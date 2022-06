Tizenötmilliárd forintról közel 26 milliárdra nőtt tavaly az orosz földgázzal a versenypiacon kereskedő, Gazprombank-tulajdonú Centrex Zrt. árbevétele. Az emelkedés azt tudva még látványosabb, hogy a társaság 2021 derekán kiszállt a piacról: visszaadta a gázkereskedői engedélyét. Visszavonulása utóbb annak fényében vált érdekessé, hogy az orosz Gazprom a hosszú távú szerződéseiben foglalt mennyiségeken felül azóta nem ad el gázt Európába, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, annak alapján pedig, hogy a Centrex kiszállt a piacról, a Gazprom már jóval korábban készülhetett kínálatának szűkítésére. A több országban is működő Centrex-csoport ugyanis éppen a piactól most megvont pluszgázok eladásában volt aktív.

Ez év márciusában megkezdődött a Centrex Zrt. végelszámolása, ami két dolgot jelenthet: a Gazprom belátható időn belül nem is akar Magyarországnak versenypiaci feltételekkel többletgázt eladni, illetve ha akar, azt más konstrukcióban tervezi.

A Centrex 2019-es árbevétele még 51,7 milliárd forint volt, ezt követte az említett 15, illetve 26 milliárd, amelyekhez 1,77 milliárd, 1,3 milliárd, most pedig 0,9 milliárd forint adózott eredmény társult.