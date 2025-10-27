Eltalálták Magyarországot az oroszoknak szánt amerikai szankciók? Szijjártó Péter tisztázta a helyzetet: Orbán Viktor Washingtonba megy, hogy beszéljen Trumppal

A legújabb, Oroszországgal szemben bejelentett amerikai szankciók még nem léptek hatályba, így egyelőre Magyarország energiaellátásában sem jelentenek semmilyen kiesést, de a kormány vizsgálja a helyzetet – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Az amerikai szankciók még nem léptek hatályba, akadálytalanul érkezik az orosz olaj Százhalombattára is/Fotó: AFP

Az amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarországot

A tárcavezető Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára is reagált izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján, kifejtve, hogy az orosz energetikai szektort érintő amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország esetében. Hozzátette, hogy a kérdésről Orbán Viktor miniszterelnök jövő heti amerikai útján személyesen is tárgyalhat majd Donald Trump amerikai elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Whitaker elmondta, hogy

Washington felszólította Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy készítsenek konkrét tervet az orosz olajról való fokozatos leválás érdekében.

A diplomata szerint míg a térség más országai már tettek lépéseket ebbe az irányba, Budapest eddig nem dolgozott ki stratégiát, és nem mutatott különösebb kezdeményezést. Whitaker hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is együtt kíván működni Magyarországgal, valamint olyan szomszédos államokkal, például Horvátországgal, amelyek segítséget nyújthatnak az átállásban.

Orbán Viktor és Donald Trump is beszélni fog az amerikai szankciókról

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az energiaellátásunk kérdésében nem híve semmifajta üzengetésnek és a kérdésről személyesen tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, valamint Orbán Viktor is egyeztetett erről Trumppal.

A jövő hét második felében pedig a kormányfő személyesen is egyeztethet erről az amerikai elnökkel.

Orbán Viktor az olasz La Repubblica lapnak nyilatkozva hétfőn nem rejtette véka alá, hogy szerdán arról próbálja majd Trumpot meggyőzni, hogy vonja vissza az Oroszország elleni szankciókat, legalább Magyarországra vonatkozóan.