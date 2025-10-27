Eltalálták Magyarországot az oroszoknak szánt amerikai szankciók? Szijjártó Péter tisztázta a helyzetet: Orbán Viktor Washingtonba megy, hogy beszéljen Trumppal
A legújabb, Oroszországgal szemben bejelentett amerikai szankciók még nem léptek hatályba, így egyelőre Magyarország energiaellátásában sem jelentenek semmilyen kiesést, de a kormány vizsgálja a helyzetet – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.
Az amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarországot
A tárcavezető Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára is reagált izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján, kifejtve, hogy az orosz energetikai szektort érintő amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország esetében. Hozzátette, hogy a kérdésről Orbán Viktor miniszterelnök jövő heti amerikai útján személyesen is tárgyalhat majd Donald Trump amerikai elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Whitaker elmondta, hogy
Washington felszólította Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy készítsenek konkrét tervet az orosz olajról való fokozatos leválás érdekében.
A diplomata szerint míg a térség más országai már tettek lépéseket ebbe az irányba, Budapest eddig nem dolgozott ki stratégiát, és nem mutatott különösebb kezdeményezést. Whitaker hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is együtt kíván működni Magyarországgal, valamint olyan szomszédos államokkal, például Horvátországgal, amelyek segítséget nyújthatnak az átállásban.
Orbán Viktor és Donald Trump is beszélni fog az amerikai szankciókról
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az energiaellátásunk kérdésében nem híve semmifajta üzengetésnek és a kérdésről személyesen tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, valamint Orbán Viktor is egyeztetett erről Trumppal.
A jövő hét második felében pedig a kormányfő személyesen is egyeztethet erről az amerikai elnökkel.
Orbán Viktor az olasz La Repubblica lapnak nyilatkozva hétfőn nem rejtette véka alá, hogy szerdán arról próbálja majd Trumpot meggyőzni, hogy vonja vissza az Oroszország elleni szankciókat, legalább Magyarországra vonatkozóan.
Mivel az amerikai szankciók csak később lépnek hatályba, ezért jelenleg az Oroszországból származó energiaimport tekintetében sincs semmifajta kiesés a tárcavezető szerint, aki elmondta azt is, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság.
Mind Ukrajnában, mind a Közel-Keleten Donald Trump jelenti a reményt
Szijjártó Péter ezután arról beszélt, hogy azt hiszi, hogy azok voltak többen, akik szerint az ukrajnai háborút lesz könnyebb megoldani a két konfliktus közül, ám ez nem így lett, így a közel-keleti rendezés tart előbb. A két válságban ugyanakkor az a közös pont szerinte, hogy Donald Trump személye jelenti a reményt a megoldásra.
A külgazdasági és külügyminiszter felidézte, hogy a Közel-Keleten évtizedeken keresztül rendre kudarcot vallottak a rendezési kísérletek, az igazi remény először 2020-ban, aztán pedig 2025-ben jött el arra, hogy a térségben élők nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül visszakapják az alapvető emberi jogukat a békés, nyugodt, biztonságos, terrortámadásoktól mentes életre.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy mind a két esetben Donald Trump hozta a megoldást, noha mind a két alkalommal sokan vélték azt lehetetlennek, és sokan próbálták akadályozni a rendezést akkor és most is.
A tárcavezető szerint
az ukrajnai és közel-keleti válságban az is közös, hogy sokan próbálják hátráltatni a béketeremtési kísérleteket.
Azonban Magyarország mind a Közel-Keleten, mind Ukrajnában támogatja Donald Trump erőfeszítéseit, miközben azért is hálásak vagyunk, hogy Omri Miran személyében az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából, és azt is üdvözöljük, hogy jó remény van arra, hogy a béke, a biztonságos élet visszatér a Közel-Keletre.
Nem került le a napirendről a budapesti békecsúcs
Újságírói kérdésre Szijjártó Péter elmondta, hogy előző heti washingtoni tárgyalásain az világossá vált számára, hogy az Egyesült Államok egyáltalán nem mondott le a budapesti békecsúcs megtartásának lehetőségéről. Szerinte
csak az a kérdés, hogy mikor ér az előkészítés olyan helyzetbe, hogy wgy ilyen békecsúcsnak kézzelfogható eredménye is legyen és a béke vissza tudjon térni Közép-Európába.
A tárcavezető Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétvégi szavaira is kitért, mely a magyarországi helyzetet is említette. Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a lengyel kormányfő 2022-ben is felszólalt a magyar ellenzék gyűlésén, ám pár héttel később a kormánypártok arattak hatalmas győzelmet a választáson. Szijjártó Péter szerint amennyiben a forgatókönyv most is ez lesz, úgy támogatják a lengyel miniszterelnök erőfeszítéseit.