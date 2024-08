Budapest Central European Fashion Week – elstartolt a divathét rengeteg eseménnyel

Nemzetközi szakmai szereplők

A fővárosba idén is a nemzetközi divatszcéna képviselői érkeznek a BCEFW-re: az ELLE Poland és ELLE Ukraine szerkesztői, a Vogue Italia és Vogue Adria, valamint a 10 Magazine US újságírói is megjelennek a kifutót keretező front row székein. A hétvégi programokra nemzetközi influencerek is ellátogatnak, Gili Biegun és Shay Zanco először érkeznek a divathétre. Ismert street style fotósok is helyet foglalnak a közönség soraiban, Despi Naka mellett Pat Domingo-val a Fashion Hub egyes programjain találkozhatnak az érdeklődők. A nemzetközi véleményvezérek mellett több szakmai szereplők, showroom és multibrand store tulajdonosok is ellátogatnak a BCEFW-re, amely tovább bővíti a bemutatkozó márkák lehetőségeit.

A Millenáris Nemzeti Táncszínházban megrendezésre kerülő Fashion Hub kötetlen, élvezetes és minden korosztálynak érdekes formában prezentálja a divat- és kreatívipar aktuális trendjeit és kérdéseit, különös tekintettel a digitális tervezésre, divatfotográfiára, sminktechnikákra, valamint a nemzetközi karrierlehetőségekre.

Rengeteg társesemény lesz Budapest Central European Fashion Week-en

A divathetet idén egy több mint 35 eseményből álló, színes side event sorozat kíséri – a BCEFW teljes ideje alatt Budapest különböző pontjain és egy vármegyeszékhelyen kerekasztal-beszélgetések, workshopok és stúdiólátogatások várják az érdeklődőket. Az eligazodást a nyomtatott Fashion Map térkép segíti, amely jelentősen megkönnyíti a divattúra útvonalának megtervezését. Bár a legtöbb side event és Fashion Hub program ingyenes, egyes események előzetes regisztrációhoz és részvételi díjhoz kötöttek, a részletek a BCEFW honlapján és a szervező partnerek online platformjain ellenőrizhetőek.