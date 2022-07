A Shell öt töltőállomásának ideiglenes bezárása csak a jéghegy csúcsa, mellettük ilyen-olyan okból és módon ugyanis számos más benzinkút szünetelteti az eladást. A pillanatnyi pontos állapot nem olvasható le a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) holnapján lévő, közel kétezer sorból álló, emiatt napi szinten nemigen frissíthető táblázatból, hiszen a helyzet folyamatosan változik, ráadásul nem is mindig egyértelmű. „Van töltőállomás, amely működik is, meg nem is. Például tudunk olyan hálózatról, amely elvben napi 24 órán át tart nyitva, de a gyakorlatban csak az automata kútjai mennek, máshol javítás, felújítás vagy rendszeresen karbantartás miatt állnak. E munkákkal most pedig aligha sietnek, hiszen veszítenek minden olyan liter üzemanyagon, amelyet 480 forintos hatósági áron adnak el” – válaszolt a VG-nek Grád Ottó, a szövetség főtitkára. Összességében azonban úgy tudja, hogy a Shellen kívül nagyon sok hazai benzinkút tarthat pihenőt.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Nagyon eltérő, hogy melyik benzinkút mekkorát bukik az üzemanyag-eladáson, mert eltérő arányban adnak el hatósági, illetve piaci áras terméket. A legtöbb itt azon múlik a szakember magyarázata szerint, hogy az adott benzinkút vidéken, vagy valamely nagyvárosban, illetve autópálya mentén működik-e. A főként a lakosságot kiszolgáló nagyvárosi kutaknál mindkét alaptermék esetében a hatósági áras értékesítés dominálhat, míg vidéken a mezőgazdasági gépek növelik az ársapkás gázolaj forgalmát, a piaci áron vásárló turisták és a kamionok pedig jó eséllyel elsősorban az autópályás kutaknál tankolnak. A kutak, hálózatok működésének e nyereség-veszteség aránya egyébként is szenzitív információ, mögöttük magánjogi szerződések állnak, így a MÁSZ sem tud róla adatot gyűjteni. A hatóság előtt azonban nem maradnak titokban a számok, mert a töltőállomásoknak minden hónap 5-éig el kell számolniuk a nagykereskedőknél és a NAV-nál az előző havi forgalmazásuk részleteiről.

Csúcsbenzinigény a küszöbön

Az augusztusi üzemanyag-eladások két okból is felerősödnek – mutatott rá Grád Ottó. A benzineladásokban egyébként is rekordot hoz a turistaszezon júliusban és augusztusban, erre az idén még ráerősít a Covid visszaszorulása miatti utazási kedv. Emellett egyre általánosabb, hogy a nyugat-európai országokban augusztusban adják ki az éves szabadságot, ami tovább bővíti a nyaralni utazók táborát – például a lengyelek, a csehek és a szlovákok megcélozzák az Adriát –, végül most kelnek útra a hazautazó vendégmunkások is. A mezőgazdasági munkák miatt júliusban és augusztusban gázolajból is több fogy, mint éves átlagban. (Évente három csúcsa van a mezőgazdasági gázolaj-felhasználásnak.)

Üzemanyag viszont kevesebb lesz. Az OMV schwechati finomítója a jelen állapot szerint nemigen indul újra szeptember vége előtt, inkább később, viszont a társaságnak augusztusban meg kell kezdeni annak az üzemanyag-mennyiségnek a visszapótlását, amelyet az ausztriai biztonsági készletekből vett igénybe. Augusztus elején ráadásul – mint arról a VG már beszámolt – a Mol százhalombattai Dunai Finomítója is nagykarbantartást kezd, a hazai kereskedők tehát azt az üzemanyagot adják el ezalatt, amit már bespájzoltak.

Fotó: Igor Zarembo / Sputnik via AFP

A szabályozásban a helyzet változatlan

A MÁSZ ugyan készített javaslatot a döntéshozóknak az ellátásbiztonság érdekében, a Mol pedig rendre nyilatkozik a 480 forintos literenkénti hatóság ár tarthatatlanságáról, de nem tudni, lesz-e a felvetésüknek foganatja. Egyelőre annyi biztos, hogy az ársapkarendelet ez év október 1-jéig van érvényben. A holtankoljak.hu legfrissebb előrejelzése szerint mától (július 29-től) a 95-ös benzin piaci ára literenként bruttó 4 forinttal 692,9 forintra, a gázolajé bruttó 9 forinttal 737,9 forintra csökken. A portál szerint nehéz megállapítani a csökkenés okát, mert a forint árfolyama továbbra is 400 körül mozog a dollárral szemben, az olaj pedig tartja magát a 100 dolláros hordónkénti áron, ráadásul Európa-szerte üzemanyaghiány van. A piaci benzin azonban így is 44 százalékkal drágább a hatósági áramnál, míg a gázolaj esetében 54 százalékos a többlet.