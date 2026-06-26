Felkerült az i-re a pont: kivásárolták a népszerű magyar üzletláncot – az új tulajdonos üzent a vásárlóknak is
A vállalati közlemény szerint a most bejelentett tranzakció a vásárlók, a munkavállalók, a beszállítók és az üzleti partnerek számára folytonosságot biztosít, miközben stabil alapot teremt az Auchan hosszú távú fejlesztésére. Az Auchan Magyarország az elmúlt 18 hónapban már az Indotek Group irányításával működött. Ez idő alatt a társaság operatív teljesítménye és nyereségessége javult, valamint elkészült és a nyilvánosság számára is bemutatták a vállalat hosszú távú hazai fejlesztési stratégiáját. Az Auchan Magyarország ezzel párhuzamosan önálló finanszírozási háttérre is váltott: a társaság az ARI korábbi anyavállalati forrásait vezető nemzetközi kereskedelmi bankok – az Erste, a Raiffeisen Bank és az UniCredit Bank – által biztosított, a korábbinál kedvezőbb feltételeket kínáló hitelkonstrukciókkal váltotta ki.
Másfél éve már bevásárolta magát az Indotek az Auchan Magyarországba, most telirakták a kosarukat vele
Miként arról 2024. decemberében a Világgazdaság oldalán beszámoltunk, az Indotek Group 47 százalékos tulajdonrészt szerzett az összesen több mint húsz áruházat üzemeltető vállalatban. Az akkori adatok szerint az Auchan Magyarország Kft. és az akvizícióban érintett hazai érdekeltségei mintegy 6 ezer dolgozót foglalkoztattak, a megelőző évben 460 milliárd forint árbevétel mellett 27 milliárd forint EBITDA-t értek el.
A most kiadott tájékoztatás szerint az Indotek Group eredményesnek értékeli az azóta eltelt másfél évet, mely időszakban a vállalat nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek.
Az Indotek Group az elmúlt években jelentős nemzetközi portfóliót épített és elsősorban külföldön fektetett be, de a hazai piacon ismét érdemi, hosszú távú növekedési lehetőségeket látunk. Az Auchanban kiemelkedő üzleti potenciál van, ezért döntöttünk a fennmaradó tulajdonrész megvásárlása mellett
– fogalmazott Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.
Hangsúlyozta, hogy a kizárólagos magyar tulajdonosi háttér nem jelent elszakadást az Auchan nemzetközi rendszerétől.
Marad a bejáratott Auchan márka
Vélhetően a vállalat dolgozóinak és vásárlóinak is fontos az a közzétett információ, ami szerint a tranzakció részeként hosszú távú megállapodások biztosítják
- az Auchan márka használatát,
- hozzáférést a saját márkás és egyéb külföldi termékekhez, valamint
- a részvételt a nemzetközi beszerzési együttműködésekben.
Itthon a társaság a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő termékkínálat, szolgáltatás és boltstruktúra kialakítására összpontosít, ezek mellett
az elkövetkező években az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és a tervek szerint több száz új egységgel bővíti majd hazai üzlethálózatát.
Az expanzió célja, hogy országos lefedettséggel még több vásárló számára biztosítson könnyen elérhető, minőségi bevásárlási lehetőséget.
Az 53 százalékos tulajdonrész megvásárlását az Indotek Group saját forrásból finanszírozta; a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.