolás félrevezető lehetett, ám mivel a tojások első forgalomba hozatala Salzburgban történt, ottani hatósági vizsgálat is szóba került.
A jelenlegi információk szerint az érintett tojások elsősorban Kelet-Ausztriában kerültek forgalomba. Az osztrák hatóságok hangsúlyozták: az Európai Unión belül természetesen legális más tagállamból tojást importálni, azonban a csomagolásnak és a jelöléseknek egyértelműen meg kell felelniük az uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak.
A magyar vásárlók számára fontos kérdés lehet, hogy kerülhetett-e ezekből a tojásokból Magyarországra. Az osztrák és német beszámolók alapján
jelenleg nincs arra utaló információ, hogy az érintett Obermeier-termékeket a SPAR magyarországi üzleteiben is forgalmazták volna.
A botrány egyelőre az osztrák piacot érinti.
Az ügy azonban így is kellemetlen lehet a SPAR számára, mert ismét ráirányítja a figyelmet arra, mennyire érzékeny kérdéssé vált Európában az élelmiszerek eredete és a csomagolások hitelessége. Különösen most, amikor az infláció miatt egyre több vásárló próbál tudatosabban választani, és sokan hajlandók többet fizetni a jobb tartási körülményekből származó termékekért.
Itáliai ihletésű üzletet nyitott a SPAR egy szomszédos országban
Új, olasz ihletésű üzletformátumot indított el a SPAR Szlovéniában: az első Despar áruház Koperben, az olasz határ közelében nyílt meg. Az 1200 négyzetméteres bolt célja, hogy az olasz kiskereskedelem hangulatát idéző környezetet és erős olasz termékkínálatot nyújtson a vásárlóknak. Az üzletben kétnyelvű, szlovén és olasz feliratok segítik a tájékozódást, miközben friss pizzával, focacciával és helyben szeletelt csemegetermékekkel várják a vevőket. A modern kialakítás része a sorszámhúzásos rendszer is, amely gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálást tesz lehetővé. Az új Desparban emellett hentes- és halrészleg, önkiszolgáló pékség, valamint az olasz piacok világát idéző zöldség-gyümölcs osztály is helyet kapott.