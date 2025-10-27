Orbán Viktor hétfőn a Vatikánban és Rómában folytatott tárgyalásokat, ahol XIV. Leó pápával, Pietro Parolin bíborossal és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel egyeztetett. A látogatás a magyar kormányfő első személyes találkozása volt a májusban megválasztott pápával, akit a világ több hónapja próbál értelmezni Ferenc pápa örökségének folytatójaként. Orbán Viktor a pápalátogatás folyamán többször hangsúlyozta: Magyarország békét akar, és nem kíván részese lenni a háborús retorikának.

Így fogadta XIV. Leó Orbán Viktort: képgaléria a magyar miniszterelnök pápalátogatásáról – nem egyedül érkezett a Vatikánba / Fotó: AFP

A pápalátogatás üzenete a béke

A magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, ami több beszámoló szerint is szívélyes hangulatban zajlott, és

a felek kiemelték a kétoldalú kapcsolatok stabilitását,

valamint a katolikus egyház szerepét a magyar társadalom szociális és erkölcsi életében.

A tárgyalásokon külön figyelmet kaptak a családpolitikai kérdések, a fiatalok oktatása és jövője, valamint a háborús térségekben élő keresztény közösségek védelme.

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „Van egy háborúellenes hálózat a világban, melynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Ma azt kértem Őszentségétől, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit.” A miniszterelnök szerint a béke nem pusztán politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is, melyben a Vatikán és Magyarország természetes szövetségesek.

Orbán Viktor: a világban szükség van lelki vezetésre

A látogatást megelőzően Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a világ „lassan hozzászokik a háborúkhoz”, miközben a katonai konfliktusok mind veszélyesebbé válnak. A kormányfő szerint a háború olyan, mint a „bozóttűz egy perzselő nyári napon”: ha nem állítják meg, előbb-utóbb mindenkit elér. Orbán egyúttal megerősítette, hogy

Magyarország a háború kitörése óta következetesen a béke oldalán áll, és nem kíván „együtt úszni a brüsszeli fősodorral” a fegyveres konfliktusok támogatásában.

A magyar kormányfő – aki ezúttal feleségével, Lévai Anikóval és unokájával is ellátogatott a Vatikánba, valamint elkísérte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is – úgy fogalmazott: a világban szükség van lelki vezetésre, és a pápa szerepe e tekintetben ma is meghatározó. A pápa megválasztása után Orbán azt mondta, nem vár radikális irányváltást, inkább Ferenc pápa béketeremtő törekvéseinek folytatását reméli.