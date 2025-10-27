Történelmi csúcson zárt az OTP, a Rába meg a lelkét is kifutotta
Még sohasem zártak olyan magasságban az OTP részvényei, mint hétfőn, amikor is 1,2 százalékkal, 31 240 forintra emelkedett a legnagyobb magyar bankcsoport részvényárfolyama, átadva a múltnak az eddigi 31 ezer forintos történelmi maximumot.
A pesti börze egyébként is elemében volt. Az azonnali részvényforgalom túlszárnyalta a 27,6 milliárd forintot. A BUX 1,1 százalékkal, 105 317 pontig erősödött.
A többi blue chip közül a Mol kurzusa 2,2 százalékkal, 2816 forintra lőtt ki, de szerény mértékben, 0,1 százalékkal, 10 440 forintra drágultak a Richter papírjai is.
Egyedül a Magyar Telekom veszített 0,9 százalékot, 1780 forinton búcsúzva a parkettől.
A többi részvény mezőnyéből több mint 2 milliárd forintos forgalmával a 4iG tűnt ki, de az sem mellékes, hogy a tech papír 5,1 százalékkal, 4090 forintig ralizott.
Az igazi sztár azonban a 4iG étlapjára felkerült Rába volt, a győri holding papírjai 20 százalékkal, 3990 forintig vágtáztak.
Eközben a forint is nagyot ment. Az euró-forint egészen 388,55-ig szakadt a BÉT kicsengetéséig.
A dollár pedig újfent valamivel 334 forint alá került.