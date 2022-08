Sorra dobják be a törülközőt a kis hazai benzinkutak a működési veszteségeik miatt, a még üzemelők kilátásai pedig tovább romolhatnak, annak ellenére, hogy néhány új rendelet könnyítést hozhat a számukra: a hatósági áras üzemanyag vásárlási jogosultságának további korlátozásával nőhet a kutak értékesítésén belül az ársapkásnál számottevően drágábban eladható benzin- és gázolaj aránya, a töltőállomások jogot kaptak a tankoló jármű forgalmijának ellenőrzésére, és végül módosult a kis kutak támogatásáról szóló kormányrendelet. A kényszerpihenőt vagy a leállást választók számát Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke több tucatra teszi, de korábbi cikkünk szerint ilyen-olyan okkal, főként elhúzódó karbantartás ürügyén a nagyobb, úgynevezett színes hálózatoknál is sok egység áll, vagy korlátozza a szolgáltatását.

Fotó: Pesti Tamás

Más áll a forgalmiban, és mást mutat a kamera

Egri Gábor magyarázata szerint továbbra sincs minden benzinkútnál kapacitás a forgalmik adatainak ellenőrzésére, a személyzet gyakran csak a forgalmi meglétét nyugtázza, a rendszámát már nem biztos. Sok töltőállomáson csak egy alkalmazott dolgozik a kasszánál, aki a hat-hét töltőhelyről érkező, általában sorban álló autósokat szolgálja ki. Ahol mégis alaposabb az ellenőrzés, van, hogy vita alakul ki, beszólnak a benzinkutasoknak. Nagyobb a baj a személyzet nélküli, automata kutaknál, ahol az autós teljes áron tankol, majd a forgalmazó a neki beküldött adatok ellenőrzése után, 15 napon belül visszaküldi a piaci és a hatósági ár különbözetét. „Rengeteg itt a visszaélés: a beküldött adatok, fényképek szerint az autós arra jogosult, magyar személygépkocsit tankolt, a kamera visszanézett felvétele szerint viszont például szerb vagy szlovák rendszámút” – hozott példát a szakember. „Hogyan tudná egy benzinkutas ezeket az ellenőrzéseket megfelelően elvégezni, ha gyakran a képzett határőrök sem teszik meg a schengeni határon, hacsak nem gyanús az autó vagy a rendszám?” – kérdezte. Persze nem tartja véletlennek, hogy mindenki kitalálja a módját, hogyan jusson a hatósági áras üzemanyaghoz, hiszen az még mindig sokkal kevesebbe kerül a piacinál.

Kevés a húsz forint

Egri Gábor egyelőre hiányosnak látja a fent említett támogatás vasárnap módosult rendeletét, mondván, nem derülnek ki belőle az orosz–ukrán háború miatt károsultaknak szánt 400 ezer eurónyi támogatás részletei. Nem világos például, e támogatás mikortól és meddig, esetleg visszamenőleg is érvényes-e, és azt sem lehet tudni, hogy a literenként igénybe vehető 20 forintos támogatásra vonatkozik-e, vagy másra. Ha a literenkénti támogatás szintje marad az eddigi 20 forinton, akkor Egri Gábor szerint mindenki leteszi a lantot, hiszen támogatás nélkül nincs értelme hatósági áras üzemanyagot eladni. Egyelőre egyébként a júliusi támogatást sem kapták meg a töltőállomások, mert nem nyílt meg időre az az IFKA-felület, amelyen július 12-ig be kellett volna adniuk a kérelmeiket.

Szervizben az oldtimerek

Mindennek a tetejébe az eddiginél is nagyobb ellátási nehézség lesz a piacon, hiszen nemcsak Magyarországon, hanem a térség egészében súlyos az áruhiány. „A térség öt finomítójából három offon van, ráadásul ezek közül a schwechati és a százhalombattai 60, a litvínovi 80 éves, ezek már szépkorú oldtimerek, folyamatosan javítgatják őket” – mondta Egri Gábor. Emlékeztetett, hogy normál esetben egy ilyen leállás előtt a finomítók feltöltik a készleteiket, és nem az ország biztonsági tartalékaihoz kell hozzányúlni, mint most, 20 százalék erejéig. Kérdés, hogy ez mire elég, nem lesz-e szükség a felhasználás további korlátozására. Ez a következő két-három hétben derülhet ki. Jól bizonyítja az üzemanyagszűkét, hogy a Mol a vele szerződött kis kutak üzemanyagigényének már csak az 50 százalékát elégíti ki, és eddig is csak 66 litert adott ki minden megrendelt 100 liter áruból. Az ATV minapi összeállítása szerint vannak már benzinkutak, amelyeknél alkalmanként legfeljebb 10 liter üzemanyagot adnak el.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Újabb pofon a piacról

A héten szerdán emelkedik a benzin és a gázolaj piaci ára is – írja a Holtankoljak. Az előbbi bruttó 7 forinttal literenként, a gázolaj ára pedig bruttó 9 forinttal. Már csak a magánszemélyek, a taxisok és a mezőgazdaságban tevékenykedők részére érvényesek a hatósági 480 forintos árak, a többiek a piaci átlagárakon tankolhatnak a hét közepétől: a 95-ös benzint literenként 699,9, a gázolajat 746,9 forintért.