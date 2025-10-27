Hivatalos döntés: eltörölte a bíróság a magyar nagyváros parkolási rendszerét – még néhány hét és nem kell fizetni érte

Megbukott Tatabánya nyári újítása, a fizetős parkolási rendszer: a Kúria meghozta a döntést.

Nem kell félni többé Tatabánya utcáin, hogy nem fizettük be a parkolási díjat, azt ugyanis a Kúria jogerősen eltörölte. / Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

A Kemma.hu is beszámolt a tatabányai fizető parkolás körüli káosz cunamiról az elmúlt hónapokban. Az önkormányzat különféle parkolási rendeletet többször is módosította, sokszor átláthatatlan, ködös célok mentén a nyáron, amit keresztül a közgyűlésen el is fogadott a többségben lévő ellenzéki képviselő testület. Az önkormányzat ezzel lezártnak tekintette a dolgot, ám a kormánypárt helyi önkormányzati képviselői mindvégig a törvények mellett kiállva kampányoltak a káoszos rendszer ellen. Most a Kúria meghozta a jogerős ítéletet a tatabányai fizető parkolási rendeletről, ami alapjaiban dönti rommá a megyei jogú város parkolási rendszerét.

Törvénytelen a tatabányai fizető parkolás rendelete

A Kúria a Köf.5.025/2025/8. számú határozat értelmében kimondja, hogy a nyár végén megszavazott tatabányai fizető parkolási rendelet törvénytelen, mivel más jogszabályba ütközik az. 2025. november 30-án a rendelet megszűnik, tehát alapjaiban omlik össze a tatabányai városvezetés bájos üdvöskéje, a parkolási rendszer.

A határozat értelmében Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesterének, Szücsné Posztovics Ilonánnak és csapatának a helyi lakosságot 8 napon belül értesítenie kell a parkolási rendelet eltörléséről, amiről a helyi lakosságot cikkünk megjelenéséig még nem sikerült tájékoztatni. Így a tatabányai városvezetésnek a lakosság számára napokon belül érdemi tájékoztatást kell adni a fizető parkolás rendszerének megszűnéséről.

Újabb fejezet kezdődik a tatabányai parkolás életében

A parkolási rendelet 2025. november 30-án megszűnik, és a lakosok még nem tudják pontosan, hogy mi vár rájuk a parkolással kapcsolatban Tatabányán. Október 30-án a városban közgyűlést tartanak, ahol talán többet elárul a botrányos rendelet megszűnésével kialakult helyzetről és a várható folytatásról Szücsné Posztovics Ilona polgármester.

