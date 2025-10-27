Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX
OTP
Rába Holding

Történelmi csúcson zárt az OTP, a Rába meg a lelkét is kifutotta

Nagyot ment a BUX a hét első kereskedési napján. Az OTP és a Rába vitte a prímet, de jól szerepelt a Mol is.
Murányi Ernő
2025.10.27, 17:22
Frissítve: 2025.10.27, 18:04

Még sohasem zártak olyan magasságban az OTP részvényei, mint hétfőn, amikor is 1,2 százalékkal, 31 240 forintra emelkedett a legnagyobb magyar bankcsoport részvényárfolyama, átadva a múltnak az eddigi 31 ezer forintos történelmi maximumot.

OTP
OTP, Rába: nagyot ment a magyar tőzsde / Fotó: Sommart Sombutwanitkul / Shutterstock (Képünk illusztráció)
OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 31,240 HUF 0 / +1.2 %
Forgalom: 20,316,398,360 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A pesti börze egyébként is elemében volt. Az azonnali részvényforgalom túlszárnyalta a 27,6 milliárd forintot. A BUX 1,1 százalékkal, 105 317 pontig erősödött.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A többi blue chip közül a Mol kurzusa 2,2 százalékkal, 2816 forintra lőtt ki, de szerény mértékben, 0,1 százalékkal, 10 440 forintra drágultak a Richter papírjai is.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,816 HUF 0 / +2.18 %
Forgalom: 2,046,520,428 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Egyedül a Magyar Telekom veszített 0,9 százalékot, 1780 forinton búcsúzva a parkettől.

A többi részvény mezőnyéből több mint 2 milliárd forintos forgalmával a 4iG tűnt ki, de az sem mellékes, hogy a tech papír 5,1 százalékkal, 4090 forintig ralizott.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,090 HUF 0 / +5.14 %
Forgalom: 2,016,052,030 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az igazi sztár azonban a 4iG étlapjára felkerült Rába volt, a győri holding papírjai 20 százalékkal, 3990 forintig vágtáztak.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3,990 HUF 0 / +19.82 %
Forgalom: 755,697,460 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Eközben a forint is nagyot ment. Az euró-forint egészen 388,55-ig szakadt a BÉT kicsengetéséig. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388.5004 -0.39%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár pedig újfent valamivel 334 forint alá került.     

 

