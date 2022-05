Magyarországra alaphelyzetben négy irányból is érkezhet orosz eredetű földgáz, vagyis három vezetéken keresztül akkor is biztosítható lenne az ellátás, ha a most nagy súllyal használt negyediken – a Bulgárián és Szerbián át haladóból – elakadna a szállítás. Ennek azért van valamekkora esélye, mert Bulgária szerda óta nem kap orosz gázt, az energiahordozóra viszont szüksége van, és hozzá is fér annak a vezetéknek – a Balkáni Áramlatnak – a gázához, amely a területén keresztül továbbítja az Oroszországban útnak indított szénhidrogént Szerbiába, azon keresztül Magyarországra.

Fotó: Nikolay DOYCHINOV / AFP

Ha valóban sor kerülne erre a Gazprom által illegálisnak minősített vételezésre, akkor annak a két említett vevő ország láthatná kárát, de ettől aligha kell tartani.

Az eladó ugyanis a Magyarországra tartó gáz leszállítási pontját áthelyezheti a magyar–szerb határról az ukrajnaira, vagy részben a szlovákiai, illetve az ausztriai határpontokra. Persze nem tudni, mennyire lenne kívánatos számára, hogy az egyébként leginkább kézenfekvő, Ukrajnán keresztüli tranzitot válassza, hiszen éppen azért építette meg a Balkáni Áramlatban folytatódó Török Áramlatot, hogy keleti szomszédunkat kiiktassa a szállításból. Mellesleg Magyarország is emiatt kényszerült egy új vezetékszakasz építésére.



Egyébként most sem kizárólag Bulgárián és Szerbián keresztül érkezik az orosz gáz, hiszen a tavaly ősszel kötött új magyar–orosz hosszú távú földgázvásárlási szerződésben rögzített évi 4,5 milliárd köbméterből 3,5 milliárd köbméter jut a szerbiai és egymilliárd az ausztriai leszállítási pontra.

Alexander Nikolov bolgár energiaminiszter egyébként szerdán jelezte: országa akkor is teljesíti tranzitkötelezettségét, ha országának nem szállít a Gazprom, szombaton pedig már azt közölte Kiriakosz Mitsotakisz görög miniszterelnök, hogy Görögország már most is segíti a szomszédos Bulgária gázellátását.

A bulgáriai, mellette pedig a lengyelországi gázstopra azért került sor, mert e két ország nem hajlandó eleget tenni annak az orosz elnöki rendeletnek, amely előírta, hogy a barátságtalannak minősített országok az orosz gázért rubelben fizessenek. Valójában az eredetileg megállapodott pénznemben kell fizetniük – Magyarországnak is – a Gazprombanknál nyitott számlájukra, amelyről a pénzt pénzintézet helyezi a moszkvai értéktőzsde közbeiktatásával a vevő szintén nála nyitott rubelszámlájára. Bulgária újra kap orosz gázt, ha beadja a derekát, de nem tudni ilyen tervéről. (Vlagyimir Putyin az Oroszország elleni uniós szankciókkal egyetértő országokat minősítette barátságtalannak, a szankciók oka – mint ismert – Ukrajna megtámadása, és az ott folytatott háború.)

Magyarország elvben orosztól eltérő forrásból is juthat földgázhoz, meg is van hozzá az infrastruktúrája. Most is érkezik gáz Horvátország és Szlovákia felől is, idővel pedig nagyobb mennyiség remélhető Románia irányából. Pillanatnyilag azonban nincs mód érdemi nagyságú alternatív többletbeszerzésre megfelelő kínálat és számottevő szabad LNG-import-kapacitás híján.

Az energiahivatal pénteken közölte, hogy az ország jelenlegi, 900 millió köbméteres biztonsági gázkészletét október 1-jére 1,2 milliárd köbméterre kell növelni. A föld alatti gáztárolók töltöttsége közel 20 százalékos.