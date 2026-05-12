Deviza
EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,01 +0,13% RON/HUF68,49 +0,23% CZK/HUF14,68 +0,35% EUR/HUF357,02 +0,36% USD/HUF303,95 +0,64% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,01 +0,13% RON/HUF68,49 +0,23% CZK/HUF14,68 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 809,01 -0,34% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 390 -0,45% RICHTER12 480 -0,96% OPUS302 -3,31% ANY7 580 +1,45% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 164,98 +0,48% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 814,66 -0,66% BUX133 809,01 -0,34% MTELEKOM2 406 -0,17% MOL4 126 +0,48% OTP42 390 -0,45% RICHTER12 480 -0,96% OPUS302 -3,31% ANY7 580 +1,45% AUTOWALLIS146 -2,74% WABERERS4 700 -0,85% BUMIX9 164,98 +0,48% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 814,66 -0,66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Spar
Németország
tojás
Ausztria
botrány

Kitört a tojásbotrány a Sparban: évek óta átveri a vásárlókat a német beszállító, kiakadtak az osztrák gazdák – kiderült, került-e belőle Magyarországra

Komoly botrány tört ki Ausztriában a német tojások miatt, miután kiderült, hogy egy beszállító szabadtartást idéző csomagolásban árulta a zárttartásból származó termékeit. Az ügy a Spar üzleteiben forgalmazott tojások kapcsán robbant ki, az osztrák gazdák és fogyasztóvédők szerint ugyanis a vásárlók könnyen félreérthették, mit vesznek valójában.
VG
2026.05.12, 07:02
Frissítve: 2026.05.12, 08:31

Komoly botrány robbant ki Ausztriában a SPAR egyik német tojásbeszállítója körül, miután fogyasztóvédők és állatvédő szervezetek szerint éveken keresztül félrevezető csomagolással árulhatták a tojásokat. A bajor Obermeier vállalat olyan dobozokban értékesítette a ketrecesnél ugyan jobb, de továbbra is zárttartásból származó tojásait, amelyeken szabadtartásban kapirgáló tyúkok szerepeltek. A felháborodás odáig jutott, hogy a cég kénytelen volt bejelenteni: azonnal lecserélik a csomagolást. 

Kitört a tojásbotrány a Sparban: évek óta átveri a vásárlókat a német beszállító, kiakadtak az osztrák gazdák – kiderült, került-e belőle Magyarországra
Kitört a tojásbotrány a SPAR-ban: évek óta átveri a vásárlókat a német beszállító, kiakadtak az osztrák gazdák – kiderült, került-e belőle Magyarországra / Fotó: AFP

Közben az osztrák gazdák is kiakadtak, mert szerintük a SPAR már így is veszélyesen nagy arányban támaszkodik külföldi tojásra. A probléma az, hogy a dobozokon szabadban tartott tyúkok képei szerepeltek, miközben a jelölések alapján a tojások valójában németországi „Bodenhaltungból”, vagyis zárt, istállós tartásból származtak. Ez ugyan az uniós szabályok szerint legális tartási forma, de messze nem ugyanaz, mint a szabadtartás – írja az osztrák Die Presse.

A kritikát több szervezet egyszerre fogalmazta meg, köztük a Foodwatch, a Vier Pfoten, valamint az osztrák baromfiágazat képviselői. Szerintük 

a vásárlók jelentős része könnyen azt hihette, hogy szabadtartásos tojást vesz, miközben valójában más terméket kapott.

A bajor családi vállalkozás vezetése végül bejelentette, hogy változtatnak. Franz-Josef Lohner ügyvezető az APA osztrák hírügynökségnek azt mondta, hogy az új csomagolásokon már nem lesznek tyúkokról készült szabadtartásos fotók vagy hasonló vizuális elemek a zárttartásból származó tojások esetében.

A vállalat ugyanakkor védekezett: azt állították, hogy ezt a dizájnt már 15 éve használják Németországban, és szerintük csak viszonylag kis mennyiséget szállítanak az osztrák SPAR-nak. Úgy fogalmaztak: nem akarják tönkretenni az osztrák tojástermelőket, és csak „feltöltő mennyiségeket” adnak a láncnak, főleg az ünnepi hiányidőszakokban.

Ausztriában komolyan kiakadtak

Az osztrák gazdák azonban ennél jóval keményebben ítélik meg a helyzetet. Már húsvét környékén is tiltakoztak amiatt, hogy a SPAR továbbra is német tojásokat árusít, miközben szerintük ez veszélyezteti a hazai termelést. Az ügyet különösen érzékennyé teszi, hogy Ausztriában a fogyasztók kifejezetten figyelnek a tojások eredetére és a tartási körülményekre.

A botrány odáig jutott, hogy az osztrák élelmiszer-hatóságok között is vita alakult ki arról, ki illetékes az ügyben. 

A bécsi piacfelügyelet szerint a csomagolás félrevezető lehetett, ám mivel a tojások első forgalomba hozatala Salzburgban történt, ottani hatósági vizsgálat is szóba került.

A jelenlegi információk szerint az érintett tojások elsősorban Kelet-Ausztriában kerültek forgalomba. Az osztrák hatóságok hangsúlyozták: az Európai Unión belül természetesen legális más tagállamból tojást importálni, azonban a csomagolásnak és a jelöléseknek egyértelműen meg kell felelniük az uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak.

A magyar vásárlók számára fontos kérdés lehet, hogy kerülhetett-e ezekből a tojásokból Magyarországra. Az osztrák és német beszámolók alapján 

jelenleg nincs arra utaló információ, hogy az érintett Obermeier-termékeket a SPAR magyarországi üzleteiben is forgalmazták volna. 

A botrány egyelőre az osztrák piacot érinti.

Az ügy azonban így is kellemetlen lehet a SPAR számára, mert ismét ráirányítja a figyelmet arra, mennyire érzékeny kérdéssé vált Európában az élelmiszerek eredete és a csomagolások hitelessége. Különösen most, amikor az infláció miatt egyre több vásárló próbál tudatosabban választani, és sokan hajlandók többet fizetni a jobb tartási körülményekből származó termékekért.

Itáliai ihletésű üzletet nyitott a SPAR egy szomszédos országban

Új, olasz ihletésű üzletformátumot indított el a SPAR Szlovéniában: az első Despar áruház Koperben, az olasz határ közelében nyílt meg. Az 1200 négyzetméteres bolt célja, hogy az olasz kiskereskedelem hangulatát idéző környezetet és erős olasz termékkínálatot nyújtson a vásárlóknak. Az üzletben kétnyelvű, szlovén és olasz feliratok segítik a tájékozódást, miközben friss pizzával, focacciával és helyben szeletelt csemegetermékekkel várják a vevőket. A modern kialakítás része a sorszámhúzásos rendszer is, amely gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálást tesz lehetővé. Az új Desparban emellett hentes- és halrészleg, önkiszolgáló pékség, valamint az olasz piacok világát idéző zöldség-gyümölcs osztály is helyet kapott.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu