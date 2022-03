A Mol ellát minden, hozzáfordult üzemanyag-kiskereskedőt, nem differenciál közöttük – jelentette ki az olajtársaság nagykereskedelmi értékesítési igazgatója, Hazuga Károly a hazai ellátásról tartott háttérbeszélgetésen, amelyre egy nappal azelőtt került sor, hogy a kis piaci erejű, úgynevezett fehér hazai benzinkutak tulajdonosai tiltakozást hirdettek a Mol székháza előtt. Ugyanakkor jelezte, hogy a Molnak az új partnerek kiszolgálásakor mérlegelnie kell a saját kapacitásait is. Hétfőre rendeződtek az előzőleg jelentkezett logisztikai nehézségek.

Fotó: Szigetvary Zsolt / MTI

A Mol eddig több mint 50 új szerződést kötött, többet a már meglévő viszonteladásos szerződéseinél. Összesen mintegy ezer fehér kút működik az országban. Az új, úgynevezett egyszerűsített kiszolgálási szerződések május 31-ig szólnak – ezzel Hazuga Károly azt a felvetést utasította vissza, amely szerint a Molnak módja nyílna visszaélni a piaci erőfölényével. Azt is hangsúlyozta, hogy

egyik nagykereskedő sincs eltiltva a kiskereskedők kiszolgálásától, és az importforrások sem akadtak el a térségben.

Most éppen olyan kiskereskedők fordultak a Molhoz, amelyeket addig az alapvetően importból vásárló nagykereskedők láttak el. Persze, továbbra is vannak olyan töltőállomások, amelyeknek nincs elég üzemanyaga, de ezek azok, amelyek továbbra is a korábbi szállítójuktól várták az árut, és csak most kezdenek a Molnál kopogtatni.

Orosz András, a Mol kiskereskedelmi igazgatója emlékeztetett, hogy az előző szabályozás szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium dönthette el, hogy az ellátás nélkül maradó benzinkutat a Molnak el kell-e látnia. Ma már nincs ilyen joga, azonnal és mindenképpen ki kell jelölnie a Molt. (Azért a Molt, mert a feladatra más országos forgalmazó nem jelentkezett – a szerk.)

Csak szerződni kötelező

Egyébként a Molnak az új helyzetben sem kötelessége az ellátás, csak a szerződéskötés, de stratégiai vállalatként

az ellátást is fontosnak tartja. Ehhez kapcsolódva a Mol csoport kommunikációs igazgatója, Pantl Péter rámutatott: most derül ki, hogy melyik társaság tekinti kizárólag piaci tevékenységnek az üzemanyag eladását, és melyik tartja szem előtt a felhasználók ellátását. Persze, alaphelyzetben a Mol tevékenysége is gazdaságossági

számításokon alapul.

A társaság azt tapasztalta, hogy egy térségben megfelelő az ellátás, ha nagyjából 20 kilométeren belül működnek benzinkutak.

Olyan esetben tehát nem feltétlenül üzemelteti a rábízott fehér kutat, ha az említett körzeten belül saját kútjai egyébként is működnek.



Osztrákok, szlovének, ukránok

Orosz András tájékoztatása szerint a hatósági ár bevezetése óta az autósok szívesebben választják a nagy márkás, úgynevezett színes kutakat a fehérek helyett, és nincs már különbség az autópálya melletti és az egyéb kutak felkeresése között sem. A forgalom továbbra is sokkal nagyobb a szokásosnál a határmenti forgalom miatt is – közölte –, főként Szlovéniából, Ausztriából és Ukrajnából járnak át sokan. Így folyamatosan magas a társaság minden kútjának igénybe vétele, 48 helyen megnövelték az alkalmazottak számát is.

A Mol benzinkutak forgalma márciusban az egy évvel ezelőttihez képest a másfélszeresére nőtt, de az összehasonlítás torzít, mert az idei utóbbi adatba beletartoznak azok a tankolások is, amelyek korábban a nagykereskedelemben történtek.